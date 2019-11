Übergabe des gärtnerbetreuten Gräberfelds in Mühlhausen, von links: Hans-Josef Hotz, Bürgermeister Jens Spanberger, Sibylle Kreißl-Rittel, Armin Köhler, Reimund Metzger und Holger Meid. Foto: Pfeifer

Mühlhausen. (rka) Aus einem zweifachen Anlass hatte die Gemeinde zu einer besinnlichen Feier auf den Friedhof eingeladen. In der Aussegnungshalle fand die Gedenkfeier zum Volkstrauertag statt, anschließend begab man sich auf den Friedhof zur Übergabe der neuen gärtnergepflegten Grabfelder. Aufgrund der großen Nachfrage nach dieser Bestattungsform hat die Gemeinde gemeinsam mit der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner, vertreten durch Thomas Heiland, ein neues Gemeinschaftsgrabfeld angelegt.

Der Chor „New Generation“ unter Konrad Knopf eröffnete die feierliche Übergabe. Thomas Heiland von der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner, Sybille Kreißl von der „Blumeninsel Kreißl“ und Friedhofsgärtner Köhler aus Hoffenheim erläuterten, wie liebevolles Gedenken in dieser neuen Form aussehen kann. Das neue Grabfeld hebt sich mit seiner parkähnlichen Gestaltung deutlich von den traditionellen Gräbern ab. Sanft geschwungene Wege, unterschiedliche Gehölze, Stauden und Gräser sowie blühende Blumen lassen die Anlage wie einen kleinen, liebevoll gestalteten Garten wirken. Die einzelnen Grabstätten verschmelzen ohne Einfassungen dezent mit der Rahmenbepflanzung. Das Besondere: Das gärtnergepflegte Grabfeld ist von Anfang an bepflanzt, sodass jede Beisetzung in einer würdevollen Umgebung stattfinden kann.

Die neue Anlage bietet Platz für Erd- und Urnengräber mit persönlichen Grabsteinen sowie Urnenbeisetzungen mit unterschiedlichen Gestaltungsschwerpunkten. Die Grabstelle wird von Grabsteinen markiert, auf denen die Namen der Verstorbenen verewigt sind. Das komplette Gräberfeld wird dauerhaft von Friedhofsgärtnereien gepflegt.

Damit richtet sich das Angebot vor allem an die Menschen, die sich für ihre Verstorbenen ein persönliches Grab in gepflegter Umgebung wünschen, sich aber alters-, gesundheits- oder berufsbedingt nicht selbst um die Grabpflege kümmern können. Beim Erwerb eines Grabes wird ein Dauergrabpflegevertrag mit der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner abgeschlossen, die Genossenschaft kontrolliert regelmäßig die Arbeiten der Friedhofsgärtner sowie den Pflegezustand der Grabfelder.

In seiner Ansprache bezeichnete Bürgermeister Jens Spanberger die Friedhöfe als „Orte des Gedenkens, der Begegnung und des Innehaltens“. In der heutigen Zeit seien es die persönlichen Lebensentwürfe, die beruflichen oder privaten Herausforderungen, welche Traditionen und Strukturen überlagerten. Aus diesem Grund habe sich der Gemeinderat dazu entschlossen, neben der traditionellen Bestattungsart auch alternative Bestattungsformen anzubieten.

Dazu zählten die anonyme Bestattung, die Wiesengrabfelder, Grabfelder für Sternenkinder sowie gärtnerisch betreute Gräber. Zugleich, so der Bürgermeister, werte das neue Grabfeld das Erscheinungsbild des Friedhofs deutlich auf. Er sei sich sicher, dass dies „die Zukunft auf unseren Friedhöfen sein wird“. Am Schluss dankte Spanberger allen Beteiligten für die Umsetzung . „Möge das neue Grabfeld zu einer friedlichen Ruhestätte und zu einem Ort der Erinnerung wie auch des Trostes werden“, so sein Wunsch.

Zuvor hatte man in einer Gedenkfeier zum Volkstrauertag der Toten der Kriege, von Terror und Gewalt gedacht. Musikalisch umrahmt wurde das Gedenken durch den Sängerbundchor „New Generation“ unter Konrad Knopf. Ein Gedicht, vorgetragen von vier Jugendlichen der Kraichgauschule, war ein starker Aufruf zu Frieden und Versöhnung. In seiner Ansprache mahnte der VdK-Vorsitzende Hans-Josef Hotz einen „offenen Umgang mit der Vergangenheit“ an. Dieser geschichtlichen Wahrheit und einem der tragischsten Kapitel der deutschen Geschichte dürfe man nicht aus dem Weg gehen, nicht wegsehen vor dem unendlichen Leid, das Kriege über die Menschheit gebracht haben.

Aber auch heute noch geschehe unvorstellbare Gewalt vor der eigenen Haustür und in aller Welt. Bei Anschlägen auf die friedliche Gesellschaft dürfe man keinesfalls als untätiger Beobachter danebenstehen. Dieser sich heute oft „wie ein Krebsgeschwür ausbreitenden Gleichgültigkeit“ müssten sich alle gemeinsam entgegenstellen. Demokratie, so Hotz, sei nichts Selbstverständliches und der Kompromiss ein Garant für das friedliche Zusammenleben. „Friede braucht Mut, aber er lohnt sich.“

Das Lied „Ich hatt’ einen Kameraden“, auf der Trompete gespielt von Peter Dehnelt, und die Ehrenwache der Feuerwehr begleiteten die Gedenkgemeinde zur Kranzniederlegung am Ehrenmal.