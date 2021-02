Malsch. (agdo) Die Orden werden liebevoll poliert, die Anstecker der Prinzenpaare der vergangenen Jahre fein säuberlich nebeneinander gelegt: Wer die närrischen Tage vermisst oder nicht weiß, was er oder sie – zumindest am Samstagabend, 6. Februar, ab 19.11 Uhr – machen soll, sollte die Premiere des neuen Films "Fastnacht im Corona-Lockdown" der "Narrhalla" Produktion der Karnevalsgesellschaft (KaGe) Blau-Rot Malsch nicht verpassen. Zu sehen ist der Film auf der Homepage der KaGe unter www.kagemalsch.de.

"Wir haben uns etwas Tolles für die kommenden närrischen Tage überlegt", erklärt Konrad Becker, Erster Präsident der Malscher KaGe. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Fastnachtskampagne 2020/2021 bekanntlich abgesagt, die Malscher Narren wollten dennoch auf ein donnerndes "Helau" und Luftschlangen nicht verzichten.

Bereits am 11. November vergangenen Jahres, pünktlich um 11.11 Uhr, eröffnete die KaGe auf dem sozialen Netzwerk "Facebook" ihre digitale Fastnachtskampagne mit Grußworten vom Sitzungspräsidenten Alexander Erhard sowie dem Prinzenpaar Nadine I und Julian I.

Jetzt legen die Malscher Narren mit einer digitalen Prunksitzung nach, sie haben einen etwa zweistündigen Film zusammengestellt, der aus verschiedenen Büttenreden, Tänzen und vielen Helau-Rufen der vorangegangenen Prunksitzungen besteht. Zusammengestellt und geschnitten wurde er vom dritten Präsidenten Simon Schönhoff, der viel Zeit dafür aufwendete, den Film fast schon hollywoodreif aufzubereiten.

"Dieses Jahr ist alles ein wenig anders", sagt Simon Schönhoff. Es gebe keine Umzüge, keine Prunksitzungen oder Kappenabende. Daher sei die KaGe auf die Idee gekommen, dieses Jahr eine digitale Prunksitzung zu veranstalten. Schönhoff verbrachte etliche Abende damit, Filme der Prunksitzungen der vergangenen Jahre durchzustöbern und stellte ein "Best Of", also die besten Filmausschnitte, zusammen. Der so entstandene Film wird sogar von ihm und Sitzungspräsident Erhard professionell kommentiert.

"Wir bringen die Prunksitzung einfach ins Wohnzimmer und freuen uns auf viele Zuschauerinnen und Zuschauer", so Simon Schönhoff. Über die Homepage der KaGe gelange man am Samstagabend über einen Link zu dem Youtube-Kanal der KaGe und somit zu dem Film.

Die Narren können dann bei einem Glas Wein, Kamellen oder sogar verkleidet den Film "Fastnacht im Corona-Lockdown" genießen. Vorab haben die Malscher Narren bereits einen Trailer auf den sozialen Netzwerken hochgeladen – eben so, wie es sich für einen echten Film gehört. Natürlich hoffen sie nun am Samstagabend auf ein donnerndes "Helau" der Narren in ihren jeweiligen Wohnzimmern.