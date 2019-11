Wiesloch/Dielheim/Rauenberg. (rö) Seit Montag ist die K4170 zwischen Rauenberg und Dielheim erneut für die Arbeiten an der Autobahnbrücke gesperrt. Deren südliche Hälfte wird durch den privaten Autobahnbetreiber ViA6West erneuert. Dabei wird auch die Unterführung aufgeweitet, ehe anschließend unter Regie des Rhein-Neckar-Kreises die Kreisstraße bis zum Stockwiesen-Kreisel in Rauenberg saniert wird. Deshalb soll die K4170 dieses Mal sogar zehn Monate lang, bis Ende August 2020, gesperrt werden. Bei den Arbeiten auf der nördlichen Seite, die im November 2017 starteten, war man ursprünglich von fünf Monaten ausgegangen, am Ende hatte es wegen verschiedener Verzögerungen aber ganze elf Wochen länger gedauert.

Dass der Feierabendverkehr auf der Baiertaler Straße in Wiesloch nur zäh fließt, ist keine Seltenheit. Bisher halten sich die Verzögerungen aber zum Glück in Grenzen. Foto: Pfeifer

Nachdem es bei der ersten Sperrung vor allem auf der Strecke zwischen Dielheim und Altwiesloch zu langen Staus gekommen war, scheint der Verkehr dieses Mal besser zu fließen, so zumindest die ersten Rückmeldungen aus den Rathäusern. Über "keine Beschwerden" konnte Dielheims Ordnungsamtsleiter Uwe Bender der RNZ berichten. "Das funktioniert recht gut", sagte Jürgen Morlock, Leiter der Straßenverkehrsbehörde Wiesloch, auch aus eigener Erfahrung, fährt er doch die Strecke jeden Tag. Er habe im Berufsverkehr nur zehn Minuten länger als sonst gebraucht, so Morlock. Auch am "Rosenbuckel" in Altwiesloch habe das Reißverschlussverfahren "wunderbar geklappt".

Dass der Verkehr besser fließt, dürfte vor allem daran liegen, dass man aus der ersten Sperrung gelernt hat. So wurde in Altwiesloch dieses Mal von Anfang an ein halbseitiges Halteverbot angeordnet, wie das in Dielheim in der Horrenberger-, Wieslocher-, Rauenberger- und Waldstraße der Fall ist, damit auch der Begegnungsverkehr von zwei Fahrzeugen möglich ist.

Die Schilder an der L 723 zwischen Wiesloch und Rauenberg weisen auf die Sperrung der K 4170 in Richtung Dielheim und die Umleitungen hin. Foto: Pfeifer

"Wir hatten es uns schlimmer vorgestellt", sagt für die SWEG Peter Müller, dort für Umleitungsstrecken zuständig. Während die Schulbusse aus Dielheim, Baiertal und Schatthausen in Richtung Wieslocher Schulzentrum zehn Minuten früher starten, damit die Schüler pünktlich kommen, sind nach seinen Worten auf den normalen Linien durchaus bis zu 20 Minuten Verspätung drin. "Das lässt sich nicht vermeiden, fliegen können wir noch nicht", so Müller. Deshalb gilt während der Sperrung der Tipp, einfach einen Bus früher zu nehmen, "dann sind alle auf der sicheren Seite".

Eine "kleinere Problemstelle" gibt es in Dielheim laut Uwe Bender auf den landwirtschaftlichen Wegen der verlängerten Beethovenstraße, die seit Montag verstärkt von Verkehrsteilnehmern als Umleitung genutzt werden. Sperren könne man diese Wege nicht, da sie von der Landwirtschaft benötigt werden. "Da appellieren wir an die Vernunft", sagte Bender.