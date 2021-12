Wiesloch. (pol/rl) Fünf Leichtverletzte forderte ein Auffahrunfall auf der Landesstraße L723 am Samstag. Das teilte die Polizei mit

Gegen 13.50 Uhr war eine 54-jährige Renault-Fahrerin auf der Landesstraße in Richtung Heidelberg unterwegs, als sie an der roten Ampel in Höhe der B3-Brücke auf einen wartenden Fiat einer 56-Jährigen auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fiat auf einen davor stehenden Skoda einer 22-Jährigen geschoben. Der Skoda wiederum auf einen davor wartenden Ford einer 36-Jährigen.

Die Fiat-Fahrerin wurde leichtverletzt und kam zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Auch die junge Skoda-Fahrerin und deren Mitfahrer im Alter von 22 und 23 Jahren, sowie die Ford-Fahrerin wurden ebenfalls leicht verletzt, mussten aber nicht medizinisch versorgt werden.

Zwei der Fahrzeuge mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 12.000 Euro.