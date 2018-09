Von Sabine Hebbelmann

Wiesloch. "Mit der Würdigung eines Wieslocher Kleinods wollen wir einen Kontrapunkt setzen gegenüber dem, was gerade in Chemnitz geschieht", erklärt der ehemalige Kulturamtsleiter Manfred Kurz. Am Europäischen Tag der jüdischen Kultur begrüßen er und Pfarrer in Ruhe Karl Günther aus Ziegelhausen an die fünfzig Teilnehmer vor dem Mahnmal in der Merianstraße und führen sie anschließend in zwei Gruppen über den jüdischen Friedhof.

Die Juden in Wiesloch waren eine Randgruppe, die stigmatisiert war, macht Manfred Kurz deutlich. Erstmals erwähnt wurden sie 1349, als in Europa die Pest wütete und Juden als Brunnenvergifter verfolgt wurden. 1661 entstand der jüdische Friedhof als Verbandsfriedhof für Wiesloch und die Gemeinden im Umkreis von 15 Kilometern.

Juden war damals nicht erlaubt, in Zünfte einzutreten und Handwerker zu werden. Laut Manfred Kurz stammen die Grabsteine daher von christlichen Steinmetzen, die teils mit Dialekt - zum Beispiel ‚Dilje‘ für St. Ilgen - gearbeitet und beim Hebräischen etliche Fehler gemacht hätten. Das habe Karl Günther festgestellt, der einen Großteil der Grabsteine übersetzt habe.

Als mit der Judenemanzipation in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Juden das Wahlrecht erhielten und in die Zünfte aufgenommen wurden, habe man den wirtschaftlichen Aufschwung sehr deutlich gespürt. Auch in den Vereinen habe es unter den Gründungsmitgliedern viele Juden gegeben, die sich für ihre Gemeinde engagierten. Juden in Wiesloch hätten die hiesige Mundart gesprochen und seien nicht von ihren nicht-jüdischen Mitbürgern zu unterscheiden gewesen.

Manfred Kurz sprach von einer Wellenbewegung: Wenn es wirtschaftlich bergab ging, habe man die Juden gezielt angeworben. Nach dem Aufschwung habe man sie dann wieder verjagt und sich ihren Besitz angeeignet.

Mit Hetztiraden über Juden habe ein evangelischer Pfarrer vor dem Ersten Weltkrieg den Boden bereitet. An Boykottaufrufen jüdischer Geschäfte in den 1930er Jahren habe sich die Wieslocher Bevölkerung allerdings wenig gehalten. Der Sohn von Leopold Oppenheimer, Besitzer einer Tabakfabrik, habe erzählt, dass sein Vater und er nach der Reichspogromnacht verhaftet worden seien. Um zu zeigen, dass er seinen Kopf für sein Land hingehalten habe und kriegsverletzt sei, habe sein Vater das Eiserne Kreuz herausgezogen. Genützt hat es nichts, auch er musste unterschreiben, dass er Deutschland verlassen werde.

Manfred Kurz erzählt auch von seiner zweiwöchigen Reise mit dem 92-jährigen Holocaust-Überlebenden Paul Flagg, der als Paul Flegenheimer in Wiesloch aufgewachsen war. Gemeinsam hätten sie die Konzentrationslager besucht, die dieser mit viel Glück und Verstand überlebt habe. "Gurs ist platt gemacht worden, es gibt nur wenige Hinweisschilder", berichtet er. Dafür seien aus Les Milles und Rivesaltes "toll gemachte Gedenkstätten" geworden. Seit rund zehn Jahren beobachtet er in Frankreich eine positive Tendenz bei der Aufarbeitung der Vergangenheit des Vichy-Regimes, das mit Nazi-Deutschland kollaborierte.

Die Teilnehmer haben viele Fragen: Warum sollen sich Besucher bedecken, gibt es in Wiesloch noch Juden und wieso ist der Friedhof überhaupt noch da? Das Tragen von Hut, Mütze oder Kippa gelte als Zeichen der Demut, erläutert der ehemalige Kulturamtsleiter, der sich eingehend mit dem jüdischen Leben in der Großen Kreisstadt beschäftigt hat.

Seines Wissens nach gebe es in Wiesloch keine Juden mehr. Der Friedhof sei vernachlässigt und mit Brombeeren überwachsen gewesen, zeitweise habe er auch als Viehweide gedient. 1944 sei die Stadtverwaltung auf die Idee gekommen, den Friedhof umzuwidmen und habe den Steinmetzen angeboten, die Grabsteine als Rohmaterial zu verwenden. Daraufhin habe ein Steinmetz alle Steine für 1000 Reichsmark ersteigert. Die Amerikaner konnten den Raubbau schließlich stoppen. In den Sockeln fänden sich teilweise heute noch falsch zugeordnete Namen. Karl Günther bezeichnet diese Aktion als besonders perfide, denn nach jüdischem Glauben werde den Verstorbenen durch die Abräumung die Möglichkeit der Auferstehung genommen: "Die Nazis kannten die Glaubenssätze der Juden sehr genau."

An vielen der über 1200 Grabsteine nagt der Zahn der Zeit, zumal die meisten aus Buntsandstein bestehen. Vor 15 Jahren seien alle Steine fotografiert und dokumentiert worden, einen Teil der Inschriften habe Karl Günther übersetzt. Im Stadtarchiv und im Landesdenkmalamt sei alles gut aufgehoben, versichert Manfred Kurz. Zwei Grabsteine der bedeutenden Familie Seligmann aus Leimen habe er konservieren lassen. Das Grab Lea Oppenheims von 1670 sei das älteste. Wie auch die Familie Seligmann in Leimen gehörten die Oppenheims zum damaligen Geldadel. "Das waren die Bill Gates des 17. Jahrhunderts", erklärt Manfred Kurz.

Auf einer Grabplatte ist ein eigenartiges Instrument abgebildet. Manfred Kurz hilft den Teilnehmern auf die Sprünge: Es handle sich um das Grab eines Mohels, eines Arztes, der die männliche Beschneidung nach jüdischer Sitte vollzieht. Schließlich bleibt die Gruppe vor einem niedrigen Grabstein stehen. Ein Mädchen mit Namen Emilia sei hier als letzte im Jahr 1939 begraben worden.

Früher habe es auf dem Friedhof noch Grabschändungen gegeben, doch das habe sich gelegt, berichtet Manfred Kurz. "Mit dem Mahnmal und den Führungen haben wir den Menschen die Augen geöffnet, was dieser Friedhof für eine Tradition und einen Wert hat."