Der Musiker Landing Jobarteh an der 21-saitigen Stegharfe "Kora" und sein Begleiter an der Perkussion unterhielten mit traditioneller gambischer Musik. Foto: Alfred Kamuf

St. Leon-Rot. (kf) "Afrika - Europa: Abschottung und Rücknahmedeals" war der Titel des gut besuchten Themenabends, den die Vereine "Scheinwerfer 87 St. Leon-Rot" und "Bürger für Integration und Asyl" (BIA) im Rahmen der Interkulturellen Woche, einer Initiative der Deutschen Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Griechisch-Orthodoxen Metropole, im Theaterzimmer in der Kastanienschule veranstalteten.

Nach der Begrüßung durch die veranstaltenden Vereine sowie die Vertreterin des Diakonischen Werks Wiesloch, Sigried Tautz, und den Flüchtlingsbeauftragten der Gemeinde, Benjamin Schwab, ergriff der Referent des Abends, Sean McGinley, Geschäftsführer des Flüchtlingsrats Baden-Württemberg, das Wort.

Er berichtete von einem zunehmenden Gegenwind aus Politik und Medien gegenüber dem Flüchtlingsrat, würdigte aber auch das nachhaltige Engagement der im Bereich Flüchtlingshilfe ehrenamtlich Tätigen, gerade auch vor Ort. In seinen inhaltlichen Ausführungen ging er zunächst auf einige grundlegende Fluchtursachen ein und griff die Punkte Armut und Perspektivlosigkeit sowie Rohstoffhandel und Landraub heraus: Die zunehmende Ungleichheit zwischen Arm und Reich führe dazu, dass weltweit die Zahl der Menschen, die am Rand und unterhalb des Existenzminimums leben müssten, stetig zunehme. Die rohstoffreichen Länder Afrikas gehörten zum Teil zu den ärmsten Ländern der Welt.

Es finde dort ein regelrechter Rohstoffraub statt, eine Enteignung von gesellschaftlichem Reichtum mit zum Teil tödlichen Folgen, wie sich am Beispiel Sierra Leone zeige: Die im Diamantenabbau Beschäftigten, meist Kinder und Jugendliche, verdienten oft weniger als einen Euro pro Tag, die zunehmende Ausweitung des Diamantenabbaus führt vor Ort zu massiver Vertreibung, Armut und Migration. Die Eigenproduktion agrarischer Erzeugnisse in Afrika gehe zurück: Subventionierte Agrarprodukte, zum Beispiel aus der EU, überschwemmten den Markt, rund 80 Prozent der Lebensmittel müssten importiert werden.

In Mali zum Beispiel hat dem Referenten zufolge die auf Betreiben der Weltbank erfolgte Privatisierung des staatlichen Baumwollanbaus im Endergebnis dazu geführt, dass dort mittlerweile sieben von zehn Menschen unterhalb der dort geltenden Armutsgrenze vegetieren. Der Fischreichtum an den Ost- und Westküsten Afrikas zieht Fischtrawler aus Ostasien, Russland und Europa an, die - nachdem sie ihre eigenen Fischereizonen leergefischt haben - mangels Überwachung eine zunehmende Dezimierung der Fischbestände an den Küsten Afrikas vornehmen.

"Die Bekämpfung der Fluchtursachen steht nicht im Vordergrund", stellte der Referent in seiner Überleitung zur Bewältigung der Flüchtlingsproblematik durch die Politik fest. Vielmehr handle die EU nach der Devise: "Geld gegen Flüchtlingsstopp", wie er anhand zahlreicher Beispiele ausführlich darlegte. Dabei scheue die EU auch nicht davor zurück, mit Diktatoren und Kriegsverbrechern zusammenzuarbeiten. Die zur Unterbrechung der Migrationsrouten derzeit eingegangenen "Migrationspartnerschaften" reduzierten zwar die Zahl der Migranten, schadeten jedoch traditionellen innerafrikanischen grenzüberschreitenden wirtschaftlichen Verbindungen.

Sie haben, wie der Referent am Beispiel Libyen aufzeigte, KZ-ähnliche Verhältnisse in Flüchtlingslagern und schwerste systematische Menschenrechtsverletzungen zur Folge. Auffanglager in Nordafrika seien keine Lösung. "Wer es bis nach Libyen geschafft hat, hat sein Leben riskiert, große Geldsummen aufgewendet, alles auf eine Karte gesetzt" und werde nicht zur Rückkehr zu bewegen sein. Sichere Fluchtrouten, legale Migration könnten helfen. Es gelte, in der Lösung der Flüchtlingsprobleme ein kollektives Scheitern zu vermeiden.

Auf die im Anschluss aus dem Publikum gestellte Frage nach Lösungsansätzen antwortete der Referent mit dem Hinweis auf die Umsetzung alternativer Wirtschaftsmodelle. Es sei auch daran zu denken, große Konzerne in die Pflicht zu nehmen. Es gelte, das Bewusstsein zu schärfen, dass es so wie jetzt nicht weitergehen könne. Es sei ernsthaft zu diskutieren, wie man die Angelegenheiten der Welt gerechter gestalten könne. Europa sollte sich nicht auf Kosten der Menschen in Afrika bereichern. Die Selbstverantwortung der Bürger dieser Länder solle gestärkt werden. Wer migrieren wolle, solle die rechtliche Möglichkeit dafür erhalten. Das aus dem Publikum geäußerte Gefühl der Machtlosigkeit aufgreifend meinte Sean McGinley, dass es keine schnellen Lösungen gebe, Menschen aber durchaus etwas bewegen könnten, zum Beispiel im öffentlichen Diskurs. Dazu sei freilich ein langer Atem erforderlich.

Im Anschluss erklang traditionelle gambische Musik: Der Musiker Landing Jobarteh gab gemeinsam mit einem Djembe-Spieler ein mit viel Beifall honoriertes Kurzkonzert auf der Kora, einer 21-saitigen Stegharfe.