Am Karfreitag waren wieder viele Besucher zu den Modelleisenbahnfreunden in den Alten Stadtbahnhof gekommen. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (hds) Bei ihrem ersten Fahrtag in diesem Jahr präsentierten die bastelfreudigen Mitglieder der "Modelleisenbahnfreunde Kurpfalz 1997" den interessierten Besuchern in ihrem Domizil im Alten Stadtbahnhof weitere Neuerungen an ihrer Anlage. Ein Bolzplatz wurde eingerichtet, nur einen "kleinen Steinwurf" entfernt ein schmucker Grillplatz weiter ausgebaut und neben den Weinbergen am linken Rand wurde in den zurückliegenden Wochen ein beschauliches Weingut mit Außenbewirtung errichtet. "Wir laden traditionell am Karfreitag zu unserem Fahrtag ein", sagte der Schriftführer des Vereins, Ralf von der Weth. Viele hatten den Feiertagsspaziergang zu einem kleinen Abstecher in den Alten Stadtbahnhof genutzt, um sich von den liebevoll gestalteten Erweiterungen zu überzeugen.

Im Mittelpunkt steht der Nachbau des einstigen Stadtbahnhofs, drumherum befinden sich Industrieanlagen aus längst vergangenen Jahren und Gleise, auf denen permanent Züge unterwegs sind. Um das Zentrum gruppieren sich all die Kleinigkeiten, die die Anlage so liebenswert machen. "Wir sind ständig am Erweitern", berichtete von der Weth voller Stolz. Zum größten Teil wird zuhause gebastelt, aber auch im Vereinsheim, wo sich Mitglieder und Freunde jeden Mittwoch treffen.

Die Digitalisierung hat auch bei den Modelleisenbahnfreunden Einzug gehalten. "Unsere Steuerung der Anlage, die Abstimmung also, wann und wo sich Züge in Bewegung setzen, regeln wir über Computer", sagt von der Weth. "Vielleicht können wir mit dieser notwendigen Modernisierung auch verstärkt Jugendliche für unseren Verein interessieren."

Die Begeisterung fürs Detail ist am "Weingut Filsinger" zu bestaunen, das von Vereinsmitglied Peter Filsinger gebaut wurde. Zwar werden oft vorgefertigte Bauteile verwendet, aber die Farbgestaltung und die Kleinigkeiten machen die Modelleisenbahner meist selbst. "Wir kaufen Rohlinge ein und passen diese in die Anlage ein", sagt von der Weth.

Zahlreiche Besucher bewunderten den Miniatur-Grillplatz, auf dem sich neben kleinen Tischen auch Teller mit Würstchen befanden. Filigran fügte sich die Szenerie in das Gesamtbild ein. Selbst bei den Minibäumchen, die in großer Zahl in die Anlage integriert sind, wird selbst Hand angelegt, kleine Pflänzchen werden getrocknet, um die Landschaft naturgetreu nachzuempfinden.

Auf dem bisherigen Stand zu verweilen - dies gilt eben nicht für die Modelleisenbahnfreunde. Noch nicht fertig ist der Streckenabschnitt nach Waldangelloch. Der Bahnhof Waldangelloch jedoch ist fast komplett, auch das Schatthäuser Viadukt wurde zwischenzeitlich naturgetreu nachgebaut und in den kommenden Wochen wird dieser Teil in den gesamten Anlagenkomplex integriert. "Da müssen wir sicherlich noch ein paar Stündchen investieren", meinte von der Weth.

Im Publikum waren einige, die sich noch an die Realität längst vergangener Tage erinnern konnten, oftmals in Begleitung von Söhnen oder Enkeln, die mit großen Augen den regen Fahrbetrieb der Züge beobachteten. Im Vorjahr konnte der Verein sein 20-jähriges Bestehen feiern, jetzt nimmt man in großen Schritten das nächste Ziel ins Visier, das "25-Jährige", das 2022 gefeiert wird. 1997 wurde der Verein in einem Raum der Grundschule in Rauenberg gegründet, danach ging es für die Modelleisenbahner "auf Tour" zu unterschiedlichen Standorten, ehe im Alten Stadtbahnhof in Wiesloch geeignete Räumlichkeiten bezogen werden konnten.

Neben Altem wird auch viel Neues geboten. Moderne Züge ergänzen längst die Dampfloks, Autos und viele "kleine Menschen" tummeln sich auf der Anlage. So ist es stets eine Reise in die Vergangenheit, aber angereichert mit neuen Trends. "Altes bewahren, aber die heutige Zeit nicht aus den Augen verlieren", lautet das Credo der Modelleisenbahner, die im November wieder eine große Tauschbörse in der Mensa des Ottheinrich-Gymnasiums veranstalten werden. "Und gegen Ende des Jahres gibt es wieder einen Fahrtag hier im Alten Stadtbahnhof", kündigte von der Weth an. Bis dahin wird sicherlich noch das eine oder andere Exponat hinzukommen.

Info: Die Modelleisenbahnfreunde treffen sich immer mittwochs ab 19 Uhr im Güterschuppen des Alten Stadtbahnhofs.