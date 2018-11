Malsch. (oé) Es ist erst wenige Wochen her, da durfte sich Malschs Gemeinderat über den Abschlussbericht eines erfolgreichen Haushaltsjahrs 2017 freuen: Sprudelnde Steuereinnahmen hatten für ein sattes Plus im Etat und eine Stärkung der Rücklagen gesorgt. Dass dies auch nötig sein würde, war Verwaltung und Gemeinderat damals schon klar. Denn die Systematik des kommunalen Finanzausgleichs will es, dass hohe Einnahmen eines Haushaltsjahres zwei Jahre später zu geringeren Zuweisungen und höheren Umlagezahlungen führen. Dies ist nun beim Etat für 2019 der Fall. "Der Jahresabschluss 2017 hinterlässt seine gewaltigen Spuren", meinte Bürgermeisterin Sibylle Würfel, als die Verwaltung jetzt den Etatentwurf 2019 in den Gemeinderat einbrachte. Der Ergebnishaushalt 2019 ist der Rathauschefin zufolge "meilenweit von einem Ausgleich entfernt". In weiser Voraussicht hatte man deshalb den Überschuss aus 2017 auf die "hohe Kante" gelegt. So sei man in der Lage, das Defizit auszugleichen.

Mit den konkreten Zahlen wartete Kämmerin Petra Wacker auf. Demnach empfängt die Gemeinde Malsch 2019 voraussichtlich rund 555.000 Euro weniger an Schlüsselzuweisungen, während die verschiedenen Umlagenzahlungen um circa 652.000 Euro steigen. Diese Einbußen können auch die voraussichtlich höheren Einnahmen bei der Einkommens- und Gewerbesteuer nicht wettmachen. Insgesamt rechnet die Gemeinde im kommenden Jahr im Ergebnishaushalt mit Einnahmen in Höhe von knapp 7,8 Millionen Euro. Dem stehen nach den derzeitigen Planungen Ausgaben von knapp 9 Millionen Euro gegenüber - macht ein Defizit von voraussichtlich rund 1,2 Millionen Euro im Ergebnishaushalt.

Investitionsschwerpunkte des Jahres 2019 sind der Kämmerin zufolge der Ausbau der Dorfscheune und die Neugestaltung des Dorfplatzes. Auch sollen die Bushaltepunkte weiter ausgebaut und Straßen erneuert werden. Zudem sind Mittel für den weiteren Breitbandausbau eingestellt. Der Kämmerin zufolge können für all das nur zum Teil Zuschüsse beantragt werden. Deshalb müsste die Gemeinde zur Finanzierung neben ihren Eigenmitteln voraussichtlich auch einen Kredit aufnehmen.

Die Bürgermeisterin zeigte sich überzeugt, dass der Etatentwurf 2019 die "richtigen Akzente" setze. Er trage den aktuellen Erfordernissen Rechnung und plane Ausgaben für Vorhaben ein, die der Lebensqualität, der Standortsicherung und dem Erhalt der kommunalen Infrastruktur dienten. Viele Maßnahmen des vergangenen Jahres seien inzwischen auf der Zielgerade, wie etwa die Reparaturarbeiten am Schwimmbad oder das gärtnerbetreute Grabfeld. Sibylle Würfel drückte die Hoffnung aus, bei der Beratung des neuen Etatentwurfs zu einem "breiten Einvernehmen" zu gelangen. Denn die bevorstehenden Herausforderungen könne man nur gemeinsam bewältigen.

Nun wird sich der Gemeinderat mit dem Zahlenwerk intensiv befassen. Am 12. Dezember soll der Etatentwurf öffentlich beraten werden, die endgültige Verabschiedung des Haushalts für 2019 ist im Januar geplant.