Mühlhausen. (seb) In der jüngsten Gemeinderatssitzung legte Kämmerer Sascha Lang die aktuelle Haushaltssituation von Mühlhausen dar. Die Zahlen schwanken ihm zufolge, denn wenig überraschend wirkt sich die Coronakrise durch Mehrausgaben etwa für Hygienemaßnahmen und durch Mindereinnahmen aus.

Kurioserweise sieht es aber bei der Gewerbesteuer aktuell "ganz gut aus", so Lang: Man habe Vorauszahlungen in einer Gesamthöhe von 1,7 Millionen Euro erhalten. Die haben sich einerseits – wohl coronabedingt – um 270.000 verringert, andererseits gab es Nachzahlungen aus den Vorjahren in Höhe von 309.000 Euro. Damit liege man überraschend wieder über dem Planansatz, so Lang.

Die liquiden Mittel der Gemeinde sind von 3,7 Millionen Euro Anfang des Jahres auf nun 2,77 Millionen gesunken. Von den Gesamterträgen dieses Jahres, die auf 18,8 Millionen veranschlagt waren, hat man rund 40 Prozent, 7,6 Millionen Euro, eingenommen. Jedoch sind 41 Prozent der Ausgaben schon gebucht, 8,2 Millionen von insgesamt geplanten knapp 20 Millionen Euro. "Und da sind die Abschreibungen von 1,5 Millionen noch nicht einberechnet", so Sascha Lang. "Dann wären wir jetzt schon bei 49 Prozent der geplanten Aufwendungen." Der Haushaltsplan sah bereits vor der Coronakrise ein Minus von 1,1 Millionen Euro vor, momentan beträgt es ihm zufolge 650.000 Euro – und mit Abschreibungen 2,1 Millionen Euro.

"Wir müssen etwas tun", betonte der Kämmerer: "Einnahmen generieren und Aufwendungen senken." Das gelte auch für die nächsten Jahre. Doch: "Aktuell wird gut gespart." Die Gemeindeverwaltung habe bereits eine inoffizielle Haushaltssperre erlassen. Eine offizielle und ein Nachtragshaushalt könnten nicht ausgeschlossen werden, doch wolle man die September-Steuerschätzung des Bunds abwarten.