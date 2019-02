Walldorf. (kvs) Mit ihrer großen Prunksitzung am Samstag bog die KG Astoria Störche Walldorf auf die Zielgerade der Karnevalssaison ein. In der vollkommen ausverkauften Astoria-Halle reihten sich Narren mit und ohne Kostüm aneinander, jeder aber mit der richtigen Feierlaune. Auf sie wartete ein vierstündiges und hochkarätiges Programm. Zum ersten Mal wurde die Prunksitzung durch den neuen Sitzungspräsidenten Andreas Breiter eröffnet. Noch etwas nervös in diesem Amt, dankte er seinem Vorgänger Harald Schiller für die tatkräftige Unterstützung in den letzten Monaten. Das Präsidium und ihre Lieblichkeit Janina I. konnten zahlreiche Gäste begrüßen. Ein ganz besonderer Dank galt allen Helfern vor, hinter und neben der Bühne.

Impressionen der Walldorfer Prunksitzung: Oliver "de Härtschd" Betzer ... Foto: Kerstin von Splényi

Wie im letzten Jahr ergänzte ein Gastelferrat das Präsidium auf der Bühne, der in diesem Jahr vom CC Blau Weiß Hockenheim kam. In ihrer Begrüßungsrede beschwor Janina I. aus dem Hause Feurer die versammelte Gästeschar, es so richtig krachen zu lassen. Schließlich sei für die knapp 600 Gäste nur das Beste organisiert worden. Traditionell startet die Sitzung mit dem Auftritt der von Bettina und Katharina Lundschien trainierten Storchenküken. Mit dem Showtanz "Wir feiern Party" läuteten die Jüngsten der Walldorfer Faschingsriege in den entzückenden Kostümen von Karin Hornig den Abend zünftig ein und gaben auch gleich das Ziel vor - gute Laune.

Die "Rohrhöfer Göggel" aus Brühl, Eckhard Güttler und Michael Luksch alias "Boxer und Michel", übernahmen in bewährter Weise den Part der Eisbrecher in der Bütt. Ob Heilpraktiker, Volkshochschulkurs, Junggesellenabschied bei den Taschenschlenkerinnen oder Lügendetektor-App auf dem Smartphone - mit ihren treffsicheren Pointen und ihrem echten Kurpfälzer Witz verdienten sie sich das erste dreifach donnernde Helau des Abends.

... die Flashdancers ... Foto: Kerstin von Splényi

Dass Jugendförderung bei der KG großgeschrieben wird, ist an der Vielzahl und Qualität der Garden abzulesen. Ob Jugend-, Junioren- oder Storchengarde, jeweils trainiert von Bettina und Katharina Lundschien, Simone Hornig sowie Angelika Vetter und Carol-Ann Rosarius - die Darbietungen sind mit einem Höchstmaß an sportlichen Ansprüchen verbunden. Klare Linienführung, synchrone Beinschwünge und präzise Ausführung der Figuren, dazu ein stetes Lächeln im Gesicht - das alles macht den Gardetanz aus, auch wenn es so manches Mal wohl während des Trainings die Zähne zusammenzubeißen gilt. Die Walldorfer Gardetänzerinnen glänzen jedes Jahr aufs Neue und begeistern das Publikum.

Schon durch ihre knallbunten Anzüge fallen die Musiker um Frontmann und Sänger Matthias Knebel auf. Die kometenhaft aufgestiegene Band "Tobbmaster Fitsch and the fabulous Fernando Horns" aus Waghäusel fegten mit Liedern wie "YMCA", "Skandal im Sperrbezirk" oder "Sweet Caroline" wie ein musikalischer Tornado durch den Saal. Die Band ist so vielseitig wie großherzig. Ihre Einnahmen spenden sie in jedem Jahr für soziale Zwecke, dieses Mal an die Villa Kunterbunt in Bruchsal-Büchenau.

... und Klara Kohlbecker als Schwan. Foto: Kerstin von Splényi

"Reden wie mir der Nabel gewachsen ist" ist das Motto von Bauchredner Andreas Knecht. Gemeinsam mit seinem schrägen Vogel Gregor ist er ein immer gern gesehener Gast. Ganz nach dem Motto "Ich kam, sah und vergeigte" machen sich die beiden über alles und jeden lustig. Vor allem Gregor hatte es mit seinen frechen Sprüchen auf "Die Rollers", die Haus- und Hofkappelle der KG, abgesehen und machte auch vor Fotografen oder dem Sitzungspräsidenten nicht halt.

