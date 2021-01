Von Timo Teufert

Malsch. Beim Spaziergang mit der RNZ durch ihre Gemeinde blickt die Malscher Bürgermeisterin Sibylle Würfel auf ein außergewöhnliches Jahr zurück, in dem sich in Malsch viel bewegt hat.

Frau Würfel, das Jahr 2020 ist geprägt von der Corona-Krise. Welche positiven Aspekte nehmen Sie denn aus dem Krisen-Jahr mit?

Puh, wenn man gerade den zweiten Lockdown abzuarbeiten hat, ist es wirklich schwierig, etwas Positives zu finden. Aber wenn wir eines aus dieser Pandemie mitnehmen, dann vielleicht, dass wir uns alle wieder mehr auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben konzentrieren sollten. Und für mich persönlich kann ich sagen, dass ich meinen Mann und meine Familie schon lange nicht mehr so oft und intensiv gesehen habe wie im letzten Jahr. Auch dafür bin ich dankbar.

In der Hauptstraße zeigt Sibylle Würfel beim Spaziergang auch die Problemstellen für Fußgänger. An der Zehntscheuer muss man die Straßenseite wechseln, ohne dass es eine Querungshilfe gibt. Lösungen soll der Fußverkehrscheck aufzeigen. Foto: Pfeifer

Viele Gemeinden trifft Corona auch finanziell hart. Haben Sie schon Kassensturz gemacht?

Nein, haben wir noch nicht. Denn wir haben immer noch keine Eröffnungsbilanz. Deren Erstellung hat für uns 2021 oberste Priorität. Erst dann haben wir die Jahresabschlüsse für 2018, 2019 und 2020 und wissen, wo wir stehen. Aber ich weiß auch ohne Kassensturz: Gut wird das Jahr nicht. Die Gewerbesteuerausfälle durch Corona reißen uns kräftig rein.

Haben Sie denn grobe Zahlen?

Von den 1,8 Millionen Euro, die wir an Gewerbesteuer für 2020 angesetzt hatten, haben wir 300.000 bis 400.000 Euro erhalten. Dazu kommt die Kompensation von knapp 600.000 Euro vom Land. Daran kann man sehen: Das Stopfen der coronabedingten, kommunalen Haushaltslöcher durch das Land hat in Malsch nicht so hundertprozentig funktioniert. Wir werden mit einem Defizit aus dem Jahr 2020 herausgehen.

Woran liegt das?

Das Land hat nicht geschaut, wer das Geld wirklich braucht, sondern nur geguckt, was die Kommunen im Vorjahr für Werte hatten. Und da haben sicher jetzt einige Geld bekommen, die in der Krise nur wenig Ausfälle hatten. Uns trifft es dagegen besonders hart.

Was bedeutet das für die nächsten Jahre?

Wir müssen die Defizite ausgleichen. Noch haben wir Rücklagen, mit denen wir das hinkriegen, aber es schmälert unglaublich unsere Reserven, weil wir durch das gute Jahr 2019 viele Umlagen zahlen müssen. Wir hoffen nun auf hohe Ausgleichszahlungen in den nächsten zwei Jahren.

Muss Malsch deshalb den Gürtel enger schnallen?

Das würde ich so nicht sagen, wir haben schon immer gut gehaushaltet. Man hat immer geschaut, dass man etwas zurückgelegt, damit man sich etwas leisten kann. So haben wir für Dorfplatz und Dorfscheune gespart. Aber es ist ja auch nicht Aufgabe der Kommune, Geld zu sparen. Sondern man möchte es an die Bürgerinnen und Bürger zurückgeben. Ich finde, das ist uns bei diesen beiden Projekten gut gelungen. Bislang mussten wir so nicht extra Schulden machen, aber das werden wir wohl nicht mehr hinkriegen.

Die Gestaltung des Dorfplatzes war am Ende ja aber nicht ganz unumstritten...

Wir hatten einen langen, langen Bürgerbeteiligungsprozess, wir hatten unglaublich viele Anregungen der Bürgerinnen und Bürger und wir haben mit dem Gemeinderat in vielen Sitzungen geschaut, was aus diesen Anregungen umsetzbar ist. Wir waren alle davon überzeugt, das Richtige auf den Weg zu bringen, sonst wäre dieser Entschluss auch nicht einstimmig gewesen. Ich bin überzeugt, dass wir so einen guten und richtigen Weg beschritten haben. Dass es dann zu Problemen kam, kennt man von vielen Baustellen. Aber ich denke, wir haben es jetzt auch mit der Änderung gut hinbekommen, sodass wir eine große Zufriedenheit haben dürften. Es ist unglaublich schön, wie viel positive Rückmeldungen ich auch zu dem Platz und der Gestaltung bekomme.

