Mit ansprechend verrosteten Deko-Objekten und Geschenkartikeln fing alles an, später kamen Obst und Gemüse hinzu: In ihrem Hofladen in Malschenberg bietet Inhaberin Nicole Dres ein besonderes Ambiente. Foto: Agnieszka Dorn

Von Agnieszka Dorn

Rauenberg-Malschenberg. Aus Liebe zu Edelrost hat alles mal angefangen und nun gibt es in Malschenberg den Hofladen "Rost & Ambiente", in dem nicht nur frisches und auch selbst angebautes Gemüse und Obst angeboten werden, hier können Gäste im gemütlichen Ambiente zwischen Edelrostfiguren und Artikeln auch einen Kaffee trinken.

"Edelrostartikel gehören zu meinen Leidenschaften", sagt Inhaberin Nicole Dres. Eine weitere Leidenschaft sind Gemüse- und Obst aus der Region, daher war der Sprung, einen Hofladen inmitten des Edelrostambientes zu eröffnen, nicht weit. Der Hofladen ist fast noch ein Geheimtipp in der Region, aber durch die Atmosphäre ein Kleinod.

> Was gibt es hier? Der Hofladen "Rost & Ambiente" bietet unter anderem selbst angebaute Kartoffeln, Tomaten, Äpfel, Himbeeren, Kräuter und Rhabarber an, vom Großmarkt in Mannheim und Anbietern der Region stammen zudem Radieschen, Karotten, Blumenkohl, Kohlrabi, Zwiebeln. Suppengrün, Eier, Trauben, Pfirsiche, Zitronen oder Kiwi. Der Hofladen bietet an Gemüse fast alles, was das Herz begehrt, es gibt aber auch eine Obstauswahl. Hinzu kommen kleinere Sortimente an Backwaren sowie an Basislebensmitteln wie Müsli, Marmeladen, Reis und Kartoffelsuppe.

> Was ist das Besondere? Das Besondere ist nicht zu übersehen: Der schattige, gemütlich Hof ist überall mit Edelrostfiguren dekoriert, weiter hinten gibt es einen Garten, in dem man – wie im Hof auch – inmitten der Rostkunst Kaffee trinken und verweilen kann. Kleine Lebensweisheiten wie etwa "Nimm dir Zeit", "Vergiss nicht, dass deine Seele Flügel hat" oder "Im Alter bereut man besonders die Sünden, die man nicht begangen hat", zieren den Innenhof und sorgen für eine Wohlfühlatmosphäre. Und natürlich gehören die selbst angebauten Lebensmittel fest dazu.

> Die Geschichte des Hofladens: Angefangen hat alles 2016 mit der Liebe zum Edelrost: Inhaberin Nicoe Dres machte sich mit einem kleinen Laden, der Edelrost-Artikel für Haus, Hof und Garten sowie kleine Geschenkartikel anbot, selbstständig. Erweitert wurde das Ganze mit verschiedenen (dekorierten) Kürbissen zur Herbstsaison. Eins ergab das andere und vergangenes Jahr wurde dann der Hofladen mit dem Gemüse- und Obstsortiment eröffnet. Geplant ist zudem ab Herbst, Flammkuchen aus einem Holzofen anzubieten, die Vorbereitungen hierzu laufen auf Hochtouren und der Holzofen steht schon im Garten.

> Anfahrt und Umfeld: Der Hofladen "Rost & Ambiente" in der Letzenbergstraße 59 in 69231 Malschenberg ist über die B 3 kommend, Ausfahrt Rauenberg/Malschenberg, erreichbar. Wanderwege durch nahe Weinanbaugebiete und den Letzenberg hinauf laden zum Spazierengehen und dazu ein, die Seele baumeln zu lassen. Nicht weit entfernt ist die idyllische Wallfahrtskapelle "Sieben Schmerzen Mariens" auf der Kuppe des Letzenbergs in Malsch.

> Öffnungszeiten: Der Hofladen ist dienstags bis freitags von 10 bis 12 Uhr sowie dienstags, donnerstags und freitags zudem von 15 bis 17 Uhr geöffnet, samstags außerdem von 10 bis 13 Uhr.