Am Schatthausener Ortsausgang Richtung Gauangelloch ist ein weiteres Hochwasserrückhaltebecken in Betrieb gegangen. Foto: Pfeifer

Wiesloch/Schatthausen. (seb) Das Extreme wird anscheinend zur Normalität: Der Abwasser- und Hochwasserschutzverband Wiesloch (AHW) arbeitet mit Hochdruck daran, die Städte und Gemeinden in seinem Einzugsgebiet vor den Folgen starker Niederschläge zu schützen, wie sie statistisch nur alle 100 Jahre vorkommen.

Inzwischen gehört aber überdies standardmäßig dazu, hier noch einen 15-prozentigen "Zuschlag" einzuberechnen, der dem Klimawandel geschuldet ist. Hier ist eigentlich nur eines sicher: Es kann jederzeit noch extremer werden.

Der AHW wappnet sich durch sieben Bachausbauten wie dem in Mühlhausen und zehn Hochwasserrückhaltebecken im Verbandsgebiet. Drei Becken müssen noch gebaut werden, in Horrenberg-Balzfeld, Altwiesloch und Ochsenbach, eines ist nach knapp 18-monatiger Bauzeit kürzlich in Betrieb gegangen: das HRB in Schatthausen, am Ortsausgang Richtung Gauangelloch.

Rainer Reißfelder (AHW), OB Dirk Elkemann, Josef Zöllner und Lukas Hartmann (AHW) informierten vor Ort auch über die Bach-Renaturierung. Foto: Pfeifer

Jetzt machte sich Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann gemeinsam mit Josef Zöllner und Rainer Reißfelder, den Geschäftsführern des AHW, sowie ihrem Mitarbeiter Lukas Hartmann ein Bild vor Ort von der enormen Maßnahme.

Erst wenn man oben am Technikhäuschen steht, überblickt man die potenzielle Überschwemmungsfläche, die vom neuen Damm entlang der Kreisstraße nach Gauangelloch bis zu einem Wildgehege, zum Hügel in Richtung Ochsenbach und in die Baumreihen hineinreicht, die an einem alten Mühlgraben und an der Straße stehen.

Vieles gab es zu bedenken, etwa der Zugang für die Landwirte zu ihren Feldern hinter dem HRB, so Zöllner. Der Damm könnte im Extremfall, wenn Hochwasser auf ihn Druck ausübt, das Gewicht der Landmaschinen nicht tragen, darauf werden eigens Schilder hinweisen.

564 Meter lang und 5,5 Meter hoch ist der Damm, auch da, wo das Technikhäuschen steht und ein großer Lichtschacht als Orientierungshilfe für wandernde Tiere eingebaut wurde. Das war auch deswegen nötig, weil das Bachbett verlagert und renaturiert wurde, früher war es direkt an der Kreisstraße. Für die Straßenentwässerung ist das alte Bett aber weiterhin willkommen, ebenso der alte Graben, der einst von hiesigen Mühlen genutzt wurde.

Laut Josef Zöllner hat das Becken eine Fläche von 51.700 Quadratmetern mit einem potenziellen Einstauvolumen von 65.300 Kubikmetern Wasser. Rainer Reißfelder ergänzte, dass die Kosten - inklusive verschiedener ökologischer Ausgleichsmaßnahmen wie zwei "raue Rampen" für die Fischwanderung - 2,47 Millionen Euro betragen. Das Land trägt davon den üblichen 70-prozentigen Hochwasserschutz-Zuschuss, also 1,73 Millionen Euro.

Foto: Pfeifer

Rückblickend wies er auch auf die Probleme hin, nicht nur fähige Baufirmen zu finden, sondern solche, deren Auftragsbücher nicht so voll sind, dass sie exorbitante Preise verlangen. 220 Prozent über den Erwartungen lagen die ersten Angebote, daher wurde die Submission aufgehoben.

Josef Zöllner verdeutlichte den Unterschied, den das Becken macht: "Ohne den Ausbau könnten 13,7 Kubikmeter pro Sekunde durch den Bach strömen bei einem 100-jährlichen Starkregen, jetzt sind es nur noch 0,9 Kubikmeter." 1000 Kubikmeter Erdaushub werden übrigens wiederverwendet: Am HRB in Ochsenbach, das ein Volumen von 35.000 Kubikmetern haben wird und ab 2019 entstehen soll.

Lukas Hartmann gab anschließend Einblick in die Steuerungstechnik, die jetzt schon erlaubt, den Betrieb bei Stromausfall für eine halbe Stunde aufrechtzuerhalten und mit dem Notstromaggregat, das in Kürze installiert wird, autark wird. Zöllner wiederum führte auf seinem Handy vor, dass er über vernetzte Sensoren und Kameras an diesem und auch allen anderen Rückhaltebecken jederzeit auf dem Laufenden ist.

"Wir kriegen sofort Meldung, wenn ein Becken in Betrieb geht", und das lange bevor Grund zur Sorge bestehe. Die AHW-Zentrale ist selbstverständlich ebenso vernetzt und hält zudem den Kontakt etwa zu Feuerwehr oder anderen Rettungskräften.

Die zehn HRB werden Zöllner zufolge ein Einzugsgebiet von 110 Quadratkilometern haben, für die Hälfte davon ist allein das Mühlhausener Becken zuständig, das 560.000 Kubikmeter fasst. Baumaßnahmen allein sind aber nicht alles: Der AHW bildet auch Mitarbeiter eigens aus, um als "Stauwärter" an jedem der HRB die Aufsicht zu führen. Diese Kollegen sind laut Zöllner dann bestens mit "ihrem" Becken vertraut und werden im Extremfall vor Ort sein.

"Für mich ist das ein sehr wichtiges Thema", so OB Dirk Elkemann. "Ich war ja gerade fünf Monate im Amt, als das Hochwasser 2016 Schatthausen und Baiertal traf, das waren nicht unerhebliche Schäden." Daher sei er "sehr froh" über die gute Zusammenarbeit mit dem AHW, bedankte Elkemann sich bei den Verantwortlichen und ihrem Team.

"Herr Zöllner und Herr Reißfelder haben den Hochwasserschutz wirklich vorangetrieben". Und am Schatthausener HRB sei wirklich alles reibungslos verlaufen. "Das ist ein großer Schritt zu mehr Hochwassersicherheit."