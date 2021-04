Vor der Mehrzweckhalle in Kronau wurde auf dem Parkplatz bereits ein Bereich abgesperrt. Dort soll dann das Blockheizkraftwerk entstehen. Foto: Of

Von Hans-Joachim Of

Kronau. "Mit diesem außergewöhnlichen Projekt werden wir in Kronau einen wichtigen Schritt in eine zukunftsfähige Energiepolitik machen", so Bürgermeister Frank Burkard. Noch in diesem Jahr soll unweit von Mehrzweckhalle und Sportzentrum ein modernes Blockheizkraftwerk als Modellprojekt "Geo-Netz Wärme und Kälte" gebaut werden. Von diesem Kraftwerk soll – der Verwaltungschef spricht von einem Leuchtturm – Wärme und Kälte über eine dezentrale Wärmepumpe mit Niedrigtemperatur (40 Grad Vorlauf, fünf Grad Rücklauf) an die angeschlossenen kommunalen Gebäude verteilt werden. Dazu zählen zunächst Schule, Rathaus oder Mehrzweckhalle.

Später soll auch für private Hausbesitzer unweit der Anlage die Möglichkeit für einen Anschluss bestehen. Die Besonderheit an dieser Art der Fernwärmeübertragung ist, dass gleichzeitig auch Kälte, die in den Haushalten als Klimaanlage genutzt werden kann, erzeugt wird. Gebaut wird die Heizanlage, in die ein Silo integriert ist, an der Grenze zwischen Mehrzweckhalle, Sportgelände und Parkplatz. Das fertige Bauwerk soll 15 Meter lang, zehn Meter breit und fünf Meter hoch sein. Der Schornstein wird etwa zwölf Meter hoch werden. "Das Gebäude wird in eine vorhandene Böschung integriert und optisch in das Gelände eingebunden", betonte Bauamtsleiter Roland Notheisen von der Gemeinde. Die Heizzentrale wird mit Hackschnitzeln von September bis Mai betrieben, ein 80.000 Liter Wärmespeicher ist integriert. "Über Elektrofilter und Wärmetauscher erfolgt die Abgaskondensation", wie Patrick Schweizer von der ausführenden Firma IBS Ingenieurgesellschaft aus Bietigheim-Bissingen mitteilt.

Die wöchentliche Anlieferung der Hackschnitzel durch einen Lastwagen werde so getaktet, dass Anwohner und Schüler nicht gestört werden, hieß es. Das gesamte Objekt ist mit rund dreieinhalb Millionen Euro veranschlagt und soll bis zum Frühjahr 2022 betriebsfertig sein. "Der Bundeszuschuss für dieses Pilotprojekt in der Region wird etwa 2,1 Millionen betragen, der Rest wird von der Kommune kommen", informiert Burkard, der weiter ausführt: "Lieber einmal eine größere Summe für den Klimaschutz und ein Zukunftsprojekt in die Hand nehmen, als kleinteilig agieren."

Die neue "Geo-Netz-Heizung" soll jährlich rund 640 Tonnen Kohlenstoffdioxid einsparen. Das würde eine Reduktion von fast 90 Prozent für die 5600-Einwohner-Gemeinde Kronau ausmachen, je nachdem, wie viele Gebäude an das Fernwärmenetz angeschlossen sind. Im Gemeinderat war die Zustimmung zu diesem "außergewöhnlichen Projekt" zu 100 Prozent erfolgt, wie Frank Burkard auf RNZ-Anfrage mitteilte.