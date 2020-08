Von Sophia Stoye

St. Leon-Rot. Momentan ist der Einlass für Tagesgäste am St. Leoner See hauptsächlich über ein E-Ticket möglich, das vorher im Internet erworben werden muss. Insbesondere Seniorinnen und Senioren stellt das vor unbekannte Herausforderungen. Auf Wunsch der Gemeinde widmete sich daher ein Abend beim Internet-Treff des FC Rot der See-App und dem Online-Kauf der Tickets.

Seit vier Jahren gibt es diese regelmäßigen Treffen beim FC mit dem Ziel, Seniorinnen und Senioren den Zugang ins Internet zu erleichtern und ihnen bei Problemen mit dem Smartphone, Tablet oder "smarten" Fernseher zu helfen, damit auch älteren Menschen ohne technische Kenntnisse wichtige Informationen und Möglichkeiten nicht verwehrt bleiben.

Angefangen hat alles vor vier Jahren. Anlass des neuen Projekts waren die Entwicklungen des Internet-Treffs in Wiesloch, bei dem "alles so langsam den Bach runter ging", erzählt Rudolf Bellemann. Zusammen mit Oskar Moch und Wolfgang Xander, der allerdings im Februar dieses Jahres verstarb, waren die drei Senioren über zehn Jahre Teil des Projekts der Stadt Wiesloch. Als sie merkten, dass "alles irgendwie abgewürgt wurde", wie sich Moch erinnert, und die Funktionsfähigkeit der Computer immer mehr zu wünschen übrig ließ, entschieden sich die drei, einen neuen Internet-Treff in St. Leon-Rot zu gründen. "Wir haben damals erst in Wiesloch geschaut, aber nichts Passendes gefunden", erinnert sich Bellemann, Moch ergänzt: "Hier sind wir offene Türen eingerannt und bisher ist der FC Rot der erste und einzige Fußballverein, der so etwas anbietet."

Als sich Bellemann mit dem Vorsitzenden des Vereins, Franz Götzmann, in Verbindung setzte, unterstützte dieser das Projekt sofort. "Es ist alles gleich gut angelaufen. Inzwischen hatten wir auch schon Vorträge vom Spieß Elektro Markt über die richtige Benutzung moderner Fernseher oder von der Volksbank über Online-Banking", zieht Götzmann Bilanz. Gerade rückblickend und vorausschauend auf die zukünftige Corona-Situation habe der Internettreff einiges gebracht, weil inzwischen viel ins Internet verlagert werde, so Moch.

Nachdem bereits im Juli 2016 erste Besprechungen im FC-Clubhaus geführt wurden, fand hier am 8. September der erste Internet-Treff statt. Als Fachleute für alles, was mit dem Internet zu tun hat, referierten damals die Ehrenamtlichen Robert Post und Udo Stegmüller, die auch in der jüngsten Sitzung den Kauf von Tickets für den St. Leoner See erklärten. Inzwischen treffen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer alle zwei Wochen donnerstags in der Gaststätte des FC Rot. Behandelt werden die unterschiedlichsten Themen rund ums Internet – egal ob Apps, Excel, W-Lan oder Scanner. Natürlich können auch die Teilnehmer selbst Themenvorschläge und Fragen einbringen.

In den letzten vier Jahren sprach sich das Angebot schnell rum. "Inzwischen haben wir sogar Teilnehmer aus Kronau und Philippsburg, die meisten kommen allerdings aus Rot", berichtet Rudolf Bellemann, einer der Initiatoren des Projekts. Ein solches Angebot sei sehr wichtig, denn schließlich seien die Enkel auch nicht immer da, ergänzt er schmunzelnd. Für den Internet-Treff stellte Spieß Elektro Markt sogar einen Fernseher zur Verfügung, das Seniorenbüro der Gemeinde einen Laptop. "Damit sind wir im Moment gut gerüstet", so Götzmann. Denn je nach Thema wird den Teilnehmern die Problematik anhand einer Präsentation auf dem großen Fernsehbildschirm erklärt; damit man direkt mitüben kann, empfiehlt es sich, sein eigenes Smartphone, Tablet oder anderes Gerät selbst mitzunehmen.

Auf dem Kalender der Website vom FC Rot kann man einsehen, wann welches Thema behandelt wird, im Durchschnitt erscheinen 15 bis 20 Teilnehmer. "Bei gewissen Themen wie dem Online-Banking hatten wir aber auch schon bis zu 40 Teilnehmer", erklärt Götzmann. Momentan sei die Teilnehmerzahl wegen der Corona-Pandemie natürlich zurückgegangen. Mitmachen darf jeder – kostenfrei, ohne Altersgrenze, benötigtem Vorwissen oder Vereinsmitgliedschaft."Wir sind flexibel, auch je nachdem, was für Leute kommen. Wenn jemand etwas nicht verstanden hat, wiederholen wir das Thema einfach, wir haben ja keinen Zeitdruck", so Götzmann. Außerdem sei auch jeder, der Näheres zu bestimmten Internet-Themen weiß oder wissen will, dazu angehalten, mitzumachen, "wir sind über jeden Teilnehmer froh", erzählt Moch.

Info: Der nächste Internet-Treff findet am Donnerstag, 3. September, von 18 bis 20 Uhr im FC-Clubhaus, Sepp-Herberger-Straße 4, statt. Thema werden unter anderem die Corona-Warn-App und die Navigationsapp der Deutschen Bahn sein. Anmeldung bei Franz Götzmann unter Telefon 06227/51446 oder per E-Mail an franzgoetzmann@web.de.