Mühlhausen. (seb) Ob Bildung, Wohnraum, Angebote für Senioren oder Naturschutz: Die RNZ fasst anlässlich der Kommunalwahl am 26. Mai die Kernaussagen aus den Wahlprogrammen der vier antretenden Parteien und Wählervereinigungen zusammen.

CDU: Lebenswerte Gemeinde für Jung und Alt

"Miteinander Zukunft gestalten" lautet das Motto des Vier-Punkte-Programms der CDU, gestaltet "von Bürgern für Bürger". Zentrales Anliegen ist zunächst das "familienfreundliche Leben für Jung und Alt". Für jedes Kind müsse ein Betreuungsplatz zur Verfügung stehen, fordert die CDU. Die Kindergärten müssten auf höchstem Niveau ausgestattet sein und bedarfsgerechte Öffnungszeiten anbieten. Ein tragfähiges Schulkonzept soll weiter qualitätvollen Unterricht in allen drei Ortsteilen ermöglichen. Ebenso wichtig sei die Ausweisung von familienfreundlichen Baugebieten, so die CDU.

Angesichts des demografischen Wandels müsse eine seniorengeeignete Infrastruktur bereitstehen. Dazu zählt die CDU bezahlbaren, barrierefreien Wohnraum, öffentliche Nahverkehrsangebote, Möglichkeiten der Begegnung und der Naherholung sowie die gesundheitliche und pflegerische Versorgung. Den älteren Mitbürgern müsse ermöglicht werden, lange weitgehend unabhängig in der selbst gewählten Umgebung zu leben.

Natur- und Landschaftsschutz sowie die Bewahrung der dörflichen Struktur zählen für die CDU ebenfalls zu den Kernthemen. Mit den Flächen auf der Gemarkung wolle man verantwortungsbewusst umgehen und einen sinnvollen Ausgleich zum wachsenden Siedlungsdruck suchen.

Sparsam wirtschaften und gezielt investieren: Die CDU will die Handlungsfähigkeit der Gemeinde auch für nachkommende Generationen erhalten, dabei aber für eine verbesserte Lebensqualität für alle sorgen, das örtliche Handwerk und den Mittelstand stärken sowie Arbeits- und Ausbildungsplätze schaffen. Essenziell sei dabei zudem eine zukunftsfähige digitale Infrastruktur.

Ein hohes Gut sind für die CDU Vereine, Gruppen, kulturelle Einrichtungen und die vielen ehrenamtlich tätigen Bürger, daher setze sie sich weiterhin für die Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements ein. Besonders in den Blick nimmt die CDU dabei die Jugendarbeit in den Vereinen, die Jugendzentren in allen drei Ortsteilen und die Ehrenamtlichen, die sich für das Leben der Menschen einsetzen, wie Feuerwehr und Rotes Kreuz.

Die Gemeinderatskandidaten der CDU: aus Mühlhausen: Dominique Beigel, Marius Brenzinger, Eva Klein, Annette Sunuwar, Matthias Stang, Hans Becker, Hans-Josef Hotz, Stephanie Kretz, Holger Meid, Helmut Strobel; aus Rettigheim: Christa Wagner-Christ, Björn Kamuf, Nicole Kramer, Thomas Östringer, Ewald Engelbert, Klaus Hohlweck, Jochen Knopf; aus Tairnbach: Steffen Becker, Marco Türk, Peter Becker, Rüdiger Egenlauf.

Freie Wähler: Innenverdichtung vor Außenverdichtung

"Quer denken, gerade handeln" lautet das Motto der Freien Wähler auch für diese Kommunalwahl. Sie betonen, keine Partei, sondern ein politischer Verein zu sein "und daher eine echte Alternative zur Parteienlandschaft". Vor allem stehen "nicht Prinzipien, sondern die Interessen der Bürger im Mittelpunkt bei Beratungen und Entscheidungsfindungen".

Die Ratsmitglieder seien vollkommen frei in ihren Entscheidungen, einen "Fraktionszwang" gebe es nicht, so die Freien Wähler. Man stehe ständig "in direktem Kontakt mit der Bevölkerung", wisse deshalb, "wo der Schuh drückt", und richte das politische Handeln dementsprechend aus.

