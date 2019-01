Alle, die sich an dem Projekt "Grünes Klassenzimmer" der Grundschule in Frauenweiler beteiligt haben, wurden jetzt von Rektorin Esther Kirsch über das bisher Erreichte und den Fortgang des Vorhabens informiert. Foto: Pfeifer

Frauenweiler. (hds) "Wir fühlen uns in unserer Schule pudelwohl, was uns fehlt, ist genügend Platz." Die Leiterin der Grundschule in Frauenweiler, Esther Kirsch, sieht jedoch jetzt eine gute Chance, diesen Umstand zu verbessern. "Wir haben jetzt ein grünes Klassenzimmer im Außenbereich realisiert, zudem einen ausgedienten Bauwagen angeschafft, den wir unterschiedlich nutzen können, so auch beispielsweise als Lagerraum", berichtete sie jetzt bei einer ihren Worten nach "Meilenstein-Begegnung" in der Grundschule. Gekommen waren alle, die mit zum Erfolg des Projekts beigetragen haben, so Vertreter des Stadtteilvereins, der Bürgerstiftung Wiesloch, des Freundeskreises der Schule, des Wieslocher Kinderkleidermarkts und der Volksbank Kraichgau.

Entstanden war die Idee, dem Platzmangel mit diesem außergewöhnlichen Vorhaben den Kampf anzusagen, bereits vor über einem Jahr. "Klar war, im Gebäude selbst waren die Möglichkeiten, etwas unterzustellen, total ausgeschöpft, zumal wir weder Keller noch einen Speicher haben", informierte Esther Kirsch.

Flugs setzte man sich im Kollegium zusammen, band den Freundeskreis mit ein und so wurde die Idee geboren, nach draußen zu gehen. "Wir haben dann einen gebrauchten Bauwagen gekauft, dessen Transport nach Frauenweiler sich allerdings sehr schwierig gestaltete", gab die Rektorin einen Einblick in die vorbereitenden Arbeiten für das "Grüne Klassenzimmer".

Aber mit Unterstützung des THW und auch des städtischen Bauhofs sowie der Stadtgärtnerei konnte auch dies gestemmt werden. "Da haben viele an einem Strang gezogen und dafür möchte ich mich bei allen Beteiligten bedanken", so die Schulleiterin.

Allerdings war die Aufstellung des Bauwagens doch mit einigen Auflagen versehen. "Wir mussten unter anderem auf die Brandschutzbestimmungen achten, haben dann jedoch am Rand der Mehrzweckhalle einen idealen Standort gefunden", berichtete Esther Kirsch. Drei Ziele habe man sich vorgegeben, um den Bauwagen und die davor befindliche Sitzgruppe, das Klassenzimmer unter freiem Himmel sozusagen, künftig zu nutzen.

Multifunktional soll alles sein, also nicht nur ein Ort des Lehrens und Lernens, sondern auch ein Treffpunkt für die Kinder in den Pausen. Und: Alle Klassen sollen die Einrichtung künftig nutzen und man strebte vor allem Nachhaltigkeit an. "Wir hoffen natürlich, dass wir dies jetzt vielen Generationen von Schülern anbieten können."

In den kommenden Wochen stehen noch einige Arbeiten an. Vor allem wird es darum gehen, den doch eher schlichten Bauwagen ansehnlich zu gestalten. "Da gibt es von den Kindern bereits viele Vorschläge", erzählte Esther Kirsch, die viele Anregungen auf Band aufgenommen hat. "Wir wollen Blumen oder einen Regenbogen darauf malen", war zu hören. Aber auch Vögel und eine bunte Wiese können sich einige vorstellen. Alle Kinder finden die Idee, in der wärmeren Jahreszeit auch mal draußen zu lernen, durchweg toll. "Die Natur und die frische Luft sind dabei eine zusätzliche Motivation", hofft die Rektorin.

Die Sitzgruppe könnte nach Kinderwunsch als Bastelecke oder zum Frühstücken genutzt werden. Einer der Knirpse sprach sich im Interview gar für eine Chill-Zone aus, einen Platz, an dem nicht nur in Büchern geschmökert werden sollte. In den kommenden Wochen, so es die Witterung zulässt, geht es an die Verschönerung des Bauwagens und des darum herum liegenden Bereichs. "Da müssen wir gärtnerisch noch so manches tun", kündigte Esther Kirsch an. Hochbeete sollen angepflanzt und auch ein Sonnensegel gekauft werden. "Und all dies ist nur möglich dank der großen Unterstützung aller Sponsoren."