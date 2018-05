Baiertal. (jdh) Bei der zwölften Deutschen Meisterschaft im "Mensch ärgere dich nicht" traten in Baiertal wieder sowohl Experten als auch ungeübtere Spieler zum Wettkampf um den Titel an. Auch die Deutschen Meister in der Teamwertung aus dem Jahr 2017, das "Team Rose" aus St. Leon-Rot, waren zur Titelverteidigung angetreten. Die vier Männer meinen: "Mensch ärgere dich nicht ist das älteste Spiel, bei dem man sich nicht immer ärgert." Trotzdem brauche man auch etwas Nerven. Sie trainieren alle 14 Tage, meinen aber zu ihrem damaligen Sieg bescheiden: "Es ist auch viel Glück dabei."

Andreas Grimm, Organisator des Turniers, spricht sich allerdings gegen die landläufige Meinung aus, "Mensch ärgere dich nicht" sei ein reines Glücksspiel. Er meint: "Glück hat natürlich einen wesentlichen Anteil." Während bei einer Figur auf dem Spielfeld aber noch das Glück entscheidend sei, spiele das Glück spätestens bei vier Figuren kaum mehr eine Rolle. "Taktik ist dann auch ein wesentlicher Bestandteil."

Spielt man die sogenannte "Eisenbahn-Taktik", bei der eine Figur in einem Zug über das Spielfeld gelotst wird, oder entscheidet man sich für eine andere Option? Für einige unerfahrene Spieler vielleicht überraschend: Nur Sechser zu würfeln, sei nicht ideal. Grimm meint: "Die Eins wird unterschätzt. Direkt vor dem Loch brauche ich die." Wenn man zunächst viele niedrige Würfe hatte und ausgerechnet an dieser Stelle nur noch Sechser erhalte, sei das "zum in den Tisch beißen".

Neben etablierten Teams aus der Region war sogar ein Team aus Hamburg zu Gast. Das Team "Brettspiel Kogge Altona" war zwar nicht eigens für die deutsche Meisterschaft angereist, hatte aber aus der Zeitung davon erfahren und sich spontan entschieden, an dem offenen Turnier teilzunehmen. Eine Qualifikation ist bei der jährlichen Veranstaltung nämlich nicht notwendig - jeder ab zehn Jahren, der seinen Wohnsitz in Deutschland hat, darf sich anmelden. Eine Teilnahme ist sowohl einzeln als auch in Teams von vier Personen möglich.

Trotz intensiven Trainings am Vortag waren die vier jungen Männer aus Hamburg von der starken Konkurrenz beeindruckt. Die erfahrenen Spieler bestraften Spielfehler sofort, von denen dem Team leider einige passiert seien. Trotzdem meinten sie: "Spaß hat es gemacht. Vielleicht wird das jetzt eine Tradition für uns." Auch für andere Interessierte meinte einer von ihnen: "Es ist wirklich erstaunlich aufregend. Ich habe an einer Stelle fast einen Herzkasper bekommen."

Neben dem spannenden Brettspiel gab es in der freundlichen und doch kompetitiven Atmosphäre auch Kuchen, Bockwurst und Getränke. Anwesend waren Spieler aller Altersklassen, viele von ihnen kannten das Spiel schon aus ihrer Kindheit. Großen Applaus gab es von allen bei der Verkündung der Finalisten. Deutsche Meisterin in der Einzelwertung wurde schließlich Marion Neumeister aus Oberfranken. In der Teamwertung konnten sich die "Kesselflicker" aus Schwetzingen den Titel sichern, die bereits 2017 Vizemeister gewesen waren.

Das nächste große Ereignis in der "Mensch ärgere dich nicht"-Szene? Die Weltmeisterschaft findet am 26. August in Wiesloch statt. Wieso sowohl Weltmeisterschaft als auch deutsche Meisterschaft in Wiesloch über die Bühne gehen? Nach einer erfolgreichen Ortsmeisterschaft wollte man an der deutschen Meisterschaft teilnehmen - es stellte sich heraus: Die gab es noch gar nicht.