Wiesloch. (RNZ) Bewährte Stadträte und politisch Neueinsteigende, junge Menschen und erfahrene Ältere, Kandidierende aus der Kernstadt und allen Stadtteilen, SPD-Mitglieder und Nichtmitglieder, mit und ohne Migrationshintergrund - mit diesem "attraktiven Querschnitt der Bevölkerung" trete die SPD Wiesloch bei der Gemeinderatswahl am 26. Mai an, teilt die Partei mit.

Die Plätze auf der Liste sind abwechselnd mit Frauen und Männern besetzt. Zwei Drittel der vorderen neun Plätze seien mit politisch Neueinsteigenden besetzt. Die beiden jüngsten Kandidatinnen seien gerade 18 Jahre alt geworden, die beiden ältesten Kandidaten feierten noch vor der Wahl ihren 75. Geburtstag. Die Vielzahl der Berufe stellt einen breiten Querschnitt der Bevölkerung dar.

Nach der Begrüßung der zahlreich erschienenen Mitglieder aus allen Ortsteilen durch Elfriede Imbeck, Vorsitzende des Ortsvereins Schatthausen, wurden in der von Eckhart Kamm geleiteten Mitgliederversammlung die Kandidierenden jeweils in Dreierblöcken und am Listenende in einem Fünferblock geheim gewählt. Alle Kandidierenden seien jeweils bereits im ersten Wahlgang mit überwältigender Mehrheit gewählt worden, teilt die SPD mit.

Hier die Liste: Richard Ziehensack, Lehrer i. R.; Sultan Demir, zahnmedizinische Fachangestellte; Jan-Peter Oppenheimer, Berater für digitale Kommunikation; Sara Lee Holzmeier, Schülerin; Ulrich Engel, Angestellter; Dr. Anke Schroth, Geschäftsführerin; Klaus Rothenhöfer, Studiendirektor i. R.; Gisela Konrad, Diplom-Psychologin; Adrian Klare, Dipl.Volkswirt; Lena Pommrenke, Angestellte; Dr. Christoph Aly, Biologe; Elke Anders-Lasch, Dipl. Sozialarbeiterin; Christoph Engelsberger, Lehrer am Gymnasium; Francisca G. Do Nascimento Ohlsen, Pädagogin Dipl. Malerei und Grafik (BKK); Frieder Breitling, Diplom-Ingenieur; Michaela Durcak, Betriebswirtin; Philip Rothenhöfer, Gesundheits- & Krankenpfleger; Fjolla Gashi, Studentin; Mathias Körner, selbstständig; Katrin Floegel, Managerin; Martin Comos, Rentner; Maike Wieditz, Schülerin; Alexander Forschner, Rechtsanwalt; Susanne Reinig, Referentin; Lothar Hoffmann, Rentner; Gert Weisskirchen, Prof. (em).

Die Kreistagskandidaten

Im Rahmen der Mitgliederversammlung der SPD-Ortsvereine Baiertal, Schatthausen und Wiesloch wurde auch die Kandidatenliste für die Kreistagswahl im Wahlkreis 11 Wiesloch aufgestellt. Angeführt wird sie von der langjährigen Kreisrätin Dr. Brigitta Martens-Aly. Auf den weiteren Plätzen folgen die politisch Neueinsteigenden Ulrich Engel, Angestellter, und Sultan Demir, zahnmedizinische Fachangestellte. Die amtierenden Stadträte Richard Ziehensack, Lehrer i. R., Klaus Rothenhöfer, Studiendirektor i. R., und Adrian Klare, Diplom-Volkswirt, folgen auf den weiteren Plätzen.