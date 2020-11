Von Sabine Hebbelman

Malsch. Vom 9. auf den 10. November 1938 zerstörten die Nationalsozialisten mehr als 1400 Synagogen, Betstuben und sonstige Versammlungsräume sowie tausende jüdische Geschäfte, Wohnungen und Friedhöfe im ganzen Land. Sie wüteten auch in Malsch, wo jetzt auf dem neu gestalteten Unteren Dorfplatz eine Spur von quadratischen Steinplatten den Grundriss der zerstörten Synagoge markiert und an ein dunkles Kapitel der Ortsgeschichte erinnert.

"Wir möchten in Erinnerung rufen, dass hier mehr als 300 Jahre eine lebendige jüdische Gemeinde gewohnt hat und dass jüdische und christliche Bewohner hier gut und nachbarschaftlich zusammengelebt haben", erklärte Johannes Rott vom Arbeitskreis Jüdisches Leben in Malsch bei der Verlegung der Steine am 82. Jahrestag der Pogromnacht. "Ich wünsche mir, dass der Platz ein Ort der Begegnung wird und freue mich, wenn endlich wieder Veranstaltungen stattfinden und Feste gefeiert werden können", sieht Rott der Fertigstellung des Platzes entgegen.

Mit den Mitgliedern Peter und Gabi Silver war er vor Ort, um den Mitarbeitern der beauftragten Baufirma die genaue Lage der Synagoge anzuzeigen. Die Synagogenfundamente befinden sich am Rand des Platzes, teilweise unter der Straße, die nach der Zerstörung der Synagoge ein Stück verlagert wurde. Das Mikwe genannte rituelle Bad, das zur Synagoge gehörte, hatte seinen Standort auf dem heutigen Dorfplatz. Johannes Rott freute sich, dass der Platz – wenn auch rein zufällig – just am Gedenktag gepflastert worden war.

Die Arbeiter markierten den Verlauf der Bad-Grundmauern und frästen entlang der Markierungen das frisch verlegte Pflaster wieder auf. In den Zwischenraum wurden quadratische Steinplatten eingelassen und auf diese Weise der Grundriss der Mikwe gekennzeichnet. Bei der Gelegenheit konnten sich die Mitglieder des Arbeitskreises auch davon überzeugen, dass die drei Stolpersteine, die vorsorglich in Sicherheit gebracht worden waren, wieder ihren angestammten Platz in der Mühlgasse fanden.

Auch der Gedenkstein soll wieder am Rand des Platzes aufgestellt werden und eine Tafel an Geschichte und Schicksal der Juden in der Gemeinde erinnern.

Für die Stolperstein-Initiative Malsch hatte Johannes Rott mit dem pensionierten evangelischen Pfarrer Hans-Georg Schmitz die Geschichte der jüdische Gemeinde in Malsch intensiv erforscht. Demnach hatte Malsch eine große jüdische Gemeinde, deren Entstehung in die Zeit Anfang des 18. Jahrhunderts zurückgeht. Bei der "Machtergreifung" Hitlers 1933 lebten 42 Menschen jüdischen Glaubens in der Letzenberggemeinde. Nach dem, was Rott und Schmitz aus Zeitzeugen-Gesprächen erfahren hatten, waren die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger gut integriert und bei ihren christlichen Nachbarinnen und Nachbarn geachtet.

Dies schien sich bis zur Pogromnacht am 9. November 1938 geändert zu haben. Zwar sollen es die Nationalsozialisten in Malsch zunächst einmal schwer gehabt haben. Denn bis 1932 gab es dort keine NSDAP-Ortsgruppen und das katholische Zentrum erzielte Wahlergebnisse von 90 Prozent. Das änderte sich aber nach einem Vorfall, bei dem ein Regime-Kritiker von einem SA-Mann im Streit getötet worden war.

Von einem Zeitzeugen, der damals der Hitlerjugend (HJ) in Rettigheim angehörte, erfuhren die Heimatforscher, was sich in der schicksalhaften Nacht vor 82 Jahren abgespielt hatte. Schon am Tag zuvor habe ihnen einer der HJ-Führer gesagt, "Kinder, morgen müsst ihr nach Malsch kommen, da könnt ihr sehen, wie an den Juden ein Exempel statuiert wird".

In der Broschüre über die Stolpersteinverlegung lässt sich nachlesen, was in dieser Nacht weiter geschah: Die Nationalsozialisten schickten ein Wieslocher SA-Kommando nach Malsch. Mit Hilfe von einheimischen Parteileuten brachen sie die Synagoge auf, warfen das Inventar auf die Straße, schütteten im Gebäude reichlich Benzin aus und zündeten es an. Auch die verbliebenen Geschäfts- und Wohnräume wurden demoliert und geplündert. Alle Männer, die älter als 16 waren, wurden in "Schutzhaft" genommen.

Bereits wenige Tage später ließ Bürgermeister Fleckenstein den Standort der Synagoge einebnen und finanzierte dies aus dem Vermögen der Israelitischen Religionsgesellschaft. Die letzten fünfzehn jüdischen Einwohner, denen eine Flucht nicht gelungen war, wurden am 22. Oktober 1940 aus Malsch ins Lager Gurs am Fuß der Pyrenäen deportiert.