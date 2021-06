Der katholische Kindergarten St. Josef in Malschenberg ist so marode, dass er neu gebaut werden muss. Perspektivisch soll die Zahl der Gruppen von drei auf sechs steigen. Foto: Helmut Pfeifer

Von Timo Teufert

Malschenberg. Mit dem einstimmigen Beschluss des Rauenberger Gemeinderates endet nach über 90 Jahren in Malschenberg die Geschichte des katholischen Kindergartens. Einst waren es katholische Ordensschwestern, die ihn aus der Taufe hoben, nun will die Stadt die Einrichtung selbst betreiben. Grund dafür: Für einen angedachten Neubau müsste die Stadt zu 90 Prozent für die Baukosten aufkommen, obwohl die Kirche Eigentümer wäre.

"In Malschenberg haben wir einen hohen zusätzlichen Bedarf im Krippen- und Kindergartenbereich", sagte Kämmerer Thomas Dewald. Die bisherigen Plätze reichten trotz Waldkindergarten bei Weitem nicht aus, um den Bedarf für Malschenberger Kinder zu decken. "Und wenn das Neubaugebiet Torwingert entwickelt wird, kommen weitere Kinder hinzu", so Dewald. Perspektivisch müsste ein Kindergarten dann sechs Gruppen haben. Derzeit gibt es zwei Kindergarten- und eine Krippengruppe.

Auch wenn man den Rechtsanspruch mit freien Plätzen in Rauenberg erfüllen könne, gebe es von Seiten der Eltern die Erwartungshaltung, dass sich die Situation verbessere, sagte Bürgermeister Peter Seithel. "Wir reden hier ja auch nicht von einer leichten Aufstockung, sondern von einem deutlichen Sprung", betonte er. Der bestehende katholische Kindergarten sei eigentlich ein Wohnhaus, an das zweimal angebaut wurde. "Es hat erhebliche bauliche Mängel, im bestehenden Haus ist eine Erweiterung nicht möglich", so Dewald. Ein Neubau für sechs Gruppen an einem neuen oder am bestehenden Standort sei deshalb nötig. "Da hohe Beträge fließen werden, sollten Synergien mit der Schule genutzt werden", ist der Kämmerer überzeugt. In der offenen Ganztagsschule sind derzeit 70 Schüler, von denen 63 dort zu Mittag essen.

Der Ersatzneubau für den Malschenberger Kindergarten soll rund um die Brunnenbergschule entstehen, um Synergien – zum Beispiel beim Mittagessen – zu nutzen. Foto: Helmut Pfeifer

Man habe mit der Kirchengemeinde in mehreren Gesprächsrunden zusammen gesessen, um zu eruieren, wer bauen wird und wer die Trägerschaft der neuen Einrichtung übernehmen werde. "Das Angebot der Gemeinde lautete: Die Kirchengemeinde trägt sieben Prozent der laufenden Betriebskosten, 93 Prozent die Stadt. Bei den Investitionen kann die Kirche zehn Prozent übernehmen, 90 Prozent wäre der Zuschuss der Stadt", erläuterte Dewald. Zwar strebe die Kirche weiterhin die Trägerschaft an, ihre Zuschüsse seien aber daran gebunden, dass das Gebäude in ihrem Eigentum bleibe. Wobei die Kirchengemeinde selbst von weniger Kosten für die Stadt ausgeht (siehe Artikel unten).

Während für den Verbleib der Trägerschaft bei der Gemeinde nur drei Punkte sprachen – unter anderem würde die Kirche als Bauherr auftreten –, hatte die Verwaltung fünf Nachteile ausgemacht: So habe man kein oder nur wenig Mitbestimmungsrecht, man müsse hohe Betriebskosten für die kirchliche Verrechnungsstelle zahlen, müsse Grundstücke zukaufen und der Kirchengemeinde überschrieben, sei trotz hoher Investitionskosten kein Eigentümer und Synergieeffekte mit der Schule würden entfallen.

"Es ist gut, dass die Stadt das Thema schnell vorantreibt", sagte Manuel Steidel (Grüne) in der Diskussion. Es ergebe keinen Sinn, dass die Kirche zehn Prozent finanziere, das Gebäude dann aber ins Eigentum der Kirche übergehe. Steidel setzt stattdessen auf eine kommunale Trägerschaft und die Nähe zur Schule. Christa Albrecht (Freie Wähler) erinnerte an die Ordensschwestern, die zu Beginn die Betreuung übernommen hatten. "Das war ein großer Verdienst, inzwischen ist aber viel Zeit ins Land gegangen." Die größte Veränderung sei wohl gewesen, dass der Staat nun die Kita-Plätze garantiere. Auch wenn sie es für wichtig erachte, dass die christlichen Werte weitergegeben werden, seien doch junge Familien nur noch vereinzelt in der Kirche. "Jede Investition hat einen Sinn, wenn ein Gegenwert besteht. Wir können aber nicht für fremde Eigentümer einen Kindergarten bauen", so Albrecht.

Betriebswirtschaftlich sei es nicht sinnvoll, den Kindergarten für die Kirche zu bauen, fand auch Friso Neumann (FDP). Auch wenn ihm diese Entscheidung schwer falle. Aber: "Wir sind sonst auf Gedeih und Verderb dem ausgeliefert, was kirchliche Entscheidungsträger mit dem Gebäude machen", so Neumann. Auch für Christiane Hütt-Berger (SPD) ergibt es "auf jeden Fall" Sinn, dass die Stadt in die Trägerschaft einsteige. "Wir brauchen auf dem Schulcampus ein Gebäude, dass mehrere Funktionen übernimmt", sagte sie.

"Ein plurales Angebot ist wichtig", betonte Jürgen Bender (CDU). Allerdings könne man auf eine Containerlösung verzichten, wenn die Trägerschaft zur Stadt komme – und so drei bis vier Millionen Euro sparen. Bei einer kommunalen Trägerschaft drohten keine Hiobsbotschaften aus dem Bestand und finanzielle Risiken für die Stadt ließen sich abwenden. "Wir haben Zeitdruck und müssen vorangehen. Ein Neubau ist unumgänglich", sagte Stephan Hakala (Freie Wähler). Bauherr müsse die Stadt sein, Betreiber könne auch jemand anderes werden. Bei der anschließenden Abstimmung war der Gemeinderat aber einhellig für eine Trägerschaft der Stadt, vier Räte der CDU enthielten sich. Auch die Festlegung des Standorts im Bereich des Schulcampus fiel einstimmig, nur Theo Hess (CDU) enthielt sich.