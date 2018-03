Mit 106 Beteiligten gut besucht war die "Bürgerwerkstatt" in St. Leon-Rot: Gemeinsam machte man sich daran, einen ersten Entwurf für ein Nutzungskonzept der gut 500 Jahre alten "Kramerschen Mühle" zu entwickeln. Fotos: Sebastian Lerche/Theo Vetter

Mit 106 Beteiligten gut besucht war die "Bürgerwerkstatt" in St. Leon-Rot: Gemeinsam machte man sich daran, einen ersten Entwurf für ein Nutzungskonzept der gut 500 Jahre alten "Kramerschen Mühle" zu entwickeln. Fotos: Sebastian Lerche/Theo Vetter

St. Leon-Rot. (seb) Platz ist reichlich vorhanden, der Erhaltungszustand sehr gut, am Geld sollte es eigentlich auch nicht liegen: Insofern dürfte der Verwirklichung der Ideen, die jetzt eine "Bürgerwerkstatt" für die Kramer-Mühle in St. Leon-Rot entwickelt hat, nichts im Weg stehen. Ziel ist ein Nutzungskonzept von Bürgern für Bürger, bis das aber komplett fertig ist, stehen noch weitere Schritte im Entscheidungsprozess an.

"Das ist eine richtig gute Idee", meinte Sina Ronellenfitsch, deren Hoffnung auf "einen regen Austausch" mit den übrigen 105 Teilnehmern im Harres sich voll erfüllte. Mit einer Bürgerwerkstatt wie dieser habe sie gute Erfahrungen gemacht, so Sina Ronellenfitsch: als nämlich die Seelsorgeeinheit Walldorf-St. Leon-Rot über einen "Zukunftskongress" von einer großen Mehrheit getragene Ziele entwickelte - von denen eins, die Begegnungsstätte für Trauernde am Roter Friedhof, bereits realisiert wurde. Die 25-Jährige sah im Dialog mit vielen Menschen und zwischen den Generationen den großen Vorteil: "Man kommt hier mit Leuten ins Gespräch, die man sonst nicht treffen würde." Sie selbst wünschte sich Räume für öffentliche, etwa kulturelle Veranstaltungen, aber auch anmietbare für private Feiern.

"Die Barrierefreiheit ist für mich ein wichtiger Aspekt", erklärte Eckardt Grethlein. "Als Rollstuhlfahrer bin ich darauf angewiesen", außerdem denke er an die älteren Mitbürger. Doch vor allem sei die gelungene Verbindung von Historie und Moderne entscheidend, da verwies er auf die fortschreitende Digitalisierung in allen Bereichen des Lebens: "Wir müssen an die nächsten Jahrhunderte denken." Nun hoffe er, dass der Gemeinderat die Vorschläge auch annehme.

Vor 15 Jahren, als dort noch ein Zaun- und Drahtmarkt war, "da war ich schon begeistert von der Mühle", erzählte Werner Niederhofer. In der Bürgerwerkstatt ging es ihm auch um die Naherholung: Auch mit dem Blick eines leidenschaftlichen "Fotospaziergängers" sagte er, das Mühlenareal sollte aufgewertet und parkähnlich gestaltet werden. Dann könnte man sich dort zum Tagesausklang beispielsweise in den Biergarten setzen oder auf die Terrasse eines Cafés, so Guido Brunner.

Niederhofer stammt aus dem Schwarzwald und hat dort "das Alte kommt weg, ein Betonklotz hin" zu oft erlebt. Ein charakterstarker Ort zum Verweilen an einem schönen Sommerabend, das wäre es. Dass der Bedarf groß sei, zeige der St. Leoner Amselplatz mit seinem Eiscafé, meinte Matthias Lang. Letztendlich müsse es eine stimmige Kombination verschiedener Nutzungen werden, das wichtigste aber, so Lang, sei, "die Mühlen-Gebäude zu erhalten, wie sie sind, und keine größeren baulichen Veränderungen" vorzunehmen.

"An Engagement fehlt es nicht", zeigten sich die Moderatoren Frieder Hartung und Jens Ridderbusch beeindruckt. Hartung ist selbstständiger Städteplaner, Ridderbusch stellvertretender Leiter der Familien-Forschung im Statistischen Landesamt. Die beiden sind im Rahmen des Landesprogramms "Managementverfahren - Familienfreundliche, bürgeraktive und demografiesensible Kommune" aktiv. Es wird auch vom Kommunalverband Jugend und Soziales unterstützt und vom Landesministerium für Arbeit und Soziales gefördert. Mit den 106 Interessierten, von denen einige per Zufallsprinzip ausgewählt wurden, andere spontan hinzufanden, habe man "eine sehr gute Ausgangslage".

Mit einer Bilderpräsentation von den weitläufigen Räumen wurden die Teilnehmer inspiriert, die Mühle mit Leben zu füllen, zumal Ortsbaumeister Peter Dietz einen "guten baulichen Zustand" konstatierte. Zwei erfolgreiche Beispiele taten ihr übriges: die "Buhlsche Mühle" in Ettlingen und die "Untere Mühle" in Rechberghausen in der Region Stuttgart. Hier wurde nur zu bedenken gegeben, dass bestimmte Nutzungsarten mit dem Denkmalamt abgestimmt werden müssen und Eingriffe in die bauliche Struktur, etwa im Dienst der Barrierefreiheit oder der energetischen Modernisierung, teils sehr kritisch gesehen werden.

Ansonsten konnte der Austausch spontan und freimütig ablaufen. Damit die Chance gegenüber einer Plenumsdiskussion steigt, alle Meinungen und Alternativen zu hören, teilten sich die Anwesenden in zwölf Gruppen mit laut Ridderbusch "größtmöglicher Heterogenität". Ungehemmt Einfälle sammeln, aber dann rigoros aussieben und klare Prioritäten setzen, lautete die Devise. Dieses "Managementverfahren" habe sich bewährt, erklärten Frieder Hartung und Jens Ridderbusch mit Blick etwa auf Bürgertreffs, Kulturzentren oder

zuletzt das Mehrgenerationenhaus in Buchen mit historischer Bausubstanz und vielen Nutzungsinteressen: "Das war sehr spannend." Insgesamt waren es rund 80 derartige Projekte in den letzten Jahren.

Zusätzlich zur Bürgerwerkstatt hat sich auch die "Projektgruppe Mühle" bereits zwei Mal getroffen: Hier sind Vertreter von Gemeinderat, Verwaltung, Vereinen, Freundeskreis Kramer-Mühle, Arbeitskreis Heimatgeschichte, Gewerbeverein, Gastronomie und Jugendzentrum aktiv. Alles in allem zeigt sich Hauptamtsleiterin Anette Reich zuversichtlich, dass ein von vielen getragenes Konzept entwickelt wird, das auf hohe Akzeptanz stößt. "Die zwölf Gruppen wiesen große Übereinstimmungen auf", zeigte sie sich erfreut.

Immer wieder klangen Anette Reich zufolge Aspekte an wie Museum, Restaurant und Bio-Laden, Räume für regelmäßige Veranstaltungen und für besondere Anlässe - daher ist auch ein Trauzimmer angedacht - , Künstlerateliers und auch eine Bücherei für verschiedene digitale Medien. Wenn die Bürger ihre Vorstellungen verwirklicht sähen, steige sicher die Identifikation mit "ihrer" Mühle. Und damit könne das Hauptziel gewiss erreicht werden: "Dass die Mühle mit Leben gefüllt wird, und zwar täglich."