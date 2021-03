Schon seit Jahren steht die ehemalige Hundezuchtanlage am Roter Ortsrand zwischen Wald und Umgehungsstraße leer. Foto: Lawinger-Erhard

St. Leon-Rot. (stoy) Noch im November hatte der Gemeinderat entschieden, dass auf dem Roter Gelände im Gewann "Weißenstock" – zwischen Umgehungsstraße und Wald – ausschließlich eine Hundezuchtanlage betrieben werden soll. Denn dafür wurde das inzwischen leer stehende Gebäude in der Vergangenheit auch genutzt.

Damals hatten die Rätinnen und Räte deshalb eine Anfrage für eine Hühnerzuchtanlage abgelehnt. Nun wird weder das eine noch das andere entstehen: Einstimmig entschied der Gemeinderat, dass auf dem Gelände eine Hundeschule betrieben werden darf – und veräußerte das Grundstück inklusive Anlage an eine Bewerberin aus Wiesloch.

Mit ihr hat der Rat inzwischen eine Interessentin gefunden, die bereit ist, den vorgesehenen Preis von 90.000 Euro zu zahlen. Das war nicht immer so: In der Novembersitzung letzten Jahres, als die Vergabe der ehemaligen Hundezuchtanlage schon einmal Thema im Rat war, gab es neben dem Interessenten, der wegen einer Nutzungsänderung der Anlage abgelehnt worden war, eine weitere Bewerberin. Sie wollte auf dem Gelände Schäferhunde züchten, war allerdings nicht bereit, den vollen Preis zu zahlen.

Der Gemeinderat hatte damals einstimmig entschieden, bei dem Verkaufspreis zu bleiben und nach neuen Interessenten Ausschau zu halten. "Die Berichterstattung der Presse hat dazu geführt, dass sich weitere Bewerber bei uns gemeldet haben", erklärte Florian Hoffmann vom Rechnungsamt dem Rat. Deshalb habe man den Verkauf nicht neu ausschreiben müssen.

Unter den Interessenten fand sich eine Frau aus Rettigheim, die auf der Anlage eine Hundetagesstätte mit Hundetraining errichten wollte. Außerdem eine weitere Frau aus Zeutern, die gerne Schäferhunde gezüchtet hätte, allerdings noch keine entsprechende Erfahrung aufweisen konnte. Sie zog ihren Antrag kurzfristig aus finanziellen Gründen zurück, wie Kämmerer Ludwig Kudis in der Sitzung anmerkte. Durchsetzen konnte sich schließlich die Bewerberin aus Wiesloch, die auf dem Gelände eine Hundeschule betreiben will. Sie hat Hoffmann zufolge bereits eine achtjährige Erfahrung in diesem Bereich und leitet eine Hundeschule aus dem Netzwerk des bekannten Hundeprofis Martin Rütter.

"Wir haben gemerkt, dass das Interesse an Hundeschulen wächst", erklärte Bürgermeister Alexander Eger. Vor allem in der Pandemiezeit sei der Kauf von Hunden gestiegen. Deshalb begrüße man diesen Ansatz, die Anlage für eine entsprechende Schule zu nutzen. Mit der Veräußerung des Geländes erkläre der Gemeinderat dann auch seine Zustimmung zur Nutzungsänderung.

"Wir werden durch die Hundeschule deutlich mehr Verkehr haben, das muss man regeln", äußerte Achim Schell (CDU) Bedenken. Adolf Geider (Freie Wähler) regte an, man könne den Verkehr statt über die Friedhofsstraße über die Wieslocher Straße lenken. "Ich kann mir gut vorstellen, dass es mehr Verkehr geben wird, aber wir sollten erst einmal abwarten", meinte Marina Krenzke (Grüne). Aus dem gleichen Grund habe man schon mit der Errichtung der Ampel am St. Leoner See vorschnell gehandelt, obwohl sich die Lage im Nachhinein anders dargestellt habe.