Aus der "Familie Härtschd" war die Oma alias Oliver Betzer auf der Bühne präsent. Das Fischbacher Karnevalsurgestein berichtete von zahlreichen ominösen Geschehnissen während der einzigen Kur der alten Dame. Da macht sie einmal in 75 Jahren eine Kur in Bad Berberich wegen ihrer Thrombose und muss sich mit Wellness, Schönheitsoperationen und den Tipps von Dr. Sommer auseinandersetzen. Zum Schreien komisch.

Die Chance der freien Interpretation des Showtanzes ermöglicht den Trainerinnen der Flashdancers und der Storchengarde-Show immer wieder erstaunliche und überraschende Choreografien. Anders als die Garden, die ihre neuen Tänze zur Inthronisation schon im November vorgestellt haben, war die Spannung auf die Premieren der Showtanzformationen groß. Bettina und Katharina Lundschien malten sich mit den Flashdancers aus, wie es wäre, wenn sich im Jahr 2066 alle Tänzerinnen in der Seniorenresidenz träfen und dort Party machten. Da flogen die Rollatoren und die Sanitätsutensilien in die Ecke, die Tanzbeine wurden geschwungen und das Publikum rief begeistert: "Mit 66 Jahren da fängt das Leben an!" Unter den perfekt auf alt geschminkten Gesichtern schlug ein junges Herz.

Zugabe mit Prinzessin: Die Storchengarde erhielt Verstärkung von Janina I. Foto: Kerstin von Splényi

Die Trainerinnen der Storchengarde-Show, Tiffany Kempf und Janina Feurer, lebten ihr Faible für Süßes in der Choreografie aus. Mit bezaubernden Kostümen und Liedern wie "Aber bitte mit Sahne" oder "Candyman" entführten sie das Publikum in eine kunterbunte Welt aus "Charlie und die Schokoladenfabrik". Ganz offensichtlich hat Janina I. Elferrat und Sitzungspräsidium um den Finger gewickelt, denn beim Auftritt der Showformation geschah etwas Außergewöhnliches - die amtierende Prinzessin durfte bei der Zugabe mittanzen! Das hat es noch nie gegeben, aber sie hat sich sichtlich sehr darüber gefreut.

Nach seinem Debüt im letzten Jahr war Heiko Maier wieder mit von der Partie. Mit seinen heiter-schmissigen musikalischen Interpretationen sorgt der Stand-up-Mundart-Komödiant für viel Lokalkolorit. Ob Frauenhandtaschen und ihr Inhalt, Familienkommunikation per App oder "Dresscode" auf der Prunksitzung, jeder wird von dem Wiesentaler aufs Korn genommen.

Ein Frontalangriff auf die Lachmuskeln war die aus der SWR-Fastnacht bekannte Klara Kohlbecker alias Marion Striebich aus Gaggenau. Sie wollte beweisen, dass Frau ihr Image auch "changen" kann, und lebte sowohl ihre weiblichen als auch ihre männlichen Hormone voll aus. Mit entwaffnender Naivität wirbelte sie als harter Rocker oder weiblich-sinnlicher Schwan über die Bühne. Spätestens bei ihrem Direktangriff auf den Sitzungspräsidenten, der sichtlich irritiert war, brachte sie den Saal an den Rand des Lachkollapses.

Immer wieder unvergleichlich ist das Ballett des Walldorfer Elferrats. Dieses Mal behaupteten die Herren: "Ich verkaufe meinen Körper ganz, ganz billig", und zeigten den Zuschauern, wie, wo und warum sportliche Betätigung gut ist. Ob "Rocky", "Fußball ist unser Leben" oder die Erkennungsmelodie des "Aktuellen Sportstudios" - kein Klischee blieb ungenutzt. Für die Trainerinnen Laura Hornig und Bettina Lundschien dürfte es nicht ganz einfach gewesen sein, die "athletischen" Herren in die hautengen Kostüme zu "zwängen". Vor allem die beiden quietschbunten Fitnesstrainerinnen der 80er Jahre waren ein Hingucker.

Mit einem fulminanten Finale, bei dem Oliver Betzer beweisen konnte, dass auch ein begnadeter Entertainer und Stimmungssänger in ihm steckt, endete die Prunksitzung und ging nahtlos in die After-Show-Party über.