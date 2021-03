Von Timo Teufert

Rauenberg. "Das Geld bleibt knapp." Auf diese einfache Formel brachte Rauenbergs Bürgermeister Peter Seithel das Ergebnis der Haushaltsberatungen. Denn trotz langer Sitzung konnten am Ende nach rund 100 Änderungsanträgen durch die Fraktionen nur 200.000 Euro eingespart werden. In der jüngsten Sitzung galt es nun, den Haushalt für 2021 zu verabschieden.

"Wir sind mit den vergangenen Haushalten angetreten, durch konsequenten Sparwillen unsere Gemeinde handlungsfähig zu halten und dennoch bestmöglich in die Zukunft auszurichten", erläuterte Seithel in einer schriftlichen Erklärung, da aus Zeitgründen auf die Ausführungen in der Sitzung verzichtet wurde. Jeder Haushalt beinhalte hohe Pflichtaufwendungen und verlange eine disziplinierte Ausgabenpolitik. Dies stehe im Spannungsverhältnis zu den Zukunftsinvestitionen. "Gleichzeitig müssen wir einen genehmigungsfähigen Haushalt erreichen, um auch weiterhin handlungsfähig zu sein und eigenverantwortlich arbeiten zu können", so Seithel. Auf welch schwieriger Basis Verwaltung und Gemeinderat arbeiten, sieht man am voraussichtlichen Schuldenstand von 10,5 Millionen Euro zum Ende des Jahres.

Der Haushaltsplan 2021 zeichne wieder ein umfassendes Bild von den vielen Projekten, die die Stadt im Kinder- und Jugendbereich, im Hoch- und Tiefbau, im sozialen Bereich, den Ausstattungen oder bei der Infrastruktur verfolge. "Wir mussten aber vieles, was wir für dieses Haushaltsjahr 2021 gerne eingeplant hätten, verwerfen. Wir mussten dennoch einen Haushalt entwickeln, der der Verantwortung für alle Teilbereiche bestmöglich gerecht wird", so Seithel. Umso wichtiger sei es, die richtigen Prioritäten zu setzen. "Hier ist auch unser Stadtentwicklungskonzept wichtig. Es ist ein Kompass, der zeigt, was unseren Bürgerinnen und Bürgern wichtig ist", erklärte Seithel.

"Wenn die Finanzen auf den Tisch kommen, geht es um mehr als Einnahmen und Ausgaben. Dann geht es um Zukunft, dann werden die Weichen für die künftige soziale und wirtschaftliche, für die kulturelle und ökologische Entwicklung für Rauenberg gestellt", so Seithel. Der Bürgermeister dankte schließlich seiner Verwaltung für die Erarbeitung des neuen Haushalts und übergab an Kämmerer Thomas Dewald.

Die Rauenberger Haushalte haben in der Regel eine Größe von rund 20 Millionen Euro. Der diesjährige Haushalt weist beim ordentlichen Ergebnis ein Minus von 1,5 Millionen Euro auf, denn den Aufwendungen von 20,5 Millionen Euro stehen Erträge von nur 19 Millionen Euro gegenüber.

"Wir haben jetzt ein Jahr Corona und wissen nicht, wie lange es noch geht und welche Auswirkungen es noch auf uns haben wird", sagte Dewald. Er fürchte, dass noch einiges auf die Stadt zukommen werde. Denn erst vor Kurzem sei die Konjunkturprognose für 2021 gesenkt worden. Und durch den wahrscheinlich bevorstehenden dritten Lockdown gehe das Wirtschaftswachstum weiter nach unten. "Das bedeutet für uns: geringere Einkommenssteueranteile und geringere Schlüsselzuweisungen", so Dewald. Deshalb glaube er, dass die Zahl, die beschlossen wurde, am Ende keinen Bestand haben werde. Alles hänge von der Dauer der Corona-Krise ab: "Ich habe aber die Hoffnung aufgegeben, dass wir in den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten eine Erholung haben werden", erklärte Dewald.

Trotz der langen Beratungen zu Einsparungsmöglichkeiten werde man 2021 mit einem negativen Ergebnis von 1,5 Millionen Euro abschließen. "Bei der Sitzung haben wir gesehen, wie schwer es eigentlich ist, Einsparungen hinzubekommen", so Dewald. Im Vergleich zum jetzigen Haushalt ist das eine Verschlechterung von einer Million Euro. "Auf der Einkommensseite haben wir wesentliche Einbußen beim Einkommenssteueranteil mit knapp einer halben Million Euro gegenüber den Planungszahlen", erklärte der Kämmerer.

Auf der Aufwandseite steigen die Personalausgaben stetig an, insbesondere im Bereich Bildung und Betreuung. Auch der Sanierungsstau bei Gebäude- und Straßenunterhaltungen schlägt ordentlich zu Buche: Allein für Straßenunterhaltungen stehen über eine halbe Million Euro im Haushalt bereit. Hilfe bekommt Rauenberg vom Kreis mit der Senkung der Kreisumlage auf 25 Prozentpunkte: eine Ersparnis von 170.000 Euro. "Da profitieren wir tatsächlich von den sehr finanzstarken Kommunen in unserer direkten Nachbarschaft, die helfen hier den finanzschwachen Gemeinden."

Probleme gibt es auch beim Cashflow: "Wir werden 100.000 Euro mehr aus dem laufenden Betrieb ausgeben, als wir einnehmen", erklärte Dewald. Auch wenn sich dies in der mittelfristigen Finanzplanung ändere, sei das als Momentaufnahme keine gute Zahl. Zur Finanzierung der geplanten Investitionen brauche man deshalb zwei Millionen Euro an neuen Darlehen. Das hat auch Auswirkungen auf den Schuldenstand: Dieser wird sich bis zum Ende des Jahres auf 10,5 Millionen Euro erhöhen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1200 Euro entspricht.

Mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung bis 2024 ist Dewald aber zuversichtlich, dass Rauenberg seine Ressourcen erwirtschaften kann – zumindest wenn alles planmäßig laufe. Aus dem Cashflow blieben in der Finanzplanung noch 4,8 Millionen Euro, um die Investitionen zu finanzieren. "Das sind unsere Eigenmittel, die wir erwirtschaften, um unsere Investitionen zu finanzieren", so Dewald. Die investive Planung sieht allerdings Ausgaben in Höhe von 15,9 Millionen Euro vor. "Das heißt, wir werden in diesen fünf Jahren 9,95 Millionen Euro Darlehen benötigen." Diese Darlehen führen dazu, dass wir eine Nettoneuverschuldung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums von 7,5 Millionen Euro haben werden.

Am Ende stimmte die große Mehrheit der Räte zusammen mit Bürgermeister Peter Seithel für den Haushalt, Friso Neumann (FDP) stimmte dagegen, Frank Winter (FDP) und Franz Sieber (Freie Wähler) enthielten sich.