Die Freien Wähler wollen sich weiter für ein "lebens- und liebenswertes Mühlhausen mit seinen Ortsteilen Rettigheim und Tairnbach" einsetzen. Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ist einer der Schwerpunkte. Dabei gilt für die Freien Wähler der Grundsatz "Innenverdichtung vor Außenverdichtung": Gebäude- oder Grundstücksleerstände müssten beseitigt, die Wohnbebauung in zweiter Reihe oder die Umnutzung älterer Gebäude wie Scheunen angespornt werden. Neue Wohngebiete dagegen - beispielsweise die "nordöstliche Ortserweiterung" von Rettigheim - sollten mit Augenmaß angegangen werden.

Der Ausbau der örtlichen Schulen - nicht nur was die Gebäude selbst, sondern auch ihre Ausstattung angeht - sowie die Modernisierung aller Kindergärten sind weitere wichtige Anliegen der Freien Wähler: Das mache die Gemeinde für junge Familien attraktiv. Insbesondere für leistungsstarke Gewerbebetriebe wiederum ist der zügige innerörtliche Ausbau des schnellen Internets notwendig.

Die Stärkung des Ehrenamts sowie die Förderung aller Ortsvereine als "Rückgrat des gemeinschaftlichen Zusammenlebens" steht für die Freien Wähler überdies im Vordergrund. Ihr Ziel ist hier eine Überarbeitung der Förderrichtlinien, damit alle Vereine gleich behandelt werden.

Alle Vorhaben müssten stets hinsichtlich der finanziellen Machbarkeit überprüft werden, um die Verschuldung "nicht in schwindelerregende Höhen zu treiben".

Die Gemeinderatskandidaten der Freien Wähler: aus Mühlhausen: Ralf Strähle, Reimund Metzger, Bruno Sauer, Manuel Metzger, Marcella Späth, Florian Becker, Philipp Schleweis, Siegfried Hassel, Michael Dolland, Albert Gramlich; aus Rettigheim: Ruven Krause, Lisa Rack, Fabian Knopf, Martina Krause, Bianca Dolland-Göbel, Jürgen Hauer, Rita Göbel; aus Tairnbach: (Gemeinderat und Ortschaftsrat); Helga Groß, Reinhold Sauer, Martina Quentin, Dennis Ewert, Elke Aschekowski, Viola Sieber-Bierlein, Eckhard Wolf, Hartmut Maier.

Grüne stellen Familienförderung in den Mittelpunkt

Die Gesamtgemeinde Mühlhausen noch familienfreundlicher zu machen, haben die Grünen in den Mittelpunkt ihres Wahlprogramms gestellt. Eine wohnortnahe und flexible Kinderbetreuung ist für sie von zentraler Bedeutung, kostengünstig sollte sie auch sein - langfristiges Ziel: die Abschaffung der Betreuungsgebühren.

Die Grünen möchten Kinder und Jugendliche ernst nehmen und in Mühlhausens Entwicklung einbeziehen, begrüßen das Jugendforum ausdrücklich und möchten ihm ein eigenes Budget für die Umsetzung von Ideen einräumen. Die Gemeinde sollte zudem einen Familienbeauftragten anstellen, der sich den Anliegen von Kindern, Jugendlichen und Familien im Sinne einer "dauerhaften Kultur des Gehörtwerdens" widmet.

Selbstverständlich müssen nach Ansicht der Grünen auch die Lebensgrundlagen erhalten, Natur und Klima geschützt und die "schöne Kulturlandschaft" Mühlhausens bewahrt werden. So gehört die Zusammenarbeit mit Landwirten und Winzern zum Erhalt der biologischen Vielfalt dazu. Biotope wie Streuobstwiesen, Bachauen oder Trockenmauern müssten geschützt werden. Vor allem aber müsse die Gemeinde Vorbild sein, so die Grünen, das bestehende Klimaschutzkonzept verwirklichen, auf erneuerbare Energien und mehr Effizienz setzen.

Untrennbar damit verbunden ist für die Grünen der Stopp des Flächenverbrauchs. Bezahlbarer Wohnraum sei dringend, müsse aber zunächst innerorts geschaffen werden, die Gemeinde müsse aktiv werden, um Leerstände zu schließen. Mehrfamilien-, Generationen- und Reihenhäusern müsse Vorrang eingeräumt werden.

