Mühlhausen. (RNZ) Einst stand in der Brüningstraße 7 in Mühlhausen ein Wohnhaus mit einer Schreinerei. Dieses Anwesen in unmittelbarer Nachbarschaft zum Bürgerhaus hat die Gemeinde im letzten Jahr erworben und aufgrund der schlechten Bausubstanz entschieden, dem Bedarf an Parkplätzen in der Ortsmitte nachzukommen. In den letzten Wochen wurden die Gebäude komplett abgerissen, die Gemeinde investierte rund 43.000 Euro.

Da angrenzende Gebäudeteile zu erhalten waren und der vorhandene Keller aufgefüllt und verdichtet werden musste, dauerten die Arbeiten länger als ursprünglich angesetzt, war von Bürgermeister Jens Spanberger und Uwe Geiservom Bauamt zu erfahren. Nach Pfingsten wurde die Fläche vollständig begradigt und der Hang im rückwärtigen Bereich durch eine Böschung gestützt und gesichert. Lediglich die Abbruchfolgearbeiten stehen noch aus, die die Gemeinde zeitnah umsetzen möchte.

Jetzt stehen hier weitere 16 öffentliche Parkplätze zur Verfügung. Damit sollte der Parkdruck rund um Rathaus und Bürgerhaus weiter abnehmen.

In einem weiteren Schritt soll eine städtebauliche Planung für den neuen Platz erstellt werden, so Spanberger. Mittelfristig soll das Areal ansprechender aussehen, könnte eine schöne Aussicht über den Ort bieten und eine Verbindung zum Bürgerhaus eingehen - das dann einen besseren zweiten Rettungsweg erhält. Der Sichtschutz für die Angrenzer soll dabei erhalten bleiben.

"Besonders bei größeren Veranstaltungen im Ort und bei Feierlichkeiten im Bürgerhaus werden sich diese zusätzlichen Parkplätze sicherlich lohnen. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir weitere kostenlose Parkplätze im Ortskern schaffen konnten", so der Bürgermeister. Nach Abschluss der Bauarbeiten in der Hauptstraße werde es sicherlich auch möglich sein, den Lindenplatz vor dem Rathaus für das Dauerparken zu sperren und für andere Zwecke zu nutzen.