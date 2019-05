Wiesloch. (rö) Als das Ergebnis am Montagabend um 18.53 Uhr endlich feststand, brandete im Ratssaal in den Reihen der Grünen Applaus auf: Schon vor fünf Jahren der große Wahlgewinner in Wiesloch, als sie die CDU überholt und zur stärksten Fraktion im Rat geworden waren, bauten sie dieses Ergebnis jetzt noch aus (plus 2,4 Prozent) und holten zwei Sitze mehr.

Zudem stellten die Grünen mit Susanne Merkel-Grau auch die Stimmenkönigin dieser Wahl. Das gute Ergebnis der Grünen ging zu Lasten der CDU (minus 3,4 Prozent) und der SPD (minus 2,1 Prozent), die beide jeweils einen Sitz verloren haben. Zweiter Gewinner im neuen Gemeinderat sind die Freien Wähler (plus 2,2 Prozent), die einen Sitz dazu geholt haben. Die Wählergemeinschaft Frauenweiler (plus 0,2) bleibt bei zwei Sitzen, die Altwieslocher Liste (minus 0,8) hat einen verloren. Weiter mit einem Sitz vertreten ist die FDP (plus 1,6 Prozent).

Grüne

Erreichte Stimmen: 77 29 (59 91); in Prozent: 27,86 (25,47); Anzahl der Sitze: 8 (6); gewählt sind: Susanne Merkel-Grau (6417), Dr. Gerhard Veits (6101), Katharina Ebbecke (6052), Andreas Hecker (5920), Ayfer Celik (4295), Marion Schmidt (4055), Gabriela Lachenauer (3983), Luisa Ueltzhöffer (3145).

CDU

Erreichte Stimmen: 56 35 (55 38); in Prozent: 20,41 (23,81); Anzahl der Sitze: 5 (6); gewählt sind: Jutta Hilswicht (4128), Michael Wanner (3987), Markus Grimm (3877), Barbara Dortants (3759), Werner Philipp (3469).

Freie Wähler

Erreichte Stimmen: 49 49 (36 37); in Prozent: 17,97 (15,76); Anzahl der Sitze: 5 (4); gewählt sind: Dr. Fritz Zeier (6179), Jochen Filsinger (4025), Helmut Pfeifer (3891), Michael Schindler (3774), Monika Rausch-Förster (3650).

SPD

Erreichte Stimmen: 45 87 (42 36); in Prozent: 16,33 (18,48); Anzahl der Sitze: 4 (5); gewählt sind: Richard Ziehensack (5524), Klaus Rothenhöfer (3347), Prof. Gert Weisskirchen (3053), Jan-Peter Oppenheimer (2997).

Wählergemeinschaft Frauenweiler

Erreichte Stimmen: 19 94 (15 80); in Prozent: 6,94 (6,75); Anzahl der Sitze: 2 (2); gewählt sind: Stefan Seewöster (2547), Orhan Bekyigit (1803).

Altwieslocher Liste

Erreichte Stimmen: 15 71 (14 13); in Prozent: 5,46 (6,33); Anzahl der Sitze: 1 (2); gewählt ist: Norbert Heneka (1480).

FDP

Erreichte Stimmen: 13 52 (7902); in Prozent: 5,02 (3,40); Anzahl der Sitze: 1 (1); gewählt ist: Prof. Dr. Thorsten Krings (1354).