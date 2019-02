Atmosphärische Licht-Installationen begleiteten die Musik von Gregor Linßen in der Kirche St. Peter in Walldorf. Foto: Agnieszka Dorn

Walldorf. (agdo) Die katholische Kirche leuchtete glühend rot - aber keine Angst: Sie brannte nicht. Zwar hätte man das auf den ersten Blick ohne Weiteres denken können. Doch es war eine Illumination. Das Licht wechselte denn auch vom Glutroten ins Dunkelblaue oder ins Grüne und zauberte eine schöne und geheimnisvolle Atmosphäre in das ehrwürdige Gebäude. Wer beim Konzert "Kinder des Lichts" in der katholischen Kirche St. Peter dabei war, der konnte das Spektakel unmittelbar miterleben. Zu Gast waren der Komponist und Liedermacher Gregor Linßen zusammen mit Sängerin Christina Hernold und Martin Weiß an der Gitarre. Sie boten den Besuchern ein beeindruckendes Erlebnis - optisch wie musikalisch. Veranstalter war der Ökumenische Arbeitskreis Walldorfer Kirchenmusiken.

Die Kirche erstrahlte zudem am Tag vor und ein Tag nach dem Konzert in verschiedenen Lichtfarben, wer wollte, konnte die Illumination in Stille bewundern, beten, in sich gehen oder einfach die schönen Farben genießen. Einen schönen Abend, wünschte Jutta C. Stempfle-Stelzer, die Vorsitzende des Arbeitskreises Kirchenmusik Walldorf, den Konzertbesuchern. Licht stehe für Leben, Hoffnung, Wachstum und Liebe. Wo allerdings Licht sei, sei auch Schatten. Über die Schatten sollte man aber hinweg sehen und das Herz der Helligkeit öffnen. "Wir sind die Kinder des Lichts, weil wir alle etwas in uns haben, was die Welt hell machen kann", sagte Gregor Linßen am Anfang des Konzerts.

Der Liedermacher studierte an der Musikhochschule in Düsseldorf Ton- und Bildingenieur mit dem Hauptfach Flöte und ist als Dozent für "Neues Geistliches Lied" an der Kirchenmusikschule in Essen tätig. Gregor Linßen hat bisher über 150 Lieder und Kompositionen geschrieben, seine geistlichen Lieder sind auch im neuen Gotteslob vertreten.

Der Abend fing mit dem ruhigen und überaus harmonisch klingenden Solostück "Immer Bei Dir" von Gitarrist Martin Weiß an. Wer einen Blick nach hinten warf, sah zudem während des ganzen Abends auf einer runden Leinwand verschiedene Farben. Ein wenig erinnerte das an einen Traumfänger, ein indianisches Kultobjekt, das dem Glauben nach den Schlaf verbessern soll, weil die schlechten Träume im Netz hängen bleiben. Weiter ging es mit "Gott sprach: Er werde" und "Ein Licht in dir geborgen".

Die Stücke klangen harmonisch und ruhig, es breitete sich eine angenehme Atmosphäre in der Kirche aus. Die Besucher lauschten teilweise mit geschlossenen Augen und ließen sich auf eine schöne Reise mitnehmen. Oder, um es anders zu sagen: Man konnte die Seele baumeln lassen. Alle Lieder waren von Gregor Linßen und Martin Weiß komponiert beziehungsweise bearbeitet, Gregor Linßen sang nicht nur, er spielte auch auf dem E-Piano.

Weiter ging es mit "Adam - Aus Erde", "Gott ist Liebe", "Hoffnungsschimmer" oder "Ist es möglich?". Die Stimme der Sängerin Christina Hernold durchflutete die Kirche und sorgte für Gänsehaut pur. Denselben Effekt hatten die wechselnden Illuminationen, mal schien die Kirche im glühenden Rot zu brennen, mal war sie fast ganz dunkel, nur die Akteure waren im gedimmten weißen Licht zu sehen.

Es war mucksmäuschenstill während des Konzerts, vielleicht fühlte der eine oder andere sich gar in ein anderes Jahrhundert versetzt. Und vielleicht kam es einigen sogar vor, als würde hier und jetzt die Schöpfungsgeschichte beginnen. Weitere Lieder waren "Du stehst mir vor Augen", "Wurzelwerk" oder "Da wo du hingehst".

Die wechselnden Farben unterstrichen die Wirkung der Lieder, die Akteure boten mit Licht, Raum, Klang und Worten den Besuchern ein unvergessliches Erlebnis.