Zum Umweltschutz gehört für die Grünen auch eine zukunftsorientierte Mobilität, bei der ÖPNV und Fahrradverkehr verstärkt gefördert und neue Angebote wie etwa Car-Sharing geschaffen werden. Während die Grünen die Vereine als unverzichtbare Grundlage für das bürgerschaftliche Engagement in der Gemeinde gerne fördern, wünschen sie eine Deckelung der Zuschüsse für Bauprojekte - es sei denn, der Gesamtgemeinde entstehe ein besonderer zusätzlicher Nutzen.

Die Gemeinderatskandidaten der Grünen: aus Mühlhausen: Dr. Gerhard Welker, Rebecca Opluschtil, Dr. Oliver Nürnberg, Gabriele Weyerhäuser, Simona Maier, Thomas Bretthauer, Dr. Stefan Jäger, Dr. Michael Barabas, Frank Freitag, Peter Rams; aus Rettigheim: Prof. Bernhard Drabant, Marc-Oliver Genter, Dr. Andreas Leitheußer, Isolde Wiesmath, Dieter Babutzka, Ursula Drabant, Judith Kreiter; aus Tairnbach: Dr. Ralf Kau, Markus Wolf, Lena Weisbrod.

SPD: Vorwärts - mit genossenschaftlichen Lösungen

Die SPD fasst genossenschaftliche Lösungen für drängende Anliegen ins Auge. Familien und Senioren sollen durch genossenschaftliche Projekte unterstützt werden: Modelle gegenseitiger Unterstützung oder auch Mehrgenerationenhaushalte sollen Familien bei der Betreuung der Älteren entlasten und den Senioren ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen.

Soziale und genossenschaftlich ausgerichtete Projekte könnten der Weg zu Wohnraum für Einkommensschwächere sein. Auch eine Kleiderstube für soziale Benachteiligte wünscht sich die SPD. In Rettigheim sollte eine Seniorengenossenschaft initiiert werden, die Gemeinde sollte sie durch eine vergünstigte Immobilie unterstützen.

Zur Belebung der Ortskerne sind genossenschaftliche Einrichtungen angedacht, wo regionale Produkte angeboten werden - Orte der Begegnung könnten so entstehen, zudem würden Kleingewerbe, Landwirte und Winzer gestärkt. Die SPD fordert für die neue Dorfkernsanierung in Rettigheim eine Bürgerbeteiligung. Öffentliche Plätze und Haltestellen müssten barrierefrei gestaltet werden.

Die zeitgemäße Ausstattung der Kindergärten und Schulen und insbesondere die Zukunft der Grundschule Tairnbach - Sanierung oder Neubau? - sind wichtige Themen im Kommunalwahlkampf. Foto: Pfeifer

Auch der SPD-Ortsverein ist für eine gebührenfreie Kinderbetreuung. Die Schulen in allen Ortsteilen müssten zukunftsfähig aufgestellt werden: Die Kraichgauschule benötige einen Anbau mit vier Klassenzimmern, die Mühlhausener Grundschule müsse saniert und die Tairnbacher Schule neu gebaut werden - das alte Gebäude sei zu klein und für eine Sanierung nicht geeignet, so die SPD.

Für Jugendliche will die SPD Partizipationsmöglichkeiten wie etwa einen Jugendgemeinderat schaffen, die Gemeinde solle einen Jugendsozialarbeiter anstellen, die Jugendarbeit in Vereinen, Verbänden oder Parteien müsse unterstützt werden.

Die SPD setzt sich überdies für eine ökologische Ausrichtung der Gemeinde ein: Bei Auftragsvergaben sollten hohe Ökostandards eingefordert, in gemeindeeigenen Einrichtungen Ökostrom genutzt werden. Genossenschaftlich organisierte Energieunternehmen sollten bevorzugt werden. Ganz praktisch könnten heimische Produkte wie Apfelsaft aus Streuobstwiesen der Gemeinde in Kindergärten und Schulen angeboten werden.

Die Gemeinderatskandidaten der SPD: aus Mühlhausen: Dominique Odar, Ali Kaygusuz, Ulrike Beckhaus; aus Rettigheim: Holger Schröder, Yavuz Yazgan, Dr. René Seelieb, Ruth Bolten-Klar.