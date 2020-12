Malsch. (pri/pol/rl) Am Freitagvormittag prallte in der Hauptstraße in Malsch ein Mercedes gegen eine Hauswand. Zuvor war das Auto gegen 11.30 Uhr aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abgekommen.

Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall nur leicht verletzt. Ein Rettungshubschrauber hatte einen Notarzt an die Unfallstelle geflogen. Der Hubschrauber selbst wurde für den Transport der Verletzten nicht gebraucht.

Während der Unfallaufnahme wurde die Haupt- und die Poststraße kurz gesperrt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. An der Hauswand entstand lediglich geringer Sachschaden.