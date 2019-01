An diesem Wochenende kann man das Malschenberger "Grashexentheater" noch einmal in dem turbulenten Lustspiel "Mir hewe alles, grad koi Geld" erleben. Foto: Pfeifer

Von Gertraude Zielbauer

Malschenberg. Kaum zu glauben: Die Amateurbühne "Grashexentheater" des TSV Malschenberg muss ihr alljährliches heiteres Mundartstück im Pfarrzentrum unter der katholischen Kirche ganze fünf Mal aufführen, um die Nachfrage nach Karten zu befriedigen. Offenbar haben Autorin Ludwine Müller und Regisseur Manfred Müller ein sicheres Gespür für das, was sie dem Publikum als Garant für einen rundum vergnüglichen Abend mit Lachern am laufenden Band bieten müssen.

Das geht schon los mit der Auswahl des Themas: "Mir hewe alles, grad koi Geld!" heißt es in diesem Jahr. Ein weit verbreitetes Klagelied, in dem sich wohl jeder Zuschauer auf die eine oder andere Weise wiederfinden kann. Handwerksmeister Bernhard Bender (Manfred Müller) und seine Familie bekommen die eigene Geldnot jedenfalls hautnah zu spüren: Ehefrau Else (Roswitha Müller) sagt ihre schon beantragte Kur ab, und auch die beiden Töchter Annalena und Bella (Lena Frank und Rut Klein) kommen um so manche Sparmaßnahme nicht herum. Es sei denn, der erträumte "Herr Steinreich" lässt sich endlich zwecks Eheschließung blicken. Denn Arztpraktikant Niki Reiser (Lukas Schäffner) ist zwar nett und hilfsbereit, aber vorläufig noch nicht mit allzu vielen Gütern gesegnet.

"Mir messe all runnerfahre, awer kooner will verzichte", stellt Junggeselle Helmut (Volker Becker), der Bruder des Hausherrn, lakonisch fest, als es um weitere Einsparungen geht. Nachbarin Marianne Kolb (Martina Hock) löst das Problem ihrer leeren Haushaltskasse auf drastische Weise: Die allgegenwärtige Nervensäge ist immer sofort zur Stelle, wenn es was zu schnorren gibt, und sei es auch nur einen Teller von der "Nudl-supp’", die Else in ihrer Not als einzige Mahlzeit auf den Tisch des Hauses bringt.

Und dann ist da noch Elses Schwester Susanne (Isabell Meier), die kategorisch das Geld zurückverlangt, das sie der klammen Familie geliehen hat. Vier weitere Darsteller ergänzen passgenau das Ensemble: Verena Stein als attraktive Mieterin bei den Benders, Karl-Heinz Pfeifer als umwerfend komischer "Opa", der das Altenheim aufmischt, dazu der unermüdliche Spendenjäger Pater Solanus (Viktor Sieber), und schließlich ein Darsteller, der im Programmheft als "Gastspieler" aufgeführt ist. Zum Amüsement des Publikums entpuppt sich dieser anonyme "Krankenpfleger" als Pfarrer Joachim Viedt von der katholischen Seelsorgeeinheit.

Das finanzielle Blatt scheint sich zu wenden, als Familienvater Bernhard sich heimlich als Kandidat für ein Fernsehquiz meldet, bei dem als Hauptgewinn einige Tausender winken. Unangenehmer Nebeneffekt: Die Sache wird natürlich publik, und jetzt kommen die Bittsteller in Scharen und melden schon einmal ihren "Bedarf" an, falls Bernhard glücklicher Sieger wird …

Wie die Geschichte ausgeht, wird natürlich nicht verraten, schließlich wird das Stück noch dreimal aufgeführt (siehe Info). Aber festzuhalten ist schon jetzt, dass das bewährte, über 30 Jahre lang erfolgreiche "Grashexen-Konzept" für ungetrübte Bühnen-Unterhaltung auch diesmal wieder aufgegangen ist: Mit einer Autorin, die punktgenau "dem Volk aufs Maul" schaut, einem Regisseur, der um kreative Einfälle - inklusive Trompetensolo - nie verlegen ist, und einem bestens eingespielten Ensemble, das seinen Spaß am Theaterspiel mühelos über die Rampe bringt.

Fazit: Der begeisterte, lang anhaltende Schlussbeifall war mehr als verdient.

Info: Weitere Aufführungen im Pfarrzentrum Malschenberg: heute, Freitag, 25. Januar, um 19 Uhr, Samstag, 26. Januar, um 19 Uhr und Sonntag, 27. Januar, um 18 Uhr.