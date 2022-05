Sieben neue Bäume sollen am Hauptweg auf dem Malscher Friedhof gepflanzt werden. Sie sollen an den Stellen gesetzt werden, an denen bereits Bäume standen, die aber in den letzten Jahren eingegangen waren. Foto: Helmut Pfeifer

Malsch. (tt) Der Hauptweg auf dem Malscher Friedhof soll wieder einen Allee-Charakter bekommen, deshalb will man neue Bäume entlang des Weges anpflanzen lassen. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die Bäume sollen an den Standorten gepflanzt werden, wo bereits Bäume standen, die in den vergangenen Jahren eingegangen waren. Mit den Neupflanzungen "soll die Aufenthaltsqualität für die Friedhofsbesucher verbessert werden", heißt es in der Verwaltungsvorlage. Um die neuen Bäume pflanzen zu können, muss das Wurzelwerk der alten Bäume entfernt werden. Die Gesamtkosten schätzt die Gemeinde auf 8500 Euro, die bereits im Haushalt eingestellt wurden.

Weil die Wurzeln der bestehenden Bäume oft bis in die Gräber reichten, schlug die CDU vor, Bäume auszuwählen, die möglichst tief wurzeln. Auch sollten sie stressresistent sein, damit sie nicht gleich wieder eingehen, betonte Daniel Beichel (CDU). Die Freien Wähler fragten zudem, ob man die alten Wurzeln im Boden lassen könnte. Die Entfernung verursache nur geringe Kosten, entgegnete Frank Herrmann. "Das ist ein wichtiger Schritt, um die Aufenthaltsqualität zu verbessern", so Sven Antoni (Grüne). Es müsse aber noch mehr passieren. "Aus klimatischen Gründen finde ich die Neupflanzungen gut", sagte Arved Oestringer (FDP).