Mühlhausen. (seb) "Ein Freudentag" für die künftigen Bauherren, aber sicher auch die Anwohner: Nach "exakt 364 Tagen Bauzeit" konnte Mühlhausens Bürgermeister Jens Spanberger das Wohnbaugebiet "Riebel" nördlich der Speyerer Straße einweihen und die neu gestaltete Heinrich-Geiler-Straße für den Verkehr freigeben.

Die Erschließungsarbeiten hätten sicher für "viele Belastungen, Lärm und Staub", gesorgt, richtete Spanberger seinen Dank an die Anwohner für Geduld und Verständnis. "Jetzt wird es wieder ruhiger." Aber auch die Planer, Ingenieure, Versorger und Baufirmen schloss er in seine Dankesworte mit ein, ebenso Gemeinderat und Verwaltung. "Sie haben tolle Arbeit geleistet, davon haben wir uns überzeugen können."

Das Baugebiet hat ihm zufolge eine Größe von 1,6 Hektar, auf den 11.400 Quadratmetern Nettobauland konnten 28 Grundstücke für Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften ausgewiesen werden, zehn davon sind in Gemeindebesitz. "Zwei sind bereits verkauft, bei fünf weiteren schließen wir bald die Verträge ab."

Gefeiert wurde auch die Sanierung der neuerdings dorthin führenden Heinrich-Geiler-Straße. Fotos: Pfeifer

Entwicklung und Erschließung haben laut Spanberger insgesamt zwei Millionen Euro gekostet, die Summe wird auf die Bauplätze umgelegt. 180 Euro pro Quadratmeter: "Das ist doch sehr hoch", vor allem sei es der anspruchsvollen Lage an einem recht steilen Hang geschuldet. Für das Geld bekomme man aber ein "modernes, zukunftsweisendes" Gebiet, verwies der Bürgermeister auf die in Niederschlag und Schmutzwasser getrennte Entwässerung und ein unterirdisches Rückhaltebecken, das das Gebiet und die Häuser hangabwärts vor Schäden durch Starkregen schützen soll. Die Beleuchtung sei ebenfalls modern, so Spanberger, mit sparsamen LED. Unter all den Versorgungsleitungen seien sicher die für schnelles Internet per Glasfaser interessant, zwei Anbieter, einer davon der Rhein-Neckar-Kreis mit dem "Fibernet", stünden bereit. Für ausreichend Parkmöglichkeiten sei zudem gesorgt.

Über zwei Straßen erreicht man jetzt das "Riebel"-Gebiet: Laube und Heinrich-Geiler-Straße. Während in der Laube die Erneuerung von Versorgungsleitungen und vor allem die Deckensanierung im Anschluss an die gröbsten Bauarbeiten anstanden und 100.000 Euro investiert wurden, wurde die Heinrich-Geiler-Straße ein aufwendigeres Projekt. 500.000 Euro wurden fällig für die neuen Kanäle der getrennten Entwässerung, die Sanierung und Aufwertung des Straßenraums mitsamt Gehwegen und vor allem die Öffnung: "Nach 138 Jahren ist die Heinrich-Geiler-Straße nicht mehr nur eine Stich- sondern eine Durchgangsstraße." Weil es über das Wohngebiet hinausgehende Maßnahmen sind, zahlt die Gemeinde diese 600.000 Euro.

28 Bauplätze stehen auf 1,6 Hektar zur Verfügung: Das Wohnbaugebiet "Riebel" am Mühlhausener Ortsrand wurde jetzt in einer kleinen Feierstunde eingeweiht. Fotos: Pfeifer

"An die 80 Interessenten" haben sich laut dem Bürgermeister gemeldet, um hier zu bauen. In diesem Zusammenhang betonte er, dass das Schaffen von neuem Wohnraum weiterhin für alle Städte und Gemeinden eine zentrale Aufgabe sei, aber "immer schwieriger" werde. Es fehle an Bauland und die rechtlichen Anforderungen etwa beim Umweltschutz würden strenger. Zwei größere Gebiete, am nordwestlichen Ortsrand Rettigheims und am Mühlhausener Ortsrand Richtung Tairnbach, habe man hierfür planerisch vorbehalten, da werde sich aber noch nicht in den nächsten Jahren, sondern eher langfristig etwas tun. "Der Schwerpunkt liegt auf der Innenentwicklung", betonte der Bürgermeister und zeigte sich daher glücklich, dass man "momentan in zwei Landessanierungsprogrammen" sei: Sowohl in Mühlhausen als auch seit diesem Jahr in Rettigheim gehe man gemeinsam mit den Bürgern daran, Baulücken zu schließen, alte Gebäude doch noch zum Wohnen zu nutzen und Leerständen zu begegnen.

"Ein sehr attraktives Wohnquartier", beurteilte Spanberger das "Riebel-"Gebiet mit Blick auf die durchaus "zentrale Lage", von der aus man aber auch "ein Landschaftsschutzgebiet für die Naherholung" fußläufig erreiche. Der Bürgermeister betonte, dass man schützenswerte Biotope erhalten konnte und das Gebiet selbst auch reich begrüne. Und damit begann man auch, nachdem Dr. Thomas Dopfer vom Erschließungsträger ESB Kommunalprojekt AG ("Wir kommen gerne wieder nach Mühlhausen") sich herzlich für die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde und bei allen Beteiligten für Engagement und Tatkraft bedankt hatte. Gemeinsam pflanzte man nämlich einen Apfelbaum.