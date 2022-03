Malsch. (aham) Wozu ein einziges Wort alles führen kann: In der jüngsten Gemeinderatssitzung führte das Wörtchen "kümmern" zu einer langen Debatte. Am Ende wurde "kümmern" ersetzt durch "eruieren" und die Räte waren sich einig. Worum es ging? Um die Frage, ob der Gemeinderat in Zukunft auch per Videokonferenz tagen kann.

Einen entsprechenden Antrag hatten die CDU-Fraktion zusammen mit FDP-Rat Arved Oestringer gestellt. "Dadurch wird die Arbeitsfähigkeit der Kommune aufrechterhalten", erläuterte der CDU-Fraktionsvorsitzende Uwe Schnieders. Gleichzeitig könnten die Kontakte von Räten, Verwaltungsmitarbeitern und Bürgern gering gehalten werden. Zudem erleichtere eine Video-Schaltung die Vereinbarkeit von Familie und Mandat, so Schnieders weiter. Und jüngere Bürger könnten auf digitalem Wege leichter erreicht werden.

Einen Beschlussvorschlag hatten CDU und FDP mit ihrem Antrag gleich mitgeliefert. Darin hieß es, die Verwaltung solle sich um die technischen und digitalen Voraussetzungen für Video-Sitzungen "kümmern". Doch was bedeutet das?

Genau darum entbrannte eine fast stundenlange Diskussion. Die Vorteile von Video-Sitzungen – gerade in Pandemie-Zeiten – stellte niemand in Frage. Im Gegenteil: "Wir hatten bereits 2020 so einen Antrag gestellt", berichtete Claus Stegmaier (Grüne). Diesen hätte seine Fraktion allerdings nach Rücksprache mit der Verwaltung zurückgestellt, sodass er nie auf einer gemeinderätlichen Tagesordnung landete.

Denn schon damals war die Digitalisierung der Gemeinde im Gespräch. Seit 2017 gibt es nämlich das Onlinezugangsgesetz. Dieses verpflichtet Bund, Länder und eben auch Kommunen, bis Ende des Jahres 2022 alle Verwaltungsleistungen auch digital anzubieten. Eine Mammutaufgabe, besonders für kleine Gemeinden wie Malsch. Um diese bewältigen zu können, hat der Rat 260.000 Euro im aktuellen Haushalt bereitgestellt.

"Dieser Betrag ist aber für alles", betonte Hans-Peter Haußmann, der als Erster Bürgermeisterstellvertreter die erkrankte Bürgermeisterin vertrat. Rund 50.000 Euro davon seien für die Digitalisierung des Ratsaals vorgesehen. Nur: "Wir haben bereits Kontakt zu einer Firma aufgenommen", berichtete Hauptamtsleiter Frank Herrmann. Von dieser hätte man die Auskunft bekommen, dass man für ein solches Unterfangen allerdings eher noch "eine 2 vor die 5 stellen muss", so Herrmann. Sprich: Allein die Digitalisierung des Ratsaals könnte 250.000 Euro verschlingen. Allerdings wisse man nichts Konkretes, da man seit Monaten der Firma wegen eines Angebotes hinterhertelefoniere, so der Hauptamtsleiter weiter.

Und hier kommt nun das Wörtchen "kümmern" ins Spiel: Die Grünen befürchteten, dass die Verwaltung damit angewiesen werde, entsprechende Aufträge zu vergeben. Doch Videositzungen seien das "Sahnehäubchen", erst müsse man die Pflichtaufgaben erledigen, so Sven Antoni (Grüne).

Auch die Freien Wähler machte "kümmern" stutzig. Und so schlug Jonathan Eisend stattdessen "eruieren" vor und im Rat herrschte Einigkeit. Das bedeutet, die Verwaltung soll entsprechende Aufträge einholen. "Was wir sowieso schon machen", so Herrmann. Und Bürgermeisterstellvertreter Haußmann ergänzte: "Mit dem Haushalt wurde der Anstoß vom Gemeinderat ja bereits gegeben."