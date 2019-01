Die Leimbachtalschule in Dielheim. Foto: Armin Rößler

Dielheim. (rö) Verwaltung und Architekt haben dem Dielheimer Gemeinderat in dessen jüngster Sitzung einen konkreten Terminplan für den Umbau und die Sanierung der Leimbachtalschule vorgelegt. Für das größte Bauprojekt in der Geschichte der Gemeinde rechnet man mit Kosten von zwölf Millionen Euro für die Schule selbst sowie weiteren 2,5 Millionen für die Container des Ausweichquartiers.

Genau die Lieferfristen dieser Module sind allerdings auch der Knackpunkt der Planungen: Nach den Aussagen der verschiedenen Anbieter könnten sie zwischen drei Monaten und einem Dreivierteljahr liegen, wie Bürgermeister Thomas Glasbrenner ausführte.

Die Gemeinde will aber unbedingt vermeiden, dass das Ausweichquartier steht, aber die eigentlichen Bauarbeiten noch nicht beginnen können. Das gilt auch im umgekehrten Fall: Dass die Firmen bereits auf der Matte stehen, aber die Container noch nicht bezugsfertig sind. "Es kommt darauf an, dass alles aufeinander abgestimmt ist", sagte Bürgermeister Glasbrenner, "jeder Tag kostet ordentlich Geld".

Deshalb werden jetzt zunächst die Module europaweit ausgeschrieben, nach der Submission Ende Februar wird man mit dem günstigsten Bieter in Gespräche gehen, wie die tatsächlichen Lieferfristen aussehen. Alle weiteren Ausschreibungen werden dann darauf abgestimmt.

"Gesetzt den Fall, es kommt kein Angebot?", fragte Harald Seib (CDU). Das werde sich natürlich zeitlich auswirken, so der Bürgermeister, man müsste die Container dann beschränkt ausschreiben oder freihändig vergeben, alle anderen Vergaben würden erst im Anschluss folgen. Aktuell hofft man aber, einen realistischen Zeitplan erstellt zu haben: Dann wäre die Containerschule auf dem Festplatz zu den Herbstferien Ende Oktober bezugsfertig.

Sollte das vom günstigsten Bieter so zugesichert werden, wird laut Architekt Armin Wolf (Büro Jöllenbeck & Wolf) Mitte März der erste Block der Arbeiten am Schulgebäude ausgeschrieben, mit dem bereits 53 Prozent der Baukosten vergeben werden. Dazu gehören unter anderem die Entkernung, die Anfang November nach dem Umzug der Schüler ins Ausweichquartier beginnen würde, und die Rohbauarbeiten ab Anfang des Jahres 2020.

Mit einem halben Jahr zwischen Vertragsabschluss und Arbeitsbeginn habe man "ein optimales Maß", so Wolf. Die weiteren Ausschreibungen sollen ebenfalls blockweise im August, im Januar 2020 und im April 2020 folgen.

Am Rohbau wird laut dem Architekten bis Mai 2020 gearbeitet, der Innenausbau wird bis Juni 2021 dauern, parallel wird auch an der technischen Ausstattung gearbeitet. Das Ziel: "Bis zu den Sommerferien 2021 soll alles fertig sein", sagte Wolf. Das nahm der Gemeinderat so zur Kenntnis.