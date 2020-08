Inhaber Daniel Gefäller und sein Team bieten im Baiertaler Obsthof ein breites Sortiment an Obst, Gemüse und weiteren Lebensmitteln, in dessen Mittelpunkt die 60 selbst angebauten Apfelsorten stehen. Foto: Agnieszka Dorn

Von Agnieszka Dorn

Baiertal. Ein großer, rustikaler Karren steht in der Mitte des Hofladens und lädt zum Einkaufen geradezu ein. "Der Hofladen ist das Herzstück unseres Betriebs", sagte Inhaber Daniel Gefäller vom gleichnamigen Obsthof nicht ohne Stolz. Der Karren erfüllt aber nicht nur dekorative Zwecke: Darauf befindet sich ein großes Sortiment an verschiedenen Gemüse- und Obstsorten, die Produkte stammen teilweise aus eigenem Anbau oder von Betrieben aus der Region. Bei Obsthof Gefäller gibt es alles, was das Gemüse- und Obstherz begehrt, der Schwerpunkt liegt allerdings auf verschiedenen Apfelsorten, die an den idyllischen Hängen in Wieslochs Stadtteil Baiertal wachsen.

> Was gibt es hier? Aus eigenem Anbau stammen je nach Saison verschiedene Sorten von Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Spargel, Erdbeeren und Getreide. Weiterhin gibt es Salate, Lauch, Kartoffeln, Tomaten, Karotten oder Eier von Betrieben aus der Region. Der Hofladen hat zudem ein Sortiment an Nudeln, Wurst, Milch, Mehl, verschiedene Öle und Essige, Fruchtaufstriche, Honig sowie Weine und Sekte von Winzern aus der Region. Angeboten werden zudem selbst gebackene Kuchen und Torten. Apfelsaft darf natürlich nicht fehlen, der aus den eigenen Äpfeln gewonnen wird. Mehr als 60 verschiedene Apfelsorten werden angebaut.

> Was ist das Besondere? Das Besondere sind natürlich die Produkte aus eigenem Anbau. Optimale Anbaumethoden, Netze gegen Hagel und Schatten spendende Systeme schützen die Kulturen vor Natur- und Klimaschäden. Der modern, dabei aber urig eingerichtete Hofladen ist das Herzstück des Familienbetriebs. Darin befindet sich auch ein kleines Café und lädt zum Verweilen und Entspannen ein. Das Café ist allerdings momentan aufgrund der Corona-Pandemie aus Platzgründen geschlossen. Der Obsthof hat zudem eine eigene Brennerei und stellt Edelbrände und Liköre selbst her, etwa Williams Christ aus der gleichnamigen Birne. Außerdem beliefert er wöchentlich lokale Einzelhändler, Supermärkte und Kantinen mit eigenen Produkten.

> Die Geschichte des Hofladens: Seit drei Generationen gibt es den Obsthof Gefäller. Aufgebaut hat ihn Kurt Gefäller, weitergeführt wurde er von seinem Sohn Werner Gefäller und jetzt führt ihn Obstbaumeister Daniel Gefäller. Im Laufe der Jahre wurde der Obsthof weiterentwickelt und modernisiert, das Sortiment wurde nach und nach erweitert. Gerade jetzt, da die Auswirkungen des Klimawandels stärker spürbar werden, aber auch schon in der Vergangenheit war es Familie Gefäller wichtig, den Bestand so gut wie möglich gegen Unbilden der Natur zu schützen.

> Anfahrt und Umfeld: Der Obsthof Gefäller, Am Apfelbaum 1 in Baiertal, liegt von Wiesloch kommend gleich am Ortseingang, man biegt links in die Straße ein. Die Gegend lädt zum Spazierengehen und Wandern ein. Nicht weit entfernt ist zudem der Golfclub Hohenhardter Hof, der einen sportlichen Ausgleich zum Alltag bietet.

> Öffnungszeiten: Der Hofladen ist montags bis donnerstags jeweils von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr geöffnet, freitags ist er durchgehend von 9 bis 18 Uhr und zudem samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet.