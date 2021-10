Dielheim/Horrenberg. (seb) Alles wird momentan teurer, vor allem auf dem Bausektor. Das Material ist knapp, die Auftragsbücher voll. Wenn dann noch Maßgaben des Denkmalschutzes dazukommen, der auf Fachfirmen mit der nötigen Expertise besteht, überrascht eine weitere Preissteigerung eigentlich nicht. Dass aber der Anstrich des Horrenberger Rathauses zwischen 56.000 und 67.000 Euro kosten soll, verblüffte den Gemeinderat in der jüngsten Sitzung doch und stieß auf massive Kritik.

Nach intensiver Diskussion nahm Bürgermeister Thomas Glasbrenner den Verwaltungsvorschlag zurück und kündigte an, nach Einsparmöglichkeiten zu suchen und noch mal in Dialog mit den Fachleuten und den in Frage kommenden Firmen zu treten.

Glasbrenner begegnete der Empörung mit dem Hinweis, die Verwaltung habe ursprünglich weit höhere Kosten eingeplant, der Rat aber habe während der Haushaltsberatungen das Budget für diese Art Renovierung halbiert. Die Ratsmitglieder konterten mit der Notwendigkeit, überall Einsparmöglichkeiten zu suchen, schließlich plane man mit einem Haushaltsdefizit von über einer Million. Ein simpler Anstrich, so die Meinung des Gemeinderats, könne nicht so viel Kosten. Die Notwendigkeit von Putzsanierung sowie Malerarbeiten an Fenstern und Läden sollte die Verwaltung noch mal prüfen, hieß es. Generell wurde hinterfragt, das Rathaus nur wegen der 750-Jahr-Jubiläumsfeier Horrenbergs zu verschönern, wenn nun mal kein Geld da sei.

In derselben Sitzung waren Auftragsvergaben für Sanierung und Erweiterung der Leimbachtalschule Thema. Nicht öffentlich waren im Vorfeld bereits Arbeiten für zusammen 331.000 Euro vergeben worden.

Jetzt ging es zum einen um die Werkraumausstattung, die einstimmig für rund 71.000 Euro in Auftrag gegeben wurde. Der Betrag liegt laut Hauptamtsleiter Manfred Heinisch unter der Schätzung. Für weitere 240.000 Euro wurden verschiedene Möbel angeschafft: für Klassen- und Lehrerzimmer der Gemeinschaftsschule, Sekretariat, sogenannte "Lernateliers", "Lernbüros" und "Lerninseln" sowie die Schulbücherei. Vertreter von Verwaltung und Schule hätten sich einen direkten Eindruck von Eignung und Wertigkeit der Artikel der beiden Bieterfirmen verschafft, so Heinisch.

Der Hauptamtsleiter erklärte, dass Küche sowie Physik- und Chemie-Säle schon im Bauetat einkalkuliert seien, den "größten Batzen" der Ausstattungsaufträge habe man nun vergeben. Jetzt fehle noch die Einrichtung für Schülercafé, Flure, Treppenhäuser und Aula, die allerdings voraussichtlich maßangefertigt werden müsse. Auf Nachfragen aus dem Rat betonte er, er habe "keine Bedenken" bezüglich der Bieterfirmen, die "bekanntermaßen sehr gute Qualität" lieferten.