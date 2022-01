Feuer im Keller: Ein Trockner geriet im Oberen Mühlweg in Brand. Foto: Feuerwehr Malsch

Malsch. (obit) Ein Hausbesitzer aus Malsch hat am Samstagabend "geistesgegenwärtig" wohl Schlimmeres verhindert. So fällt das Urteil der Freiwilligen Feuerwehr Malsch aus, die gegen 18.11 Uhr zu einem Kellerbrand in den Oberen Mühlweg gerufen wurde.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte stellte sich heraus, dass im Keller einer Doppelhaushälfte ein Trockner aus ungeklärter Ursache in Brand geraten war. Der Hauseigentümer bemerkte den Brand und schloss die Kellertür und alle Zimmertüren.

"Der Wäschetrockner brannte und der Keller war verraucht", erklärte Kommandant Michael Würth auf RNZ-Nachfrage. Da sich das Feuer aber noch nicht ausgebreitet hatte, konnten die Feuerwehrleute den Brand mit einem CO2-Löscher löschen.

Danach wurde der Trockner ins Freie gebracht und das Gebäude gelüftet.

Auch ein Mitarbeiter der EnBW wurde alarmiert, der den Gas-Anschluss im Keller kontrollierte.

Die Feuerwehr Malsch war mit 16 Personen, die Feuerwehr Rettigheim mit neun Kräften knapp zwei Stunden im Einsatz.