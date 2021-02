Der Neubau des Sanitärgebäudes 7 am St. Leoner See soll im April fertig sein. Foto: Ulrika Lawinger-Erhard

Von Sebastian Lerche

St. Leon-Rot. In der jüngsten Sitzung befasste sich St. Leon-Rots Gemeinderat mit den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und St. Leoner See sowie mit der Finanzplanung des Harres. Jeweils einhellig stimmte man den Verwaltungsvorschlägen zu. Aus den entsprechenden Unterlagen wurde unter anderem deutlich, dass das Neubaugebiet "Oberfeld" am Roter Ortsrand, das mehrfach intensiv überplant wurde und für das sogar eine 110-Kilovolt-Hochspannungsleitung verlagert wurde, weiter hohe Investitionen verlangt.

Die Wasserversorgung kalkuliert im Erfolgsplan mit Aufwand und Ertrag von je 1,7 Millionen Euro, der Vermögensplan sieht Einnahmen und Ausgaben von je 2,2 Millionen vor. Für Investitionen sind Kredite von höchstens zwei Millionen, außerdem sind Kassenkredite von maximal einer Million vorgesehen.

Der Harres wiederum ist zwangsweise noch geschlossen. Foto: Sebastian Lerche

Das neue Wohngebiet "Oberfeld" beschäftigt die Wasserversorgung in mehreren Punkten im Vermögensplan: vorbereitende Arbeiten und die Erschließung selbst belaufen sich auf zusammen 485.000 Euro. 2022 werden Arbeiten im "Oberfeld" die Wasserversorgung noch einmal 600.000 Euro kosten.

Der Trinkwasserhochbehälter am Letzenberg auf Malscher Gemarkung schlägt für Sanierung und Verdopplung des Volumens auf 6000 Kubikmeter mit zunächst 1,2 Millionen Euro zu Buche, in den beiden Folgejahren werden voraussichtlich noch einmal insgesamt drei Millionen Euro fällig. Die Wasserleitung, die im Zuge des Neubaus der Autobahnbrücke über die Kronauer Straße verlegt wurde, ist mit 180.000 Euro eingeplant, hinzu kommen Sanierungsarbeiten an Leitungen, Schächten und einem Brauchwasserwerk für zusammen 195.000 Euro.

Die Abwasserentsorgung sieht im Erfolgsplan mehr als 2,6 Millionen Euro für Aufwand und Ertrag vor, der Vermögensplan veranschlagt Einnahmen und Ausgaben mit je zwei Millionen Euro. Kredite für Investitionen sollen höchstens 1,2 Millionen, Kassenkredite maximal 500.000 Euro ausmachen. Auch hier macht sich das Neubaugebiet "Oberfeld" deutlich bemerkbar: Die Erschließungsarbeiten sind mit 800.000 Euro eingeplant. Erste Planungen für Kanalarbeiten in der Kirrlacher Straße sind mit 100.000 Euro vorgesehen, Erschließungsarbeiten im Gewerbegebiet "Schiff" mit 100.000 und Kanalerneuerungen ebenfalls mit 100.000 Euro. Aufwendig werden offenbar auch Sanierungsmaßnahmen am Sanitärtrakt der Kläranlage, sie schlagen mit 400.000 Euro zu Buche.

Erschließungsmaßnahmen zur Wasserver- und Entsorgung. Foto: Sebastian Lerche

Der St. Leoner See beziffert im Erfolgsplan Aufwand und Ertrag auf je 3,3 Millionen Euro, im Vermögensplan sind die Einnahmen und Ausgaben auf je gut 3,3 Millionen festgesetzt. An Krediten für Investitionen sind maximal knapp 1,6 Millionen, an Kassenkrediten höchstens 750.000 Euro vorgesehen.

Zudem machen sich die verschärften Hygiene- und die Infektionsschutzmaßnahmen deutlich bemerkbar. Im Gegensatz zu den Vorjahren, als nur das Hallenbad, das bewusst günstige Bedingungen bietet, ein Defizit aufwies, rechnet nun auch der See mit einem Minus. 2021 wird für den See mit einem negativen Saldo von 224.000 Euro, im Hallenbad sogar von über einer Million Euro gerechnet. Der Eigenbetrieb insgesamt bleibt handlungsfähig, da die Gemeinde den Verlust des Hallenbads ausgleicht.

St. Leon-Rots Wasserversorgung und Abwasserentsorgung planen umfangreiche Erschließungsmaßnahmen. Foto: Ulrika Lawinger-Erhard

Größte Maßnahme am St. Leoner See ist dieses Jahr die Fortführung des Neubaus des Sanitärgebäudes 7: Eine Million ist für 2021 eingeplant, insgesamt kostet der Neubau rund 2,5 Millionen Euro. Im April soll es bereits fertig sein. Weitere Maßnahmen sind ein Schmutzwasserkanal für 200.000, Sanierungen von Räumen für 80.000 und eine Planungsrate für die Umgestaltung von Gebäude 1 von 100.000 Euro. Im Hallenbad steht die Erneuerung der Beleuchtung (145.000) an, außerdem wird fürs Personal eine geschlechtsspezifische Umkleide eingerichtet (75.000).

Für 2021 rechnet der Harres mit einem Minus von fast 445.000 Euro. Erwarteten Erlösen von 345.000 Euro stehen Material- und Personalaufwand von zusammen rund 416.000 sowie betriebliche Aufwendungen von 364.000 Euro gegenüber. In den darauffolgenden Jahren bis 2024 rechnet das Veranstaltungszentrum immer noch mit einem Defizit, es dürfte aber geringer ausfallen und sich um die 200.000 Euro bewegen. Wie Bürgermeister Alexander Eger anmerkte, ist der Harres "ganz extrem von der Corona-Krise betroffen": Wann er wieder regulär öffnen könne, "steht in den Sternen".