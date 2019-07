Walldorf. (HCE) Mit dem Einzug der festlich gekleideten jungen Damen und Herren begann in der Astoria-Halle der offizielle Teil der Abiturientenfeier des Gymnasiums Walldorf. Der stellvertretende Schulleiter Jürgen Brunsch begrüßte die vielen Gäste, ehe Schulleiter Gerald Kiefer die Reihe der Reden und Grußworte einleitete.

Kiefer sagte in seiner Abiturrede: "Optimismus bewegt viel mehr als Pessimismus." Die Entlassfeier sei ein geeigneter Anlass, bewusst nach vorne zu blicken und über die "Zukunft" nachzudenken. Heute stünden die vier Buchstaben der "VUKA-Welt" für vier charakteristische Merkmale unserer Lebenswelt: V wie Volatilität stehe für die zunehmende Häufigkeit von meist ungeplanten Veränderungen; U wie Unsicherheit stehe für ein abnehmbares Maß an Vorhersagbarkeit von Ereignissen; K wie Komplexität beziehe sich auf die steigende Anzahl von Verknüpfungen und Abhängigkeiten; und schließlich beschreibe A wie Ambiguität die Mehrdeutigkeit einer Faktenlage oder auch Widersprüche, die eigene falsche Interpretationen und falsche Einschätzungen wahrscheinlicher machten. Damit fragte Kiefer: "Welche Vision von einem guten Leben habt ihr?" Sein Appell: "Bleibt Optimisten. Oder werdet Optimisten."

Hintergrund Bei einer Durchschnittsnote von 2,3 haben alle 116 Kandidaten des Walldorfer Gymnasiums ihr Abitur bestanden. Mit 834 Punkten und damit einer 1,0 führte Mona Scheerer vor Johannes Trunk (829 Punkte) und Annika Frauendorfer (825 Punkte) die Riege der Jahrgangsbesten an. Viele Preise wurden überreicht: Scheffelpreis für das Fach Deutsch: Lea Hofmann-Goikoetxea; Fachpreis Deutsch (gestiftet von der Sparkasse): Annika Frauendorfer und Mona Scheerer; Fachpreis Biologie (gestiftet von der Volksbank Kraichgau): Annika Frauendorfer; Preis der "Humanismus heute"-Stiftung des Landes Baden-Württemberg (Latein): Mona Scheerer, Berkay Ugur, Johannes Trunk; "Franz-Schnabel-Medaille" der Oberrheinischen Stiftung für Geschichte und Kultur in Karlsruhe (Geschichte): Mona Scheerer; Preise der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (Physik): Mona Scheerer, Clemens Liebich, Christian Kleiber; Fachpreis Spanisch (gestiftet von der Volksbank Kraichgau): Johannes Trunk; Buchpreis der Landeszentrale für politische Bildung (Gemeinschaftskunde): Ivo Ruck; weiterer Preis im Fach Gemeinschaftskunde (gestiftet von Heidelberger Cement): Robin Klotz-Fischer; Preis des Deutsch-Amerikanischen Freundeskreises (Englisch): Ivo Ruck; Preis im Fach Geografie (gestiftet von Heidelberger Cement): Jana Opara; Preis für Informatik (gestiftet von SAP): Clemens Liebich; Preis für Mathematik (gestiftet von der Sparkasse): Clemens Liebich; Mathe-Ass: Annika Frauendorfer, Mona Scheerer, Adrian Albrecht; Abiturientenpreis der Gesellschaft Deutscher Chemiker (Chemie): Paul Meiners; Preis des Deutsch-Französischen Freundeskreises (Französisch): Leila Said; Preis des Kunstvereins Walldorf (Kunst): Pauline Meyer und Anna Rümmelin; Preis im Fach Sport (gestiftet von der Sparkasse): Julius Klevenz; Preis im Fach Musik (gestiftet von der Sparkasse): Manuel Kilian. Weitere Ehrungen für besondere Aktivitäten in der jeweiligen Schülerlaufbahn als Schülersprecher, SMV-Aktivitäten oder Moderatoren wurden von Schulleiter Gerald Kiefer vollzogen. (HCE)

Johann Wolfgang von Goethe habe einst gesagt: "Wer lebt, muss auf Wechsel gefasst sein", erklärte Scheffelpreis-trägerin Lea Hofmann-Goikoetxea. Das werde auch am Gymnasium Walldorf bemerkbar: Das Schulzentrum erhalte eine neue Mensa und eine neue Sporthalle, die alte werde abgerissen. "Unsere Schule verabschiedet sich vom Alten und Vertrauten, lässt sich komplett auf das Neue und Ungewisse ein". Das gelte auch für die Abiturienten, "denn wie der Schule steht uns ein großer Wandel bevor". Damit kämen neue Möglichkeiten, Erfahrungen und Herausforderungen, jeder könne das machen, wofür er sich selbst entscheide und müsse nicht mehr nur dem Lehrplan folgen. "Ich bin gespannt, was aus uns allen wird, wo wir landen und was wir aus unserem Leben machen." Sie glaube, dass ihre Generation viel verändern und bewirken wolle und das auch werde. Man wolle die Chance ergreifen, die Welt mitzugestalten, anstatt passiv auf den Wandel zu warten. Ihr Dank galt Freunden, Familien und Lehrern für die Unterstützung.

"Für euch, liebe Abiturienten, beginnt ein neuer Lebensabschnitt", erklärte die Elternbeiratsvorsitzende Dr. Annette Ehrnsperger. Jetzt gehe es um Fragen wie: "Will ich studieren? Und wenn ja: Was und wo? Oder mache ich eine Ausbildung?" Ihr Appell: "Was immer ihr beginnt, sucht und findet etwas als Lebensinhalt, das euch bezaubert." Und: "Stürzt euch rein in euer neues Leben." "Alle sind durchgekommen, ihr seid eine super Gemeinschaft, ein tolles Team", meinte Bürgermeisterin Christiane Staab in ihrem Grußwort für die Stadt, aber auch als Mutter von Tochter Anna, die "wie alle anderen durch eine hervorragende Schule gegangen ist und sagen kann: Ja, wir haben etwas erreicht." Die Bürgermeisterin appellierte an die Abiturienten: "Gemeinsam könnt ihr alles schaffen, nehmt den Geist der letzten zwei Jahre mit euch, engagiert euch, es ist eure Welt." St. Leon-Rots Bürgermeister Dr. Alexander Eger sagte: "Genießt euren Abschluss", mit dem Abitur hätten die Schüler die Weichen für ein erfolgreiches Leben gestellt. "Habt keine Angst vor der Freiheit, die ihr jetzt habt", so Eger.

Das letzte Grußwort kam von Christa Nohe, der Vorsitzenden des Vereins der Freunde und Förderer des Gymnasiums, der zum Sekt-Empfang einlud und auch für den anschließenden inoffiziellen Teil des Abiballs mit Essen und Diashow, Gesang, Uraufführung des Abifilms, Männerballett und Lehrerband zuständig war. Sie sagte, dass "ihr und eure Eltern stolz auf eure Leistungen sein könnt" und gab den Abiturienten einige vom früheren US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt aufgestellte Lebensregeln mit auf den Weg: "Interessiert euch für unterschiedliche Dinge, bleibt neugierig, das Leben ist ein dauerhafter Lernprozess." Musikalisch umrahmt wurde die Feier von der Bigband, dem Orchester, dem Chor und von Schülern des Neigungsfachs Musik.