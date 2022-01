> Das Hochwasserrückhaltebecken Altwiesloch soll dem Leimbach quasi mehr Platz zum "Atmen" geben. Dafür müssen alle Kleingärten weichen, die südlich des Baches zwischen der Fußgängerbrücke auf Höhe der Königswiese und der Steinbrücke bei der Firma Sandritter liegen. Bis Ende des nächsten Jahres soll die Fläche renaturiert und neu bepflanzt werden. Damit nicht genug: Auch etwa 2400 Quadratmeter des Sumpfwalds in diesem Bereich und 1000 Quadratmeter in der Auwaldgalerie müssen weichen, damit ein fünf Meter hoher Damm gebaut werden kann. Zudem wird eine neue Brücke errichtet und der bestehende Radweg auf einer Länge von etwa 50 Metern neu angelegt. Mit dem neuen Rückhaltebecken können so rund 53.000 Kubikmeter Wasser gestaut werden. Dies soll den Wieslocher Osten und die Innenstadt schützen. Denn der Leimbach verläuft zum Teil verdolt unter der Weinstadt hindurch – und das ist natürlich ein Problem, wenn in kurzer Zeit große Wassermassen anfallen. Das neue Becken soll zusammen mit den anderen Becken bachaufwärts und den Gewässerausbauten in den Ortslagen vor einem Hochwasser schützen, wie es statistisch gesehen alle 100 Jahre vorkommt. Zudem ist laut Stadtsprecherin Ines Adam "für die nahe Zukunft ein gewisser Zuschlag infolge des Klimawandels bereits berücksichtigt". aham