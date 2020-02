Von Joachim Hauck

Eineinhalb Stunden rumpelt der Jeep über die von Schlaglöchern übersäte Küstenstraße am Indischen Ozean, dann stoppt er an einem Schlagbaum. An einem kleinen Tisch hocken ein paar Soldaten, die ihre in die Jahre gekommenen Gewehre an ihr halb verfallenes Wachhäuschen gelehnt haben. Sie spielen fröhlich Karten. Gegen ein kleines Trinkgeld klappen sie die Sperre hoch. Vor den Besuchern liegt nun – ausgerechnet auf Militärgelände – einer der herrlichsten Küstenabschnitte Madagaskars: Der Strand von Cap Miné, einem Ausläufer des Ramena Beach, der von manchen zu den schönsten Stränden der Welt gezählt wird.

Hintergrund Reiseziel: Neben Cap Miné sind die alte Kolonialstadt Antsiranana, das Naturschutzgebiet Ankarana Reserve und der Nationalpark Montagne D’Ambre sehenswert. Zu empfehlen ist zudem ein Besuch der Zuckerrohr- und Vanille-Plantagen. Anreise: Direktflüge gibt es von Deutschland aus nicht. Verschiedene [+] Lesen Sie mehr Reiseziel: Neben Cap Miné sind die alte Kolonialstadt Antsiranana, das Naturschutzgebiet Ankarana Reserve und der Nationalpark Montagne D’Ambre sehenswert. Zu empfehlen ist zudem ein Besuch der Zuckerrohr- und Vanille-Plantagen. Anreise: Direktflüge gibt es von Deutschland aus nicht. Verschiedene Airlines bieten aber Umsteigeverbindungen nach Antananarivo an, die Hauptstadt Madagaskars. Formalitäten: Reisende aus Deutschland, die bis zu 60 Tage im Land bleiben, benötigen einen Reisepass und ein Visum. Dieses können sie vorab online beantragen; es kostet 45 US-Dollar (rund 41 Euro). Allgemeine Auskünfte gibt es unter www.madagascar-tourisme.com



Zivilisten sind hier willkommen. Und das Militär bemerkt man kaum. Soldaten bekommen die Gäste aus aller Welt am langen, feinsandigen Strand jedenfalls nur äußerst selten zu Gesicht. Wer einen kleinen Spaziergang macht zum alten Fort von Cap Miné, das heute amtlich Cap Andranomody heißt, der stößt jedoch auf Spuren einer bewegten Vergangenheit. Befestigungen mit mächtigen Kanonen zeugen von den Schrecken des Krieges.

Der Blick geht fast 80 Jahre zurück. Es ist die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Das von den französischen Kolonialherren besetzte Cap Miné an der Spitze der Bucht von Diego Suarez, das heute Antsiranana heißt, war wegen seines Naturhafens strategisch wichtig. Die mit Nazi-Deutschland verbündeten Japaner, die in Südostasien große Bereiche erobert hatten und im Indischen Ozean dadurch sehr präsent waren, schmiedeten Angriffspläne. Der britische Generalstab bekam Wind davon und entschloss sich zu einem Präventivschlag. Waffengewalt war damals unvermeidlich, weil Franzosen und Engländer auf Madagaskar nicht Freunde, sondern Feinde waren – das französische Militär auf der Insel stand zu dem mit Adolf Hitler kollaborierenden Vichy-Regime. Und so prallten die in Europa miteinander verbündeten Armeen im Indischen Ozean heftig aufeinander.

Mit mehr als 50 Kriegsschiffen und massiver Unterstützung aus der Luft starteten die Briten am 5. Mai 1942 die "Operation Ironclad", die Operation Panzerschiff. Der Wucht der Angriffswellen hatten die Verteidiger – obwohl zahlenmäßig überlegen – wenig entgegenzusetzen. Nach zwei Tagen schon streckten sie die Waffen und zogen sich in den Süden der Insel zurück. Im November 1942 kapitulierte die Armee von Vichy-General Armand Léon Annet endgültig.

Hunderte Soldaten ließen ihr Leben, Tausende wurden verletzt. Bestattet sind die Feinde von einst auf dem Soldatenfriedhof von Antsiranana, ihre Gräber werden von Franzosen und Briten gemeinsam gepflegt. In Cap Andronomody ist die Erinnerung an die Schlachten von 1942 weitgehend verblasst. Die Badegäste freuen sich über den feinen Sand und das kristallklare Wasser. Und auch die jungen Wehrpflichtigen am Schlagbaum haben auf die Frage, was sie über die Vergangenheit des Forts wissen, nur ein freundlich-verlegenes Kopfschütteln übrig.