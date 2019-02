Die Initiatoren von "Mit Theo sicher im Netz" stellten das Pilotprojekt an der Pestalozzischule in Baiertal vor. Foto: Pfeifer

Baiertal. (hds) Der kleine, blaue Geselle namens Theo wurde von der Diplom-Pädagogin Sylvia Hahnisch aus Berlin ins Leben gerufen. Theo, die kuschelige und sympathische Figur, ist der kumpelhafte Begleiter von Kindern, die lernen sollen, sich sicher im Internet zu bewegen. "Es geht uns darum, in der Grundschule spielerisch die Freude an einem sicheren und verantwortungsbewussten Umgang mit digitalen Medien zu wecken", so die selbst gesteckte Vorgabe der Initiatoren, die jetzt das Projekt an der Pestalozzischule in Baiertal vorstellten.

Das Team besteht aus Günther Bubenitschek, Kriminalkommissar und Referent für Medienbildung und Mediensicherheit, Anja Kegler, die mit Bubenitschek im Mediennetzwerk Rhein-Neckar zusammenarbeitet, sowie Marie-Luise Schwerdel als weiterer Expertin, die als ehemalige Lehrerin viele Erfahrungen in Schulen sammeln konnte. Projektleiter ist Wolfgang Laier aus Dielheim, Polizeibeamter, der die Idee hatte und bei der Suche nach Gleichgesinnten erfolgreich war. Mitgemacht haben im Pilot-Workshop zwei vierte Klassen mit insgesamt 36 Kindern und der kleine Theo war stets mit von der Partie.

"Ich hatte zunächst geglaubt, das Thema sei zu abstrakt, zumal ich mit einer Inklusionsklasse teilgenommen habe", berichtete die Konrektorin der Pestalozzischule, Elke Netzer. Sie wurde, wie auch die Schüler, positiv überrascht. Das lag am pädagogischen Konzept, das Premiere feiern konnte. In einem "Lapbook" wurden, wie in Baiertal praktiziert, die Erfahrungen festgehalten, ausgeschnitten und eingeklebt, also "zum Anfassen" gestaltet. Wichtig sei, die Inhalte des Workshops nachhaltig zu erfassen, und diese sollten im Anschluss auch mit den Eltern besprochen werden.

"Wir werden sicherlich diese Gesamtthematik im Unterricht fortführen", so Elke Netzer. Das sei wichtig, da Kinder heute mit digitalen Medien aufwachsen. Das familiäre Umfeld spiele eine wichtige Rolle, wenn es um den richtigen Umgang mit der digitalen Vielfalt gehe. Grundschulkinder nutzen schon regelmäßig das Internet und viele bekommen im Lauf ihrer Grundschulzeit ein eigenes Mobiltelefon. Aber oft fehlen noch die Kompetenzen, um Chancen und Risiken ihrer Smartphonenutzung richtig einschätzen zu können. "Damit Kinder ihre Rechte auch sicher wahrnehmen können, müssen sie begleitet werden", so die Projektinitiatoren.

Die Theo-Autorin Sylvia Hahnisch, die eigens aus Berlin angereist war, betonte, man wolle mit den Lern-, Spiel-, und Kreativangeboten Kindern weltweit ermöglichen, die eigene unmittelbare Lebenswirklichkeit zu erfassen und sie mit der Situation anderer Gleichaltriger zu vergleichen. Mit "Theo" werden Schüler mittels digitaler Medien zusammengeführt und weitweite Begegnungen im Internet ermöglicht. "Wir haben bereits Kontakte unter anderem nach Brasilien, Russland und Spanien. In dem Austausch geht es darum, die Lebensgewohnheiten anderer Kinder kennenzulernen und daraus wichtige Erkenntnisse zu bekommen", betonte sie. Da werde unter anderem über Ernährung und Lebensbedingungen, aber auch über Menschenrechte gesprochen. "Ein sinnvoller Austausch, der allen viel Spaß macht", freute sich die Autorin, die in diesem Zusammenhang von einer "globalen, digitalen Lernkonferenz" sprach.

"Die Einbindung der Eltern und des Lehrerkollegiums sind wichtige Stützpfeiler für die Nachhaltigkeit", ergänzte Anja Kegler. "Am Ende des Workshops sind die Kinder fit in Fragen der Datensicherheit, wissen über sichere Kinderseiten Bescheid und darüber, wie sie sich respektvoll im Netz verhalten sollen", sagte Bubenitschek. Er hofft nunmehr, gemeinsam mit dem gesamten Team, dass das Projekt bundesweit zur Anwendung kommt.

Wolfgang Laier ist sich bereits sicher, "dass aus der Rhein-Neckar-Region nun ein wichtiger Impuls für ganz Deutschland und darüber hinaus ausgeht, der unsere Kinder stärkt und schützt. Ich freue mich auf die Lernkonferenz in Berlin, dort werden wir am 5. April unsere Erfahrungen und Ideen mit vielen teilen können." Neben der Pestalozzischule konnte sich auch die Sonnenbergschule in Angelbachtal für das Theo-Projekt begeistern.