Von Sophia Stoye

St. Leon-Rot. Es ist ein verbreitetes Problem in der Gemeinde: Sowohl in St. Leon als auch in Rot gibt es viele Fahrzeuge, die ordnungswidrig parken, erklärte Ordnungsamtsleiter Benjamin Schwalb dem Gemeinderat. Dabei fielen vor allem zwei Probleme auf: Das Parken auf Gehwegen und das Parken, das Engstellen erzeugt. "Dadurch entstehen Gefahren und Beeinträchtigungen für alle Teilnehmer", so Schwalb. Deshalb hat der Gemeinderat nun einstimmig beschlossen, eine Haltverbotszone mit Parkflächenmarkierungen in den Straßen einzuführen, in denen die Parksituation besonders problematisch ist. Betroffen sind davon die Neugasse und Leostraße in St. Leon sowie die Friedhofstraße in Rot. Sechs Monate lang soll diese Maßnahme getestet werden, mit der Umsetzung wird ab November begonnen. Die tatsächliche Einführung der Markierungen kann allerdings bis Dezember dauern, erklärte Schwalb.

Gehwegparken größtes Problem

"Das Gehwegparken ist das größte Einzelproblem", meinte der Ordnungsamtsleiter weiter. Es erschwere durch die beschränkte Sicht ein sicheres Überqueren der Straße, zudem verhindere es die Barrierefreiheit. Eltern mit Kinderwagen oder Menschen im Rollstuhl beispielsweise müssten dann oft einen Teil auf der Straße laufen, weil der Platz auf dem Gehweg nicht reiche. Damit der Platz auch für zwei Fußgängerinnen und Fußgänger nebeneinander ausreicht, sehen die entsprechenden Planungsrichtlinien vor, eine Gehwegbreite von 1,60 Meter zu erhalten. Somit wäre das Zufußgehen wieder attraktiver.

Ein anderer Schwerpunkt ist Schwalb zufolge die Beeinträchtigung des fließenden Verkehrs, die dem Engstellen erzeugenden Parken geschuldet ist. "Die Feuerwehr meldet regelmäßig zurück, dass es in Einsatzfällen in solchen Straßen schwierig ist, mit den großen Fahrzeugen sicher durchzukommen", erläuterte er. In der Regel weisen die Gemeindestraßen nämlich einen Querschnitt von 5,50 Metern auf. Bei zwei parkenden Autos mit je einer Breite von etwa zwei Metern verbleibt allerdings nur eine Restbreite von 1,50 Metern. Damit aber auch Rettungs- und Versorgungsfahrzeuge problemlos durchfahren können, dürfen 3,05 Meter keinesfalls unterschritten werden, heißt es in der Beschlussvorlage. Angestrebt werden sollte eine Breite von 3,50 Metern. Zudem sind enge Fahrgassen laut Benjamin Schwalb auch für Radfahrer unattraktiv: "Es ist sehr unangenehm, wenn man einem PKW auf der Straße direkt begegnet."

Allerdings räumte der Ordnungsamtsleiter auch ein, dass die Einhaltung dieser Regeln an manchen Stellen sehr schwer sei: "Die Engstellenproblematik ist nicht für jeden gleich intuitiv ersichtlich, es fehlt mitunter ein Gespür dafür, was eigentlich 3,50 Meter sind." Deswegen sei aus der Mitte des Gemeinderats der Wunsch geäußert worden, nicht mit der "Bußgeldkeule" dagegen vorzugehen, sondern deutlich zu machen, wo das Parken erlaubt ist. Dafür hat der Arbeitskreis Verkehr die Einführung von Parkflächenmarkierungen – weiß markierte Parkstreifen am Fahrbahnrand – auf folgenden Straßenabschnitten empfohlen: Leostraße (zwischen Neugasse und Am Bach), Neugasse (zwischen Wallgrabenstraße und Leostraße) und Friedhofstraße (zwischen Walldorfer Straße und Huberstraße).

"Der Vorschlag von uns führt nicht zur Vernichtung von Parkflächen. Denn die, die wegfallen, sind ohnehin illegal", erklärte Schwalb. Zeitgleich wolle man mit dieser Entscheidung es auch den Anwohnerinnen und Anwohnern erleichtern, ihre Fahrzeuge – sofern vorhanden – in ihren Höfen abzustellen.

Von Seiten des Gemeinderats traf dieser Vorschlag auf breite Zustimmung, der Beschluss fiel einstimmig: "Wir sind zuversichtlich, dass die Parkflächenmarkierungen sehr positiv bei der Bevölkerung ankommen", meinte Theo Vetter (Freie Wähler). Udo Back (Fraktionsvorsitzender CDU) entgegnete: "Natürlich stößt das Vorhaben anfangs auch auf Widerstand. Deshalb sind wir Befürworter einer Testphase, um den betroffenen Anwohnern die Möglichkeit zu geben, ihre Erfahrungen in die weiteren Planungen einzubinden." Zudem ergänzte Wolfgang Werner (Fraktionsvorsitzender SPD) dass solche Markierungen "ein echter Gewinn für die Gemeinde" seien, und betonte: "Das ist bei uns schon lange überfällig".