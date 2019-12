Viele Walldorfer sind dem Aufruf der Kleiderstube gefolgt und haben Weihnachtspäckchen für arme Senioren und Kinder in Rybniza/Transnistrien gespendet. Diese werden dort am 7. Januar im Rahmen einer Feier verteilt. Foto: Pfeifer

Walldorf. (HCE) Die Kleiderstube Walldorf hatte wieder dazu aufgerufen, "Weihnachtspakete für Senioren und Kinder in Rybniza" zu spenden. Laut der Vorsitzenden der Kleiderstube, Hannelore Blattmann, ist die Armut der Bevölkerung in Transnistrien/Moldawien nach wie vor sehr groß, besonders die Senioren, die häufig von einer sehr kleinen Rente leben müssen, leiden darunter sehr. Die Pakete aus Walldorf seien ein kleines Licht für die armen Menschen, so Hannelore Blattmann.

Nach knapp sechs Wochen türmten sich im Anwesen der Kleiderstube in der Heidelberger Straße zahlreiche in Weihnachtspapier eingewickelte Kartons. Schließlich wurden rund 600 Weihnachtspäckchen in einen Kleinlaster verladen. Ein Sammeltransport des Christlichen Diakonischen Hilfswerks CDH-Stephanus soll die Päckchen später ins 2171 Kilometer entfernte Rybniza bringen, wo sie unter anderem im Rahmen einer Feier am 7. Januar an Kinder und Senioren verteilt werden. Alexandr Pancina von der Mission "Swet" aus Rybniza, der mit einigen Helfern den Kleinlaster in knapp einer Stunde belud, freute sich über die vielen Weihnachtspäckchen: "Gemeinsam sind wir stark."

Seit über 25 Jahren gibt es die Unterstützung des Speyrer Hilfswerks CDH-Stephanus für Rybniza, an der sich die Walldorfer Kleiderstube seit vielen Jahren beteiligt. Rybniza liegt in Moldawien, in Transnistrien, einem der ärmsten Staaten Europas. Das Hilfswerk CDH-Stephanus unterstützt dort Kindertagesstätten, Kinderheime, christliche Altenheime und zahlreiche Kleiderstuben, aber auch Behinderte und Straßenkinder. Aufgrund von politischen Auseinandersetzungen und der schlechten Wirtschaftslage herrscht große Not in Transnistrien. Am meisten leiden Kinder und hilfsbedürftige Menschen darunter, insbesondere Senioren.

Die Weihnachtspakete enthalten für ältere Menschen unter anderem Wurst- und Fischkonserven, Tee, Pulverkaffee, Zahnpasta und Zahnbürste, Hautcreme, Socken oder Strümpfe, für Kinder auch Schokolade, Kekse, Bonbons, Buntstifte und ein kleines Spielzeug oder Stofftier. Wichtig für das Team der Kleiderstube mit Sigrid Tuengerthal (die als Gründungsmitglied des Vereins Hilfe zur Selbsthilfe Walldorf auch ein Haus für Straßenkinder in Rybniza unterstützt) war vor allem der Hinweis an die Spender, dass die Pakete möglichst den gleichen Inhalt aufweisen, da sie in einer Feier am 7. Januar an viele Empfänger gleichzeitig verteilt werden.