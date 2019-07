Wiesloch. Die Machbarkeitsstudie für die Radschnellverbindung Heidelberg-Bruchsal ist abgeschlossen, dies teilt der Kreisverband Rhein-Neckar des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) mit. Die als Ergebnis vorgeschlagene Trasse ("Vorzugsvariante") führt demnach von Heidelberg westlich der Bahnlinie durch Kirchheim an Sandhausen vorbei bis zum Bahnhof Wiesloch-Walldorf. Weiter geht’s östlich der Bahnlinie vorbei an Frauenweiler und dann erneut westlich der Bahnlinie vorbei an St. Leon-Rot und Bad Schönborn bis nach Bruchsal.

Das Planungsbüro empfiehlt dem VCD zufolge aber, nur den Abschnitt zwischen Heidelberg und Wiesloch-Walldorf auszubauen, weil im weiteren Verlauf Richtung Bruchsal zu wenig Potenzial bestehe, zusätzlich Verkehr vom Auto aufs Rad zu verlagern.

Wegen sehr hoher Kosten und großem Flächenbedarf wurde im Rahmen der Machbarkeitsstudie auf neue Brücken und Unterführungen weitestgehend verzichtet, stattdessen wird der Radverkehr über bestehende Bauwerke geführt. Für die 14,5 Kilometer lange Trasse ergäben sich so Baukosten von 6,2 Millionen Euro, dafür ließen sich knapp 16.000 pro Tag gefahrene Kilometer vom Auto aufs Fahrrad verlagern.

Jetzt sind dem VCD zufolge die Verantwortlichen in den betreffenden Gemeinden und im Landkreis gefordert, damit aus der Studie möglichst schnell konkrete Radverkehrsverbindungen würden. Die vollständigen Unterlagen zur Machbarkeitsstudie finden Sie hier.