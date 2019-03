Baiertal. Im Februar fand die Nominierung der Kandidaten der CDU Baiertal zur Ortschaftsratswahl am 26. Mai statt. In einer gut besuchten Veranstaltung hätten sich die Bewerber den Mitgliedern vorgestellt und ihre Vorstellungen für eine erfolgreiche politische Arbeit in der kommenden Wahlperiode skizziert. Neben erfahrenen Mandatsträgern stünden auch "viele neue, motivierte Gesichter" auf der Liste, so die Mitteilung weiter. Die Liste bilde "ein breites Spektrum in der Gemeinde engagierter Persönlichkeiten, von jung bis ’älter’, quer durch alle Berufs- und Bevölkerungsschichten ab". Mit einer Frau als Spitzenkandidatin habe die Versammlung das eindeutige Zeichen gesetzt, dass die Belange der Frauen - wenn rein zahlenmäßig auch unterrepräsentiert - eine zentrale Bedeutung für die Partei habe.

Auf Listenplatz eins wurde Nicole Ritzhaupt (47 Jahre, Apothekerin) gewählt; die weiteren Bewerber sind: 2. Markus Grimm (36 Jahre, Software-Architekt); 3. Michael Glaser (46 Jahre, Medientechnologe); 4. Jörg Deckarm (47 Jahre, Geschäftsstellenleiter); 5. Christian Filsinger (41 Jahre, Industriemeister); 6. Dr. Frank Blaser (44 Jahre, Jurist); 7. Jürgen Blaser (68 Jahre, Bankfachwirt i.R.); 8. Bertram Schäfer (56 Jahre, Stationsleiter Krankenpflege); 9. Sebastian Kühn (29 Jahre, Chemikant); 10. Werner Schubert (57 Jahre, Maschinenbauingenieur).