Für das Kindernest in der Hauptstraße musste Sibylle Würfel einen neuen Betreiber finden. Foto: Pfeifer

Können Sie sich erklären, warum es so einen Widerstand gab?

Ehrlich gesagt: Nein. Ich glaube es liegt daran, dass wir Dinge verändert haben. Der Platz war über 20 Jahre lang völlig ungeordnet. Jeder hat ihn so genutzt, wie er ihn gebraucht hat. Das ist jetzt – nachdem wir die Dinge geordnet haben – nicht mehr möglich. Und das hat, denke ich, die Welt für manche ganz schön umgeschmissen. Da brauchen wir jetzt ein Umdenken. Ich hoffe, dass die Menschen Platz und Scheune genießen können. Wir haben so etwas Schönes geschaffen, da kann eigentlich niemand sagen, dass die Schotterfläche zehnmal schöner war.

Jetzt muss der Platz nur noch mit Leben gefüllt werden...

Genau. Dafür haben wir ja über das Leader-Programm auch noch acht Marktschirme – damit wir den Platz auch beschatten können – und sieben Hütten finanziert bekommen. Wir wollen Vereinen so die Chance geben, mit geringem Aufwand etwas für die Gemeinschaft zu tun. Das war ja letztlich auch der Grund für den Ausbau der Dorfscheune. Denn es werden immer weniger, die sich engagieren, und diese Wenigen brauchen Unterstützung.

Im hinteren Bereich wurden auch die Umrisse der Synagogen ins Pflaster eingelassen. Gibt es Überlegungen, mit dem Platznamen an die Synagoge zu erinnern?

Es gibt bereits die Anregung, diesem Platz einen neuen Namen zu geben. Ich persönlich finde, wir sollten die Bürgerinnen und Bürger fragen, in welche Richtung die Namensgebung gehen soll.

Dann wurden Sie 2020 für den Fußverkehrscheck des Landes ausgewählt. Um was geht es da?

Wir haben zwei Wünsche: Zum einen möchten wir gerne die Situation der Fußgänger in der Hauptstraßen sicherer gestalten. Da brauchen wir Input, welche Möglichkeiten es da gibt. Und zum anderen benötigen wir ein neues Schulwegekonzept. Auch beim Fußverkehrscheck wird es eine Bürgerbeteiligung geben, doch wegen Corona wird gerade überlegt, wie die aussehen wird.

Wo sind denn für Fußgänger kritische Ecken in Malsch?

Zum Beispiel zwischen Zehntscheuer und Kindernest: Da gibt es auf der einen Seite gar keinen Gehweg. Da muss man die Straßenseite wechseln. Aber wenn ich die Straßenseite wechseln muss, sollte dort auch ein Angebot sein, damit man dort gut rüber kommt. Aber diese Angebote fehlen einfach. Bislang sind alle Anregungen, die die Gemeinde gegeben hat, auch vor meiner Zeit, ins Leere gelaufen. Zum anderen sind die Fußwege dort sehr schmal: Wenn sich in der Hauptstraße zwei Busse begegnen, ist es auf dem Gehweg nicht gerade angenehm.

An einer Stelle gab es ja in diesem Jahr eine Verbesserung für Fußgänger und Radfahrer: Richtung Rettigheim...

Der Lückenschluss ist toll. Das hat Jahre gedauert und wurde schon vor meiner Zeit angestoßen. Doch im Moment befindet sich der Radverkehr sehr im Aufwind und hat auch eine bessere Lobby. Und in diesen Luftstoß sind wir reingerutscht und haben diesen Weg bekommen. Und er wird genutzt. Das ist super.

Ein paar Meter weiter wünschen sich die Anwohner in der Rotenberger Straße Tempo 30. Wird das kommen?

Das war ja ein Wunsch in unserem Lärmaktionsplan: Tempo 30 auf Rotenberger Straße und Hauptstraße. In der Hauptstraße wird es klappen, aber in der Rotenberger Straße reichen die Berechnungen leider noch nicht aus. Da hoffen wir, dass das möglich ist, wenn sich in der Zukunft die Parameter verändern. Das zeigt ja auch die Erfahrung aus der Hauptstraße: Bei den ersten Lärmaktionsplänen hat es dort noch nicht gereicht für Tempo 30, jetzt können wir es umsetzen. Da bleiben wir dran.

