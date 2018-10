Dielheim. (rö) "Durch Zufall", so Sebastian Laier aus Dielheim, sind seine Frau Daniela und er vor einigen Jahren zum Kürbisschnitzen gekommen. Als eine Bekannte die Kunst vorführte, waren die beiden sofort Feuer und Flamme. Inzwischen ist es bei ihnen zur kleinen Tradition geworden, immer zum amerikanischen und auch hierzulande immer beliebter werdenden Halloween-Fest nicht nur einen, sondern gleich mehrere Kürbisse kunstvoll zu verzieren. Und zwar nicht mit der allseits bekannten, meist mehr oder weniger schaurigen Halloween-Fratze, sondern nach allerlei originellen Vorlagen, die im Internet zu finden sind.

"Da gibt es fast nichts, was es nicht gibt", erzählt Sebastian Laier. In diesem Jahr hat er unter anderem Captain Jack Sparrow aus den "Fluch der Karibik"-Filmen und Rocket Raccoon (aus "Guardians of the Galaxy") auf Kürbissen verewigt. Aufgestellt werden die fertigen und natürlich beleuchteten Werke dann auf der Treppe vor dem Haus von Familie Laier, damit sich spätestens an Halloween die Kinder bei ihrer Suche nach Süßigkeiten daran erfreuen können. "Die sind meist total erstaunt und begeistert", so Laier, das gelte auch für die Eltern.

In jedem Kürbis steckt einiges an Arbeit: Vom Waschen über das Ausschneiden des Deckels und das Aushöhlen bis hin zum Schnitzen des Motivs dauert es jeweils zwei bis zweieinhalb Stunden. Und manchmal ist das Ergebnis dann leider auch nicht wie erwünscht: "Es geht auch mal einer daneben", sagt Laier. So versuche er sich schon seit drei Jahren an einem Motiv - dem von Heath Ledger dargestellten Joker aus dem Film "The Dark Knight" - und es habe einfach noch nie so richtig hingehauen. "Dann fliegt der Kürbis in die Tonne", gibt es bei Fehlschlägen keine Kompromisse.

Die traditionelle Kürbislaterne geht auf eine irische Legende zurück, nach der der Hufschmied Jack weder im Himmel noch in der Hölle Aufnahme findet und deshalb am Abend vor Allerheiligen mit einer Rübe, in der eine glühende Kohle aus dem Höllenfeuer steckt, durch die Dunkelheit wandert.