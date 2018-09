Walldorf. (jdh) Nach einer Woche intensiven Trainings war es endlich so weit: Die große Zirkusgala "Hotel Sorriso" lockte zahlreiche Besucher in das Walldorfer Spektakelzelt. Der Kinderzirkus hatte nicht nur seine verblüffenden Artistik-Einlagen bestens eingeprobt, sondern auch eine unterhaltsame Rahmenhandlung für die Vorstellung entworfen.

So wurden die Gäste im "Hotel Sorriso" in gemütlicher Atmosphäre mit einer Gesangseinlage begrüßt. Eine Besonderheit des Zirkus war sicher die Nähe zum Zuschauer: In dem kleinen Zirkuszelt war nicht nur jeder direkt dran am Geschehen, sondern schon vorher hatte der Zirkus angekündigt: Die Zuschauer werden mit einbezogen. In dem Hotel sei auch eine "chinesische Reisegruppe" zu Gast. Die erschien dann auch sogleich und versuchte erst, Fotos der Gäste zu schießen. Nachdem die aber offenbar nicht genug stillhielten, versuchten sie eben, die Artisten vor die Linse zu kriegen.

Feuerspucker. Foto: Pfeifer

Das entwickelte sich zu einem schwungvollen, bunten Tanz und einer Aufführung im Kugellauf - die Balance der Kinder war beeindruckend. Ein Foto machten die Chinesen schließlich doch noch: ein Gruppenselfie. Während das Stillhalten zwar ein Problem war, fehlte es aber nicht am Lächeln - das stand allen Akteuren während der Vorstellung ins Gesicht geschrieben, und während draußen eher tristes Wetter herrschte, war die Stimmung im Zelt so hervorragend.

Das Diabolo durfte nicht fehlen und es wurde natürlich auch jongliert. Letzteres übernahmen die vielen "Köche" des Hotels in entsprechender Kleidung. Sie zeigten auch keine Furcht davor, mit ihren "Messern" zu jonglieren. Die jungen Zirkuskünstler waren auch nicht im Mindesten eingeschüchtert vom Feuer: Die Kerzen wurden kurzerhand gegessen und bei größeren Fackeln bewiesen sie ihre "Feuerfestigkeit". Ein brennendes Baguette schien sich hervorragend zum Jonglieren zu eignen und mit den richtigen Zutaten kann ein Koch offenbar auch Feuer spucken.

Jonglieren mit dem "Diabolo". Foto: Pfeifer

Ein Höhepunkt der Vorstellung war der "neuste Schrei aus Amerika": Aerial Yoga. Bei der Artistik am Tuch ging es für viele hoch hinaus und es wurde weit mehr bewiesen als nur ausgezeichnete Kletterkünste, Eleganz und Wagemut. Die ganze Vorstellung war geprägt vom unübersehbaren Stolz und der Konzentration der Kinder.

Die Pause wurde dann mit einem "Feueralarm" eingeleitet - ein Fehlalarm, wie sich später herausstellte. Da kam dann der Tierfriseur des Hotels, der sich jedoch im Streit von seinem Kunden trennte - der Hund konnte nämlich sprechen, zeigte eine deutliche Abneigung gegen die Frisur und wurde schließlich ausfallend.

Auch mit einem Pool war das Hotel ausgestattet - das Spring-Verbot wurde von den Artisten am Trapez jedoch gekonnt ignoriert. Die dabei entstandenen Schäden am "frischen" Anstrich wurden bald von "Handwerkern" repariert, die mit ihren Leitern wesentlich mehr als das anstellen konnten, ihre Kunststücke zeigten sie auf den richtig und auch verkehrt herum stehenden Leitern.

Im Manegenrund zeigten die jungen "Sorriso"-Akteure vielfältige Zirkusnummern, darunter der kunstvolle Kugellauf. Foto: Pfeifer

Die Katastrophe der Vorstellung: Die durchaus gut gefüllte Hotelkasse sollte zur Bank gebracht werden, wurde dabei aber durch eine saltoschlagende Diebesbande gestohlen. So konnten die Hotelangestellten nicht mehr bezahlt werden und mussten bei den Gästen betteln - natürlich um Süßigkeiten. Ein Glück für das Hotel: Die Besucher waren damit bestens ausgestattet und zum Schluss ging ein wahrer Regen von Leckereien auf die Artisten nieder und keiner ging dabei leer aus. Schließlich verließen die Artisten dann geschlossen das Zelt - auch die drei "Köche", die in Verkleidung die Zelt-Technik bedient hatten, verließen ihren Platz -, um am Eingang die Besucher noch einmal herzlich zu verabschieden. Jona, eines der Zirkuskinder, meinte: "Ich bin erleichtert, die Vorstellung hinter mir zu haben." Er hatte zum Zirkus jedoch eine klare Meinung: "Es ist einfach nur super hier!"

Info: Am 8. und 9. September, jeweils 15 Uhr, finden zwei weitere Galavorstellungen statt (Tageskasse).