Derzeit überprüft die Verwaltung alte Bebauungspläne. Warum?

Wir merken, dass viele Dinge, die man früher in solchen Bebauungsplänen festgeschrieben hat – warum auch immer – nicht mehr zeitgemäß sind. Wir haben ja nichts an Gelände, was wir den jungen Menschen anbieten können, deshalb sollten wir sie nicht auch noch unnötig mit den Bebauungsplänen einschränken, wenn sie sich ein gebrauchtes Haus kaufen. Das ist ein ganz großer Wunsch des Gemeinderates, da manches etwas freier zu gestalten. Um die Häuser, die verkauft werden, nach den Wünschen der Käufer ausbauen zu können.

Gibt es denn keine Pläne für Neubaugebiete?

Wir haben im Flächennutzungsplan solche Flächen verankert, aber letztendlich hat sich der Gemeinderat da nicht wieder auf den Weg gemacht, ein Gebiet für Bauplätze umzuplanen. Der Aufstellungsbeschluss für den Sauermichel wurde ja mit Mehrheit zurückgenommen.

Gibt es denn noch andere?

Ja, es gibt noch das Gebiet "Im Stand", das haben wir relativ neu aufgenommen, um eine weitere Option zu haben, und ohne zu wissen, was man tun muss, um das entwickeln zu können. Gerade beim Thema Abwasser gibt es ja oft Herausforderungen. Aber ich denke, wo ein Wille ist, ist dann auch ein Weg. Aber im Moment ist kein Wille erkennbar.

Einen großen Umbruch gibt es beim Kindernest, da hat der Betreiberverein zum Jahreswechsel den Betreuungsauftrag zurückgegeben. Was bedeutet das für Malsch?

Es geht weiter und ich freue mich, dass wir mit Postillion einen guten Partner gefunden haben. Doch das war im Sommer eine Menge Arbeit. Mit Postillion haben wir einen guten Partner an der Seite, das bestätigen mir alle, die schon mit denen zusammenarbeiten. Jetzt hoffen wir, dass wir die Probleme, die durch so einen Übergang entstehen, schnell lösen können. Aber da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das hinbekommen werden. Mir ist aber auch der Dank an alle wichtig, die sich bislang beim Kindernest engagiert haben. Ich bin dankbar für dieses Engagement, aber in den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass das ehrenamtlich nur schwer zu stemmen ist.

Nicht nur im Kindernest gibt es einen Umbruch: Die Sparkasse will Malsch verlassen...

Das bedauere ich sehr und bin traurig über diese Entscheidung. Denn die Bargeldversorgung wird dadurch in Malsch schlechter. Dabei gibt es hier noch genügend Läden, in denen man es ausgeben kann: Bei Bäckereien, Metzgereien und für Obst und Gemüse. Ich hätte mir gewünscht, dass zumindest ein SB-Center bei uns verbleibt. Auch die Apotheke wird im Frühjahr schließen. Da sind wir aber in guten Gesprächen über mögliche Optionen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir da eine gute Lösung hinkriegen, um eine Apotheke wieder in Malsch anzusiedeln. Froh bin ich, dass Penny viel Geld in die Hand genommen hat, um seinen Markt zu erweitern. Ich hoffe, dass damit der Standort gesichert ist.

Wer hat Sie am meisten geärgert?

Das Virus. Denn dadurch mussten wir ja auch Fastnacht absagen. Und da ist fast jeder in Malsch am Boden zerstört. Denn wenn man sich überlegt, dass nach der Sommerpause die Themen festgelegt, die Kostüme genäht und die Wagen entworfen werden, nimmt das viel Raum ein in Malsch. Das wird richtig komisch, wenn nichts stattfinden darf. Ein Fastnachtssonntag ohne Umzug wird richtig schwierig.

Was war Ihr Highlight 2020?

Dass wir Dorfplatz und Dorfscheune fertig gestellt haben, darüber freue ich mich. Aber das Highlight wäre, wenn da jetzt auch etwas stattfinden könnte.

Würden Sie diesen Satz bitte vervollständigen: Wenn ich im Gemeinderat sitze, denke ich …

... im Moment, dass das hoffentlich mit den Abständen funktioniert, sich jeder daran hält und wir die Sitzung gut über die Bühne bekommen.