Graben-Neudorf. (RNZ/rl) Der Vollbrand einer Garage fordert am Sonntagnachmittag einen Großeinsatz im Ortsteil Graben. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, weswegen die Anwohner von der Polizei gebeten wurden, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Gegen 13.40 Uhr meldeten mehrere Anwohner im Bereich der Mainstraße eine Explosion und einen anschließenden Brandausbruch. Bereits auf der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte war eine weithin sichtbare Rauchentwicklung zu erkennen.

Eine Garage mit darin gelagerten Gasflaschen, Baumaterialien und Benzinkanistern stand in voller Ausdehnung in Flammen. Die Feuerwehr forderte sofort weitere Kräfte nach und begann eine massive Brandbekämpfung mit vier Rohren, sowie eine Riegelstellung zu den angrenzenden Wohngebäuden. Insgesamt drei Wohnhäuser wurden vorsorglich evakuiert. Auch der Rettungsdienst rückte mit starken Kräften an.

Verletzte gab es offenbar nicht. Die Freiwillige Feuerwehr Graben-Neudorf war mit beiden Abteilungen und rund 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Was genau zum Brandausbruch führte, ist noch nicht bekannt.