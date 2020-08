Hauptsache biologisch lautet das Motto des Biolandhofs Hoffmann in Schatthausen. Je nach Saison bietet der Hofladen beispielsweise Kohlrabi, Karotten, Auberginen, Kartoffeln oder Tomaten aus eigenem Anbau an. Foto: Agnieszka Dorn

Von Agnieszka Dorn

Wiesloch-Schatthausen. Wenn im Frühjahr die Salat-, Spinat- und Kohlrabisaison beginnt, herrscht geschäftiges Treiben auf dem Biolandhof Hoffmann in Schatthausen. "Aber eigentlich haben wir das ganze Jahr immer viel zu tun", erzählt Caroline Hoffmann, eine der beiden Töchter der Inhaber.

Seit Ende der 1980er Jahre ist der landwirtschaftliche Betrieb ein reiner Bio-Betrieb – also alles, was auf den Feldern der Familie Hoffmann wächst, wird möglichst umweltverträglich und ressourcenschonend angebaut. Je nach Saison bietet der Betrieb eigene Produkte an. Lebensmittel, die außerhalb der Saison angebaut werden, bezieht die Familie von landwirtschaftlichen Betrieben aus der Region – alles aber ebenfalls aus biologischem Anbau, so sind auch die im Hofladen angebotenen Hygieneprodukte aus biologischer Herstellung.

> Was gibt es hier? Der Hofladen bietet saisonal aus eigenem Anbau verschiedene Salate, Kohlrabi, Radieschen, Kresse, Spinat oder Zwiebeln an. Außerdem auch Tomaten, Auberginen, Karotten, Fenchel, Paprika, verschiedene Krautsorten, Lauch, Kartoffeln bis hin zum Feldsalat. Zudem hat der Hofladen ein kleines Sortiment an Schokolade, Milch, Chips, Weinen, Eis bis hin zu Hygieneartikel wie Duschgels.

> Was ist das Besondere? Wie der Name schon verrät, ist der Biolandhof Hoffmann ein reiner Biohof. Beim kompletten Sortiment von Obst über Gemüse bis hin zu den Nudeln folgt man strengen Richtlinien, verzichtet etwa auf chemisch-synthetische Dünger oder Pflanzenschutzmittel. Das liegt der Familie sehr am Herzen. Zudem hat der Hof Mutterschafe und Kühe mit Kälbern.

> Die Geschichte des Hofladens: Schon seit drei Generationen besteht der Landhof. In den 1960er Jahren startete der Großvater der Schwestern den Betrieb des Hofes mit Gemüse aus eigenem Anbau; seit jeher werden verschiedene Gemüsesorten angebaut, im Laufe der Jahre weitete sich das Sortiment aus. 1989 wurde der Hof dann auf einen nachhaltigen biologischen Anbau umgestellt und gehört seitdem zum Bioland Verband. Mittlerweile ist der Hof schon in den Händen der dritten Generation und die gesamte Familie packt gemeinsam an. So werden beispielsweise schon seit Jahrzehnten die Erzeugnisse an einem Stand auf verschiedenen Wochenmärkten in der Region angeboten.

> Anfahrt und Umfeld: Der Biolandhof Hoffmann befindet sich in der Zollstocksiedlung 1, in Schatthausen. Aus Richtung Wiesloch über Baiertal kommend ist er über die Oberdorfstraße erreichbar. Die Gegend rund um den Hof bietet sich für erholsame Spaziergänge und Wanderungen an. Wer zum Hof fährt, kommt zudem unter einer alten historischen Eisenbahnbrücke vorbei, es lohnt sich, das historische Bauwerk genauer zu betrachten.

> Öffnungszeiten: Der Hofladen ist donnerstags von 15 bis 20 Uhr geöffnet. Der Stand auf dem Wieslocher Wochenmarkt verkauft dienstags von 15 bis 19 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr, in Heidelberg-Neuenheim auf dem Lutherplatz mittwochs und samstags von 8 bis 13 Uhr; und in Heidelberg auf dem Friedrich-Ebert-Platz donnerstags von 15 bis 20 Uhr.