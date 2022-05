Von Tobias Törkott

Wiesloch. Silvio Berlusconi hat es getan. 2002 zeigte er dem spanischen Außenminister Josep Piqué bei einem EU-Treffen die "Hörner". Dabei sind Zeige- und kleiner Finger von der Faust abgespreizt, der Daumen liegt auf der Faust. Was manche als Pommesgabel oder auch in abgeänderter Form als Teufelshörner von Metal-Konzerten kennen, hat im Italienischen auch noch eine ganz andere Bedeutung: Die Person wurde quasi "gehörnt", also vom Partner oder der Partnerin betrogen.

"Das ist eine sehr schwere Beleidigung in Italien", betont Anna Panteghini-Stoye. "Deshalb sind diese Gesten auch im hinteren Teil der Ausstellung", erklärt ihre Freundin und Kollegin Maria Francesca Peroni. Die beiden Frauen sind schon seit Jahren in Deutschland, lehren Italienisch an der Volkshochschule Südliche Bergstraße – und hatten vor einigen Jahren die Idee, Gesten aus dem italienischen Sprachgebrauch bildhaft darzustellen. Mehr als 200 solcher Bewegungen mit einer Hand oder beiden Händen stehen für feste Begriffe in Italien. 40 davon sind ausgestellt. Die "Models" sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sprachkurse der beiden Frauen. "Für manche war das eine Herausforderung", sagt Panteghini-Stoye, die ursprünglich aus Ravenna kommt und inzwischen in St. Leon-Rot wohnt. "Sie mussten aus ihrer Komfortzone raus", fügt Peroni an.

Der Dielheimer Fotograf Adrian Roth knipste die "Gestikulierenden" – und zwar bereits vor zwei Jahren. Die Vernissage musste wegen der Corona-Pandemie mehrfach verschoben werden. Nun feiert diese Premiere am Freitag, 6. Mai, um 18 Uhr in den VHS-Räumlichkeiten in der Ringstraße 1 in Wiesloch. Dazu spielt "Jazzles". Bis Ende August hängen die Fotos noch aus.

Die beiden Initiatorinnen wollen mit der Vernissage auch kleine Geschichten erzählen und nicht nur unterschiedliche Fotos zeigen. Nach der Handkuss-Geste einer Frau folgt eine schreibende Bewegung eines Mannes. "Erst der Kuss und dann heißt es: ,Kann ich deine Adresse haben?’", erklären die beiden Frauen. Ein anderes Foto zeigt das Streichen mit der Handrückseite von unten nach vorne über das Kinn zu sehen. "Diese Geste bedeutet: ,Das ist mir egal’", erklärt Panteghini-Stoye.

Bekannt ist mit Sicherheit auch die Geste, die sie und Peroni nachstellen: Peroni kneift ihrer Freundin dabei herzhaft in die Backe. "Bist du groß geworden", soll das heißen und an einen Klassiker von den Großeltern oder Tanten und Onkeln im Umgang mit kleinen Kindern widerspiegeln. "Das ist eigentlich lieb gemeint, aber kann auch ziemlich weh tun", so Peroni. Die Italienerin stammt aus Kalabrien und wohnt mittlerweile in Wiesloch.

Welche Hand für eine bestimmte Bewegung genommen wird, ist nebenbei egal. Doch auch ohne Hände – und ohne Worte – wird im Italienischen "gesprochen." Ein Foto zeigt eine junge Frau mit verdrehten Augen, den Kopf leicht nach hinten geworfen – diese steht für Ungeduld. "Wenn man eine Tochter hat, kennt man das", sagt Panteghini-Stoye und muss grinsen. Auch kuriose-humorvolle Darstellungen sind in der Ausstellung vertreten, wie beispielsweise die zwei zur Gabel gedrehten Finger, die tatsächlich für das Spaghetti-Essen stehen. Passend zur "Spaghettata", dem mitternächtlichen Spaghetti-Essen mit Freunden in Italien.

Italiens Ex-Staatschef Berlusconi wollte mit seinem Skandal damals laut eigener Aussage eine "familiäre Atmosphäre" schaffen. Für die beiden Frauen ist das auch 20 Jahre später noch untragbar. "Das geht nicht als Premierminister", sagt Peroni. "So werden die Klischees gegenüber Italien erhöht", ärgert sich Panteghini-Stoye. Und genau das wollen die beiden Italienisch-Lehrerinnen nicht. Denn Gesten haben in dem Land eine lange Tradition. "Das ist ein Teil der Kultur, das ist keine Show, sondern entstand aus der Not heraus."

Nach dem Untergang Roms etwa 500 Jahre nach Christus war Italien für viele Jahrhunderte keine einheitliche Nation mehr, erinnert Panteghini-Stoye. Immer wieder sei das Land besetzt gewesen. "So begannen die Italiener, eine Art ,Geheimsprache’ zu entwickeln, um ohne Gefahr miteinander kommunizieren zu können", erklärt die Italienisch-Lehrerin. Dazu konnten auch regionale Differenzen aufgrund von Dialekten überbrückt werden. "Man versteht sich von Sizilien bis nach Südtirol", betonen die beiden. Dazu spielte das Theaterspiel im 16. und 18. Jahrhundert eine wichtige Rolle bei der Entwicklung.

Und Gesten haben auch in der heutigen Kultur noch eine hohe Bedeutung. "Meine Kinder formen mit ihrem Daumen und Zeigefinger ein kleines Herz", schildert Peroni. Diese Geste komme zum Beispiel aus dem asiatischen Raum. "Junge Menschen kommunizieren mehr mit Gesten als früher, das wird auch immer internationaler", sagt Panteghini-Stoye. Und Peroni ergänzt: "Das ist auch wichtig für die Völkerverständigung." Damit es dabei aber nicht zu Missverständnissen kommt, müsse man sich schon mit den Gesten auskennen, um diese anzuwenden, erinnert Panteghini-Stoye. Sonst wandelt man am Ende auf den Spuren von Silvio Berlusconi.